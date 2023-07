À l’intérieur de la pendaison de crémaillère de Sophie Kasaei et Jordan Brook alors que les stars de Towie et Geordie Shore sirotent des cocktails sur le thème de l’Essex

SOPHIE Kasaei et Jordan Brook organisent actuellement la pendaison de crémaillère la plus épique après avoir emménagé ensemble.

Le couple, qui a rendu public leur relation en décembre, a trouvé la maison de ses rêves en mars après leur romance éclair de quatre mois.

Sophie et Jordan ont emménagé ensemble plus tôt cette année

Sophie et Jordan avec Chloé Ferry

Les convives sirotent une carte de cocktails personnalisée

Il y a un énorme panneau dans le jardin disant 'KASA BROOK'

Sophie, qui est surtout connue pour être un membre original de la distribution de Geordie Shore de MTV, a fait ses valises et a déménagé dans le sud pour être avec son homme.

Jordan a rejoint The Only Way Is Essex en 2017, mais il a été licencié un an plus tard, mais est maintenant un membre actuel de la distribution de l’émission ITVBe.

En novembre, The Sun a révélé que les stars de télé-réalité sortaient ensemble – et vont actuellement de mieux en mieux.

Aujourd’hui, leurs co-stars les ont rejoints dans leur jardin de leur jardin d’Essex pour célébrer leur emménagement ensemble.

Parmi les invités figuraient Chloe Ferry de Geordie Shore, Abbie Holborn et Marnie Simpson.

Le couple a tout mis en œuvre pour s’assurer d’organiser la meilleure fête de l’année.

Il y avait un panneau «Kasa Brook» entouré d’un ballon coloré à l’extérieur.

La copine de Sophie, Abbie, était aux platines DJ et ils ont également offert à leurs copains des cocktails sur le thème de Towie et Geordie Shore.

En novembre, nous avons signalé que le match de télé-réalité fait au paradis avait eu lieu sur une série de dates et souhaitait que les choses fonctionnent malgré la distance qui les séparait.

Un initié a déclaré: « Sophie ne sortira pas avec n’importe qui, mais elle s’est vraiment bien entendue avec Jordan.

« Ils essaient de garder les choses secrètes, ce qui montre à quel point ils veulent que cela fonctionne. »

Un mois plus tard, ils ont confirmé leur relation.

Puis, en février, ils ont révélé qu’ils cherchaient une maison.

Jordan était tout sourire alors qu'il posait pour une vidéo à l'extérieur

Marnie a posé pour une photo avec Chloé

Sophie avec Chloé Ferry

Le jardin avait l'air incroyable

Abbie était derrière les platines