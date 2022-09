À l’intérieur de la police de la moralité tordue d’Iran qui attrape des femmes dans les rues avec des poteaux pièges et les bat pour avoir violé la loi islamique

LA mort brutale de Mahsa Amini aux mains de la police de la moralité tordue de l’Iran a déclenché des jours de protestations à l’échelle nationale.

Mahsa, 22 ans, a été battue à mort par la police des mœurs après avoir été arrêtée dans la capitale Téhéran pour ne pas avoir respecté les lois strictes du pays relatives au hijab.

La police des mœurs est chargée d’arrêter les femmes qui violent le code vestimentaire conservateur de l’Iran

Une Iranienne crie alors qu’elle se tient debout dans un fourgon de la police des mœurs après avoir été arrêtée Crédit : Getty

Des manifestants iraniens descendent dans les rues de Téhéran après la mort de Mahsa Amini Crédit : AFP

Une Iranienne fait des gestes tout en parlant à deux policiers de la morale à Téhéran Crédit : Getty

Elle aurait été détenue pour avoir des cheveux visibles sous son foulard – que les femmes iraniennes sont légalement tenues de porter.

Et Mahsa est ensuite tombée dans le coma, s’effondrant rapidement au centre de détention et est décédée trois jours plus tard à l’hôpital.

La police des mœurs a nié lui avoir fracassé la tête avec une matraque et l’avoir cogné contre l’un de leurs véhicules.

Sa mort a déclenché de furieuses protestations à travers le pays, beaucoup appelant au démantèlement de l’impitoyable police des mœurs.

Des manifestantes ont brûlé des hijabs dans la rue et des émeutes ont éclaté, avec au moins huit personnes tuées dans des affrontements avec des flics et des contre-manifestants.

En vertu de la loi iranienne, qui est basée sur l’interprétation du pays de la charia, les femmes doivent se couvrir les cheveux avec un hijab et porter des vêtements longs et amples.

La police des mœurs – également connue sous le nom de Guidance Patrol – est chargée d’arrêter les femmes qui violent le code vestimentaire conservateur.

Chargés de veiller au respect de la morale islamique, ils passent leurs journées à patrouiller dans des espaces publics très fréquentés dans des camionnettes vertes et blanches pour réprimer les comportements et les vêtements “inconvenants”.

Les femmes détenues par des flics reçoivent soit un avertissement, soit sont embarquées dans une camionnette et emmenées dans un “établissement correctionnel” ou un poste de police où on leur apprend comment s’habiller avant d’être remises à leurs proches masculins.

Depuis les années 1980, de nombreuses femmes ont été battues à mort par l’impitoyable police des mœurs ou torturées pour obtenir de faux aveux.

Un officier de police aux mœurs désillusionné a déclaré qu’il avait l’impression de “sortir à la chasse” lorsque les équipes choisissent délibérément un endroit occupé pour patrouiller et tendre une embuscade aux femmes.

Il a déclaré à la BBC: “Ils nous ont dit que la raison pour laquelle nous travaillons pour les unités de police de la moralité est de protéger les femmes.

“Parce que si elles ne s’habillent pas correctement, les hommes pourraient être provoqués et leur faire du mal.

“C’est bizarre, parce que si nous allons simplement guider les gens, pourquoi devons-nous choisir un endroit occupé qui signifie potentiellement que nous pourrions arrêter plus de personnes ?

“C’est comme si nous allions chasser.”

Il a ajouté: “Ils s’attendent à ce que nous les forcions à entrer dans la camionnette. Savez-vous combien de fois j’ai pleuré en le faisant?

“Je veux leur dire que je ne suis pas l’un d’entre eux. La plupart d’entre nous sont des soldats ordinaires qui effectuent leur service militaire obligatoire. Je me sens si mal.”

Les unités de la police de la moralité sont souvent composées du Basij – une force paramilitaire initialement créée pour combattre dans la guerre Iran-Irak dans les années 1980.

En 1979, le chef de la révolution, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, a décidé que le hijab serait obligatoire pour toutes les femmes sur leur lieu de travail et considérait les femmes non couvertes comme « nues ».

Bien qu’il y ait eu de nombreuses protestations, les femmes et les filles étaient légalement tenues de porter des vêtements “islamiques” modestes en 1981.

Ils s’attendent à ce que nous les forcions à entrer dans la camionnette. Savez-vous combien de fois j’ai pleuré en le faisant ? Officier de police des mœurs

En 1983, les législateurs ont décidé que les femmes qui ne se couvraient pas les cheveux en public pouvaient être punies de 74 coups de fouet.

Les flics ont souvent eu du mal à faire respecter les lois strictes – de nombreuses femmes repoussant souvent les limites, portant des manteaux moulants et des foulards aux couleurs vives.

Mais des dizaines de femmes ont souffert aux mains de la police des mœurs au cours des 40 dernières années.

En 2007, Zahra Bani-Yaghoub a été arrêtée dans un parc de la ville occidentale de Hamedan alors qu’elle était avec son fiancé.

Deux jours plus tard, la police a déclaré qu’elle avait été retrouvée morte dans un centre de détention après s’être soi-disant suicidée.

Son corps était meurtri et il y avait du sang dans son nez et ses yeux – et le père de Zahra a accusé la police des mœurs d’avoir agressé et assassiné sa fille.

En 2018, un fourgon de la police des mœurs a été filmé en train de traîner un étudiant à Téhéran dans la rue.

La jeune femme a été vue pendue à l’avant de la camionnette alors qu’elle continuait à avancer. On ne sait pas ce qui est arrivé à la femme.

Plus tôt cette année, Sepideh Rashnu, une artiste de 28 ans, a été arrêtée après avoir été filmée en train de se disputer avec une femme dans un bus à cause du hijab.

Deux semaines plus tard, elle est apparue battue et meurtrie à la télévision d’État en train de faire des aveux forcés.

Et quelques jours après la vidéo des aveux, Rashnu aurait été transporté à l’hôpital en raison d’un risque d’hémorragie interne.

Les initiés ont déclaré qu’elle souffrait d’hypotension artérielle et avait des difficultés à marcher.

Elle a ensuite été accusée de “propagande contre le régime” et de “promotion de la corruption et de la prostitution”, selon des informations.

La mort de Mahsa a ravivé les appels urgents pour démolir la police de la moralité et mettre fin à son rôle de contrôle du comportement et des vêtements des femmes.

Mahsa est décédée après avoir été arrêtée dans la capitale Téhéran par la police des mœurs Crédit : Flash d’information