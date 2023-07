À l’intérieur de la plus récente prison de Grande-Bretagne – où les retardataires peuvent jouer au foot à cinq, au tennis de table et faire Wordle dans leurs chambres

LAGS pourra jouer au foot à cinq et faire Wordle sur des ordinateurs dans leurs propres chambres dans une nouvelle prison somptueuse qui ouvre officiellement ses portes aujourd’hui.

Les prisonniers approchant de la fin de leur peine seront transférés dans le nouveau HMP Fosse Way chic où ils obtiendront beaucoup plus de libertés dans le but de les préparer à la vie à l’extérieur.

Un détenu utilisant un simulateur de pointe de 100 000 £ pour se former à l’utilisation d’un chariot élévateur Crédit : PA

Ils peuvent utiliser les nouveaux terrains de football en peluche pendant leur temps libre Crédit : PA

Les ailes comprennent des tables de ping-pong Crédit : PA

Les décalages auront accès à des ordinateurs dans leurs propres chambres où ils pourront jouer à des jeux et postuler à des emplois Crédit : PA

La nouvelle prison comprend des terrains de football à cinq, des zones de tennis de table et d’autres activités récréatives.

Et certains retards auront leurs propres ordinateurs dans leurs chambres où ils pourront postuler à des emplois, jouer à des jeux, écouter des podcasts approuvés et vérifier la météo.

Les gardes surveilleront les communications – mais ils seront autorisés à envoyer des messages à leurs amis et à leur famille sur leurs propres appareils, qui peuvent également servir de télé.

Ils pourront également apporter leurs propres consoles de jeux – mais elles ne seront pas connectées à Internet.

D’autres applications peuvent être ajoutées à leurs systèmes internes, ce qui pourrait bientôt permettre aux criminels de vérifier les résultats sportifs de leurs équipes.

Pendant leur temps libre, ils seront autorisés à sortir des cellules et à se rendre dans des laboratoires spécialisés pour les aider à acquérir de nouvelles compétences pour occuper un emploi à l’extérieur.

Il y a un studio somptueux pour qu’ils acquièrent des compétences techniques musicales, comment fabriquer et réparer des lunettes, et une simulation de pelle de 100 000 £ pour apprendre à manipuler un chariot élévateur ou à conduire des poids lourds.

Les ministres espèrent que les locaux chics contribueront à réduire les taux de récidive – les retardataires qui ont un emploi lorsqu’ils sortent sont beaucoup moins susceptibles de récidiver.

Et ils espèrent que cela réduira la facture de récidive stupéfiante de 18 milliards de livres sterling alors que tant de personnes retournent à nouveau à une vie de crime.

Les initiés ont souligné que les prisons étaient beaucoup moins chères à gérer et à doter en personnel que les anciennes prisons victoriennes qui grincent.

Et ils sont calqués sur des programmes similaires aux États-Unis qui ont fait leurs preuves.

Les nouvelles prisons ont même été construites par les prisonniers eux-mêmes – certains des premiers à le faire.

Le secrétaire à la Justice, Alex Chalk, a insisté sur le fait que cela en valait la peine – et que la prison était toujours une punition.

De nouveaux ateliers leur apprendront des compétences pour trouver des emplois à l’extérieur Crédit : PA

Secrétaire d’État à la Justice et Lord Chancellor Alex Chalk assiste à l’ouverture officielle du HMP Fosse Way à Leicester Crédit : PA

Il a déclaré: « Il est juste que lorsque les gens sortent, ils ne retombent pas dans leur ancienne vie.

« J’ai été convaincu que ce sont des privilèges mérités, et les prisonniers doivent faire face aux conséquences de ce qu’ils ont fait.

« Il y a un coût à cela, mais il y a un coût beaucoup plus élevé, et le coût beaucoup plus élevé vient de la récidive ou même du fait que les gens deviennent libres ou évitent les conséquences de leurs actes.

« Il y a des prisonniers qui vont littéralement construire les fondations en béton d’autres bâtiments de la prison.

« Nous pensons qu’il y a une certaine justice à ce sujet. »

Tous les avantages peuvent être rapidement supprimés si un détenu se comporte mal et recommence à passer 18 heures par jour enfermé dans sa cellule.

Et les retardataires là-bas maintenant – avec un total de 1 715 attendus d’ici mars – travaillent déjà à la construction de lumières et d’autres constructions pour une autre prison du Yorkshire.

Seuls les détenus de catégorie C qui ont moins de deux ans à purger y seront transférés, la plupart n’y passant en moyenne que huit mois.

L’extérieur de la nouvelle prison de Leicester, qui accueillera jusqu’à 1700 personnes d’ici mars Crédit : PA