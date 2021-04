DES CENTAINES de chevaux sont alignés pour partir sur le plus grand drive d’Angleterre quand on panique et se précipite.

C’est ce que l’organisateur Danny Cooper craint le plus – il suffit d’un animal pour effrayer les autres et déclencher une dangereuse ruée.

Gitans à la promenade à cheval de Danny Cooper dans le Hampshire – la plus grande foire du genre en Angleterre

La promenade de 250 chevaux de Danny a été filmée dans le cadre de la série Here Come The Gypsies de Channel 5, qui plonge dans les anciennes traditions et la culture des gitans et des voyageurs britanniques.

Le cavalier tsigane de 74 ans du Hampshire dirige l’événement familial traditionnel depuis plus de 20 ans – mais à mesure que sa popularité grandit, il craint de devoir bientôt s’arrêter.

«Si quelqu’un se blesse, je l’appellerai un jour», dit Danny dans le programme.

Sa fille, Tracy, craint également que l’événement annuel ne devienne incontrôlable.

L'événement de Danny Cooper s'est développé en 20 ans – mais il craint qu'il ne soit devenu trop grand pour être géré en toute sécurité

«Notre objectif principal est de ramener tout le monde à la maison en toute sécurité», dit-elle.

« Ce qui, avec autant de chevaux, si tout le monde rentre à la maison sans un coup, c’est un miracle. »

‘Tout peut arriver’

Lorsque Danny a commencé sa promenade à cheval, seules deux douzaines de personnes sont venues – maintenant, il en a dix fois plus.

L’idée est que les amis et la famille de la communauté tsigane conduisent leurs chevaux ensemble et profitent du plein air.

«Beaucoup de ces foires sont en train de disparaître», dit Danny.

Les petites-filles de Danny, Chanel, à gauche, et Crystal Cooper assistent également à la promenade familiale à cheval

« Mon père voudrait que je continue parce qu’il était cavalier – comme toute notre famille. »

Mais ses craintes de garder tout le monde au volant en toute sécurité se sont accrues au fil des ans, les accidents mortels devenant de plus en plus probables à mesure que de plus en plus de personnes y assistent.

«Tout peut arriver», dit Danny. « Un cheval est un animal très puissant. »

Lorsqu’un cheval commence à paniquer alors que le lecteur quitte la ferme de Danny, il y a quelques instants d’alarme avant que l’animal ne soit ramené sous contrôle.

Des chevaux vendus par milliers

Outre le drive lui-même, des événements comme celui de Danny sont l’occasion d’acheter et de vendre des chevaux.

Jim ‘Beb’ Price, un vendeur de chevaux basé à Cardiff, compte sur eux pour nourrir et habiller ses enfants.

Beb Price utilise des événements comme les promenades à cheval pour gagner de l'argent en vendant ses animaux

«Vous comptez sur ce disque pour essayer de faire un peu d’affaires, essayer de gagner une sorte d’argent grâce à ces campagnes», dit-il.

« Puis la police est venue et c’est tout, c’est fini, c’est fini. »

Beb s’en tient néanmoins à son métier traditionnel car il fait partie de son héritage.

Mais le métier de la vente de chevaux évolue lui-même avec le temps.

Beb dit que la police peut causer des problèmes pour son métier si elle décide d'interrompre les promenades à cheval

Certains événements attirent des centaines de Tsiganes de tout le pays

«J’ai eu des chevaux toute ma vie, mais la conduite est vraiment un jeu d’homme, pas un jeu de femme», explique Sophie Marshall, vendeuse de chevaux.

«Les hommes continuent normalement avec les chevaux et les femmes ont tendance à rester à la maison avec les enfants, cuisinant et nettoyant.

«Mais de plus en plus avec le temps, les femmes s’y impliquent.

« C’est un monde de femmes, n’est-ce pas maintenant! »

Sophie Marshall est fière d'être une vendeuse de chevaux, bien que le travail soit traditionnellement dominé par les hommes

Attraper et tuer de la nourriture

Le dentiste de chevaux Lee Hughes tient également à ce que sa fille de 10 ans, Mia, soit élevée selon un mode de vie traditionnel des Tsiganes.

