À l’intérieur de la pire zone au Royaume-Uni pour les invasions de super rats – il y a des milliers de rongeurs de 2,5 pieds, nous perdons la guerre

Les RÉSIDENTS de la pire région du Royaume-Uni pour les invasions de rats ont affirmé qu’il y avait des milliers de rongeurs « 2,5 pieds » dans leur ville.

Swansea, au Pays de Galles, a récemment remporté le titre indésirable de zone la plus infestée de rats du pays, enregistrant plus de 16 000 vermines.

Les habitants de Swansea, au Pays de Galles, disent que leur ville est envahie par des rats géants 1 crédit

Un rat est repéré dans la journée près de Castle Square Gardens dans la ville 1 crédit

Donna Kiley, une résidente de la région de Town Hill qui a eu des problèmes avec des rats dans sa maison familiale 1 crédit

Et un local affirme qu’elle est rentrée chez elle après des vacances d’été pour découvrir que sa maison de trois lits avait été envahie par des rats géants.

Donna Riley, affirme que les rats, certains aussi longs que deux pieds et demi, avaient mangé le nouveau tapis de la chambre de son fils, mâché sa porte d’entrée et démoli tout ce qui se trouvait dans les placards de sa cuisine.

Un an plus tard, Donna, 50 ans, dit qu’elle est toujours en proie aux super rats qui terrorisent sa rue dans le quartier Townhill de la ville.

La maman de sept enfants a déclaré en exclusivité au Sun : « J’ai dû avoir une tonne d’appâts empoisonnés dans et autour de la maison au cours de l’année écoulée et chaque jour, je trouverai des rats morts.

« Certains matins, il y en aura jusqu’à cinq. »

Une entreprise locale de lutte antiparasitaire installe des appâts pour les rats une fois par semaine et elle a maintenant acheté des furets pour les tenir à distance.

Mais la vermine niche dans les sous-bois voisins, où elle se reproduit si prolifiquement qu’elle craint que la guerre contre les rats ne puisse jamais être gagnée.

Elle a ajouté: «Il y en a littéralement des milliers là-dedans.

« Si vous regardez là-bas tôt le matin ou tard le soir lorsqu’il n’y a personne ou circulation, vous pouvez voir l’herbe et les buissons bouger comme si le sol était vivant. Il en regorge tout simplement.

La locale en colère dit que le problème est si grave qu’elle ne peut plus avoir aucun de ses 13 petits-enfants dans la maison et, récemment, un électricien a refusé de poursuivre un travail de recâblage après avoir vu des rats dans le grenier.

Donna a déclaré: «J’ai reçu un appel de son patron quelques jours plus tard disant qu’ils ne pourraient pas terminer le travail tant que les rats n’auraient pas disparu. Il a dit que le jeune homme qui était venu avait contracté la maladie de Weil et qu’il était vraiment malade.

«Je me sentais absolument terrible et j’ai redoublé d’efforts pour m’en débarrasser. Les agents de lutte antiparasitaire installent des caméras dans les cavités murales et placent plus d’appâts dans les points chauds.

« Et chaque jour, je versais de l’eau de Javel dans les interstices du plancher et je frottais constamment toutes les surfaces. »

Elle a poursuivi : « Ces putains de rats ont complètement détruit ma santé et je dois encore les combattre tous les jours. Parfois, cela ressemble à un combat impossible.

« Les furets aident, c’est certain. Je pense que ce sont les seules choses dont ces rats ont peur.

«Mais bien sûr, cela signifie qu’ils terrorisent maintenant les autres dans la rue. Mon voisin les a fait ramper sur ses pieds l’autre jour.

‘ENVAHI’

A proximité, dans la même rue, Helen Evans, 54 ans, est elle aussi à bout de souffle avec la crise des rats.

« Je vis ici depuis 20 ans et c’est un problème depuis aussi longtemps que je me souvienne.

« J’ai été tout le temps au conseil pour leur demander de trier les sous-bois pour qu’ils ne puissent plus y vivre, mais ils ne font rien pour nous aider.

