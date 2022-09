À l’intérieur de la nouvelle stratégie de transfert de Chelsea

Mi-juillet, un agent cherchant à sortir d’une impasse dans un transfert n’impliquant pas Chelsea a eu une idée insolite : “Appelons Todd Boehly”.

Le joueur en question était en pourparlers avancés pour rejoindre un autre club de Premier League, mais les négociations étaient au point mort depuis un certain temps sur sa valorisation. Chelsea n’avait auparavant montré aucun intérêt malgré le fait que de nombreuses équipes européennes surveillaient de près la situation, mais les Bleus avaient été liés à tellement de joueurs à l’époque que l’agent pensait que Boehly, qui avait prolongé son rôle de nouveau copropriétaire et président pour agir. en tant que directeur sportif par intérim suite à la reprise du club, valait la peine d’être tenté.

2 Connexe

Boehly n’a même pas négocié. Après avoir été informé du prix demandé – une somme considérable au nord de 15 millions de livres sterling, laissée vague ici pour maintenir l’anonymat du joueur – Boehly a accepté presque instantanément en principe à la fois l’évaluation et les conditions personnelles proposées. S’en est suivi une série de réunions internes dirigées par Boehly, l’entraîneur Thomas Tuchel et le copropriétaire Behdad Eghbali au cours desquelles une évaluation finale du joueur a été faite. Au final, Tuchel n’a pas été tout à fait convaincu et Chelsea n’a pas donné suite.

Le joueur est maintenant dans un club anglais rival, mais cet exemple est un instantané de la dernière fenêtre de transfert de Chelsea, la première sous la propriété de Boehly et Clearlake Capital. C’était un été au cours duquel ils ont rattrapé leur retard dès le début, endurant une série de frustrations au milieu d’accusations de naïveté, mais se sont terminés avec neuf signatures totalisant plus de 250 millions de livres sterling.

Selon le groupe d’entreprises sportives de Deloitte, Chelsea a dépensé plus que tout autre club de Premier League au cours d’un été record pour la division – ses dépenses globales ont atteint 1,9 milliard de livres sterling. Les sommes alléchantes ont évoqué des souvenirs du premier été de Roman Abramovich en 2003, lorsque Chelsea a fait des folies de 121,5 millions de livres sterling sur 14 joueurs alors que le club faisait une puissante déclaration d’intention. La méthodologie était peut-être différente, mais à bien des égards, l’objectif de cette année était quelque chose de similaire.

La propriété d’Abramovich a pris fin de manière abrupte et acrimonieuse alors que les sanctions qui lui ont été imposées par le gouvernement britannique en raison de liens présumés avec Vladimir Poutine ont essentiellement déclenché la vente de Chelsea plus tôt cette année. Malgré cette fin des plus ignominieuses, il reste des pans importants de la base de fans des Blues qui sont prêts à vénérer Abramovich en séparant sa contribution sportive de son influence politique.

Il a construit une machine à gagner implacable et sans remords : aucun club anglais n’a remporté plus que les 21 trophées amassés au cours de son mandat de près de 19 ans. Une culture où la deuxième place était rarement tolérée avait ses racines dans l’argent d’Abramovich. L’argent n’était pas un obstacle au licenciement d’un manager sous-performant ou à la mise à niveau d’un joueur défaillant. Il n’y avait pas de lendemain.

Boehly inaugure une nouvelle ère de propriété à Chelsea, et une première fenêtre de transfert chargée au club est un signe des changements à venir. (Photo de Harriet Lander – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images)

Le rachat a donc catapulté Chelsea dans l’inconnu, un sentiment d’incertitude exacerbé par les départs de la négociatrice principale et directrice du transfert Marina Granovskaia, du président Bruce Buck, du directeur général Guy Laurence et du conseiller technique et performance Petr Cech. Boehly a choisi de combler le vide, devenant directeur sportif par intérim en partie par nécessité, mais reflétant également une décision de modifier le niveau d’influence de Tuchel.

Les entraîneurs-chefs avaient habituellement une certaine influence sur la stratégie de transfert de Chelsea, mais les décisions finales sur le recrutement étaient invariablement prises au-dessus d’eux. Cependant, des sources ont déclaré à ESPN que Boehly voulait soutenir le jugement de Tuchel comme l’un des meilleurs entraîneurs du monde dans le but d’aider à rattraper le terrain perdu. Les plans d’été du club ont été fortement retardés car les sanctions du gouvernement britannique ont empêché Chelsea de parler de nouvelles signatures avant la vente et de renégocier les contrats, ce qui a incité Andreas Christensen et Antonio Rudiger à partir en tant qu’agents libres pour Barcelone et le Real Madrid, respectivement.

La décision de prêter Romelu Lukaku a été considérée comme un moment crucial dans la réinitialisation du club. Lukaku était un problème depuis des mois, considéré comme un inadapté dans le système de Tuchel et une figure gênante depuis qu’il a accordé une interview non autorisée à Sky Italia en décembre dernier lorsqu’il a évoqué un jour son retour à l’Inter Milan.