Une partie de cela, à son avis, signifie que les cheveux de Mia deviennent incroyablement longs – jusqu’à 44 pouces.

«Si elle avait cette coupure, ce serait comme me couper le bras», explique Lee.

Le dentiste équestre Lee Hughes perpétue son héritage gitan en transmettant ses traditions à ses enfants

Il a également hâte d’apprendre à Mia comment attraper et tuer sa propre nourriture pour qu’elle puisse aussi vivre de la terre.

«J’adore ça», dit Lee. « C’est un bon mode de vie – c’est un mode de vie plus dur, mais c’est un bon mode de vie. »

Lee, qui vit à contrecœur dans la maison de sa belle-famille dans le Dorset, montre à Mia comment installer des pièges pour les lapins et les fumer hors des warrens avec l’aide de son furet de chasse, Sally.

«Il est important d’apprendre à ces enfants comment vivre de la terre», dit Lee.

«Vous feriez sortir des enfants ici et ils se moqueraient de vous, n’est-ce pas?

« Ils n’auraient pas la moindre idée, ils seraient assis ici et pleureraient. »

Lee pense que vivre de la terre est un « mode de vie plus dur », mais en est un qu'il aime tout de même

Mia, d’autre part, ne bronche pas lorsque Lee tue des lapins piégés – ou quand il l’invite à retirer les tripes de leurs cadavres.

«C’était ma première fois et j’ai beaucoup apprécié», dit Mia à propos de son voyage de chasse.

« C’est ce que nous faisons », ajoute Lee. «Certaines personnes pourraient appeler cela cruel mais nous ne gaspillons pas la viande.

« Nous le faisons pour survivre. Cela stocke nos congélateurs et tout ça. »

Fierté, honneur et respect

La survie est également ce que le jeune Tyson Price a en tête lorsqu’il monte sur le ring avec un boxeur professionnel.

Tyson, 21 ans, est un couvreur tsigane rom qui tente de devenir lui-même un combattant professionnel sous la tutelle de Tony «The Rhino» Giles.

Tony Giles, à droite, entraîne Tyson Price, qui veut devenir boxeur professionnel

«Je suis pro depuis 12 ans maintenant», dit Tony.

«J’ai assez bien fait, combattu partout dans le monde, dans les parkings ou dans la cage.

« Wembley Arena devant 70 000 personnes, ou dans une cabine téléphonique BT. »

Certains garçons tsiganes apprennent à se battre dès leur plus jeune âge pour se préparer à régler les différends tribaux dans des affrontements à mains nues.

Tony transmet son expertise de combat en cage à la prochaine génération

Les boxeurs gitans avaient l’habitude de se battre dans des combats marathon de six heures et trempaient leurs mains dans de l’essence pour durcir leur peau.

Mais de nos jours, les aspirants pros comme Tyson se concentrent désormais sur des méthodes d’entraînement plus modernes – c’est pourquoi il s’entraîne avec le champion des poids lourds Nick « Wild » Webb.

«Tyson fait cela par fierté, honneur et respect», dit Tony.

« C’est un homme tsigane et je suis convaincu qu’il ira là-bas et fera le travail. »

Tony a été impliqué dans des combats dans des parkings, ainsi que dans d'immenses arènes sportives

Heureusement, il réussit indemne le combat.

Et à la promenade à cheval de Danny Cooper, lui aussi peut se détendre une fois qu’il sait que l’événement est terminé pour une autre année sans aucune blessure.

«Cela s’est très, très bien passé – mieux que ce à quoi je m’attendais», dit Danny.

« Parce que nous avions plus de 200 – 240, 250 – chevaux ici l’autre jour.

«Pour les ramener tous sains et saufs ici, je pense que j’ai fait du bon travail.»

Here Come the Gypsies est diffusé sur Channel 5 ce soir à 21h