«Nous sommes submergés par les choses sanglantes. Ils sont partout.

« Ils m’ont donné de l’insomnie parce que je suis allongé dans mon lit chaque nuit à les écouter ramper dans le grenier au-dessus de mon lit et dans les murs.

«Je fais des contrôles antiparasitaires chaque semaine et ils ont mis 5 kg d’appâts empoisonnés dans les murs et dans le grenier.

Ils ont détruit mon abri de jardin, ils sont dans ma cuisine, mâchant tout ce qu’ils peuvent trouver. C’est un cauchemar vivant. Hélène Evans, 54 ans

La maman de quatre enfants a ajouté: « Quand ils reviennent la semaine suivante, chaque goutte est partie, mais je ne suis même pas sûre que cela les tue. J’ai entendu dire que cette nouvelle race de super rat est résistante au poison.

« J’ai vu les bougres – ils sont massifs, presque un mètre de long de la tête à la queue.

« J’en ai vu un l’autre soir dans la pénombre et j’ai cru que c’était un chien tellement il était gros. Puis j’ai vu sa fine queue sans fourrure et j’ai réalisé que c’était un énorme rat.

« Ils ont détruit mon abri de jardin, ils sont dans ma cuisine, mâchonnant tout ce qu’ils peuvent trouver. C’est un cauchemar vivant.

Helen a déclaré que depuis qu’elle avait accueilli un chien « ratter » – un croisement entre un Frenchie et un Staffie – il y avait eu moins de visites des créatures indésirables.

Elle a déclaré: « Il adore les chasser et s’il en attrape un, il lui brise le cou.

« J’avais l’habitude d’être absolument terrifiée par les rats, surtout les plus gros, mais en toute honnêteté, j’ai vécu avec ce cauchemar depuis si longtemps maintenant que je n’en ai plus peur.

« Évidemment, je n’aime pas les voir et je déteste les excréments et le blanchiment et le nettoyage constants, mais je peux les regarder dans les yeux maintenant et penser ‘Tu ne me fais pas peur, petite merde’. »

Les habitants attribuent le problème aux déchets qui ont été laissés dans les environs 1 crédit

Helen Evans compte sur son chien pour éloigner les rats géants 1 crédit

Terriers où les rats se cachent pendant la journée 1 crédit

Partout à Swansea et dans les villes et villages autour de la ville du sud du Pays de Galles, d’autres n’ont pas tardé à exprimer leurs inquiétudes concernant la population de rats en plein essor.

À Brynmelin, l’un d’eux a déclaré : « Je peux décrire ce que j’ai vu à l’extérieur d’un immeuble ici comme une scène d’un film d’horreur de Steven King. Il y avait tellement de rats, on aurait dit que le sous-bois était vivant. Je ne vais plus dans cette région.

Marc Williams dit qu’il voit régulièrement des rats à Parc Take. « Je les ai même vus en plein jour. Ils ne s’enfuient même plus.

Le patron d’une entreprise de lutte antiparasitaire de Swansea, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré que « la plupart des quartiers de Swansea et des environs sont désormais envahis par les rats ».

Il a ajouté: «Avant le covid, la plupart des rats, environ 80%, étaient concentrés dans le centre-ville autour des cafés, des restaurants et des bureaux.

« Mais pendant le confinement, ils se sont déplacés vers les zones résidentielles à la recherche de nourriture et ils semblent y être restés.

«Ce sont des créatures très intelligentes et elles entraînent leurs petits à suivre les itinéraires vers les points d’alimentation. Les rats n’oublient jamais.

« Les mangeoires d’oiseaux dans les jardins des gens aggravent également le problème parce que c’est une source facile de nourriture pour eux.

« La meilleure chose que le public puisse faire s’il veut se débarrasser des rats est de démonter ses mangeoires à oiseaux et de mettre ses déchets alimentaires et autres déchets dans des bacs en acier en aluminium que vous pouvez acheter pour environ 15 livres. »

Le conseil de Swansea a été contacté pour commentaires.