Des sources ont déclaré à ESPN que Cech avait été l’une des nombreuses voix clés voulant persister avec Lukaku cette saison. Cependant, Tuchel voulait se débarrasser de Lukaku et Boehly a décidé d’approuver cette opinion, acceptant une offre modeste de l’Inter de le prêter au club de Serie A, payant même un pourcentage de son salaire de 300 000 £ par semaine pour apporter une solution rapide à une situation qui aurait pu s’éterniser tout l’été.

En fait, ce soutien à Tuchel a été effectivement réservé dans cette fenêtre en se passant d’un attaquant au début et en en gagnant un autre à la fin alors que Chelsea a finalement signé Pierre-Emerick Aubameyang, 33 ans, le jour de la date limite, un accord qui n’a fait que modeste. sens économique – 12 millions de livres sterling plus le défenseur Marcos Alonso se rendant au Camp Nou en retour – mais a réuni le manager avec un joueur qu’il tenait en haute estime après deux ans ensemble au Borussia Dortmund au milieu des années 2010.





Ce qui s’est passé entre les accords de Lukaku et d’Aubameyang était un peu confus. Cela était dû à un certain nombre de facteurs : un peu de naïveté dans les négociations, l’opportunisme des agents en vue d’un jour de paie et une approche multiforme qui n’a pas été véhiculée avec suffisamment de clarté. Plusieurs agents impliqués dans les discussions avec Boehly et Eghbali cet été ont décrit le couple à ESPN comme affable, poli et professionnel lors des négociations. Tous deux ont fait preuve d’une bonne connaissance du jeu et ont cherché à se faire plaisir avec des personnalités clés dans ce qui est un monde relativement petit au plus haut niveau. Mais Granovskaia était reconnue comme une négociatrice acharnée qui n’avançait vers une cible que lorsqu’elle était convaincue que le joueur était prêt à se joindre.

C’est un domaine éthiquement trouble étant donné que techniquement les clubs sont censés s’entendre d’abord sur les conditions, mais c’est un secret de polichinelle que les intentions d’un joueur sont parmi les premiers aspects à être établis dans les négociations modernes. Des sources ont suggéré à ESPN que le nouveau régime s’est laissé tomber à cet égard avec Raphinha de Leeds United, qui avait clairement indiqué en privé depuis un certain temps qu’il voulait rejoindre Barcelone même si Chelsea avait une offre acceptée pour l’ailier.

De même, Jules Kounde a préféré déménager à Barcelone malgré la poursuite prolongée du défenseur central par les Bleus, et compte tenu des départs de Rudiger et de Christensen, il n’a fallu que quelques échecs publics comme celui-ci pour exacerber les inquiétudes que Chelsea manquait de nombre et patauger sur le marché. Pour compenser les préoccupations défensives croissantes, Cesar Azpilicueta s’est vu refuser la possibilité de rejoindre Barcelone lui-même et a plutôt accordé une prolongation de contrat lucrative d’une valeur, selon une source, de plus de 150 000 £ par semaine.

Chelsea a remporté la course contre Man City pour signer Marc Cucurella de Brighton, qui aidera à compenser le départ de Rudiger. Getty Images

Avec de l’argent à dépenser et le club semblant se démener, certains agents ont senti une opportunité, notamment celle mentionnée en haut de l’article. Ailleurs, des sources ont déclaré à ESPN que Boehly avait rencontré le meilleur agent Jorge Mendes en juillet pour discuter du marché en général et établir des relations, mais l’idée de signer son plus gros client, Cristiano Ronaldo, a également été évoquée.

On pense que Boehly a été séduit par l’idée d’amener un joueur aussi emblématique à Stamford Bridge, même à l’âge de 37 ans. Ronaldo aurait été une signature historique pour la nouvelle ère et aussi une mine d’or commerciale. Cependant, le manque de pression de Ronaldo sur le front avait été une préoccupation à Manchester United et était une des principales raisons pour lesquelles Tuchel voulait retirer Lukaku de l’équipe. Aussi durable que soit le talent de Ronaldo, il n’était pas un bon tactique. Des sources ont déclaré à ESPN que Boehly avait évoqué la possibilité de signer Ronaldo à plusieurs reprises, mais Tuchel a rejeté l’idée à plusieurs reprises.

Ce n’était pas la seule fois que Boehly et Tuchel avaient des opinions différentes: des sources ont déclaré à ESPN que Boehly était principalement responsable du blocage de la sortie de Christian Pulisic en prêt alors que le joueur s’inquiétait de son manque de temps de jeu avant la Coupe du monde à partir de novembre. . Il y avait diverses raisons à cette décision, mais perdre quelqu’un du profil de Pulisic aux États-Unis – beaucoup plus grand qu’en Angleterre – n’était pas jugé préférable si près de l’équipe nationale masculine américaine jouant dans une Coupe du monde.