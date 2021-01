Les minuscules flacons tintants supervisés par des techniciens silencieux portant des EPI démentent l’excitation qui règne au sein du plus grand fabricant de vaccins au monde, le Serum Institute of India, un acteur majeur de la lutte contre le coronavirus.

L’entreprise, fondée en 1966 dans la ville occidentale de Pune, produit des millions de doses du vaccin Covishield, développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, pour l’Inde et une grande partie des pays en développement.

Contrairement au vaccin rival Pfizer-BioNTech, Covishield peut être stocké et transporté en utilisant une réfrigération standard.

Il est également nettement moins cher que les vaccins développés par Pfizer ou la société américaine Moderna, ce qui le rend mieux adapté aux pays aux populations plus pauvres et aux infrastructures rouillées.

Même avant la pandémie, la firme indienne était un leader mondial des vaccins, produisant 1,5 milliard de doses par an et inoculant deux enfants sur trois dans 170 pays contre des maladies telles que la polio, les oreillons, la méningite et la rougeole.

Son voyage a débuté dans un haras, où les propriétaires de l’entreprise, la famille Poonawalla, ont commencé à élever des chevaux en 1946, avant qu’une conversation avec un vétérinaire ne fasse comprendre que le sérum anti-toxine extrait des animaux pouvait être utilisé pour fabriquer des vaccins.

Le Serum Institute est rapidement devenu un leader du marché grâce à ses médicaments bon marché et efficaces, très recherchés par les gouvernements et les consommateurs soucieux des prix, ce qui a incité l’entreprise à se développer à un rythme vertigineux.

Adar Poonawalla, son PDG de 40 ans, a dépensé près d’un milliard de dollars ces dernières années pour agrandir et améliorer le vaste campus de Pune.

Image AFP

En conséquence, lorsque la pandémie de coronavirus a commencé à se répandre dans le monde, l’entreprise, qui a enregistré un chiffre d’affaires annuel de plus de 800 millions de dollars en 2019-20 et est sans dette, était en première position pour récolter les fruits.

Utilisé pour faire pression

Le campus de Pune bordé de palmiers, dont le terrain abrite des topiaires en forme de cheval, clin d’œil ludique aux origines de l’entreprise, abrite plusieurs bâtiments où les vaccins sont fabriqués et contrôlés pour leur qualité avant d’être déposés dans des flacons stérilisés et stockés pour livraison.

Du Brésil à l’Afrique du Sud, les clients ne manquent pas, les gouvernements réclament l’achat de Covishield.

Alors que Poonawalla s’est engagé à réserver 50% des actions de Covishield pour le marché indien, New Delhi, qui a l’intention de vacciner 300 millions de personnes d’ici juillet, se lance dans un combat de diplomatie vaccinale, prévoyant de fournir 20 millions de doses à ses voisins sud-asiatiques.

L’Institut du sérum prévoit également de fournir 200 millions de doses à Covax, un effort soutenu par l’Organisation mondiale de la santé pour acheter et distribuer des vaccins aux pays pauvres.

Image AFP

Si tout cela semble accablant, les patrons de l’entreprise ne sont pas inquiets.

«Nous sommes habitués à ce genre de pressions parce que même dans le passé, il y avait des situations où nous devions augmenter la production pour répondre aux exigences de chaque pays», a déclaré Suresh Jadhav, directeur exécutif de l’Institut du sérum. AFP.

Même un incendie mortel dans un bâtiment en construction cette semaine n’a pas ébranlé la confiance, Poonawalla ayant rapidement tweeté qu ‘ »il n’y aurait aucune perte de production de #COVISHIELD en raison de plusieurs bâtiments de production que j’avais gardés en réserve pour faire face à de telles éventualités ».

La pandémie a transformé le profil public de Poonawalla, d’un milliardaire de la jet-set connu pour son goût cher dans les voitures et les beaux-arts à un magnat de la pharmacie applaudi pour sa volonté de prendre des risques et son engagement en faveur de vaccins abordables.

Sans surprise, le père de deux enfants n’a pas hésité à prendre en charge les soi-disant anti-vaxxers, notamment en réprimandant le rappeur américain Kanye West pour avoir répandu des théories du complot.

«Bien que nous apprécions beaucoup votre musique @KanyeWest, votre opinion sur les #vaccins apparaît comme irresponsable et à la limite dangereuse, compte tenu de l’influence que vous avez aujourd’hui et que vous pourriez avoir à l’avenir; les vaccins sauvent des vies», a tweeté Poonawalla en juillet.