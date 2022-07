À l’intérieur de la nouvelle série de Masked Dancer – comprenant un grand spectacle en premier – pouvez-vous deviner qui sont les célébrités ?

RENCONTREZ la douzaine éblouissante qui vous fera deviner dans la prochaine série de The Masked Dancer.

Dans une toute nouvelle tournure lors de la deuxième sortie du jeu de devinettes étoilé, un duo s’affrontera.

Nous présentons les concurrents farfelus de la prochaine série de The Masked Dancer et spéculons sur qui ils pourraient être. . . ici Pilier et Poteau[/caption]

Et ITV a aligné 11 autres célébrités vêtues de costumes fous pour le spin-off tape-à-l’œil de The Masked Singer.

Joel Dommett est de retour en tant qu’hôte, tout comme les juges Jonathan Ross, Oti Mabuse et Davina McCall. Ils seront rejoints par Peter Crouch – célèbre pour sa danse de robot à l’époque du football – alors que Mo Gilligan est en tournée.

Les visages célèbres derrière chaque masque espèrent suivre les traces du vainqueur de la première série, le gymnaste olympique Louis Smith.

PILIER ET POTEAU

Le tout premier double acte du spectacle offrira sûrement une performance de première classe.

L’ancien duo mari et femme de Strictly, Aljaz Škorjanec et Janette Manrara, lécherait la compétition.

COCHON

Ce concurrent ferait mieux de ne rien dire aux cochons[/caption]

CE concurrent ferait mieux de ne pas dire aux cochons quand ils offrent des indices sur leur identité.

Les fermiers de Telly Jimmy Doherty ou Kaleb Cooper de Clarkson’s Farm pourraient trotter à l’intérieur.





CHANDELIER

Cela pourrait être la star de Relight My Fire Jason Orange ou Fred Sirieix de First Dates[/caption]

BURN baby burn, disco inferno – ou espérons que non, pour le bien du public du studio.

Il pourrait s’agir de la star de Relight My Fire Jason Orange ou même de Fred Sirieix de First Dates, le maître d’hôtel de la gastronomie.

ONOMATOPÉE

Voulant faire le buzz, ça pourrait être un forgeron de la télé[/caption]

CE personnage brillant est tout au sujet des mots associés aux sons.

Voulant générer un buzz, il pourrait s’agir d’un forgeron de la télé comme Susie Dent de Countdown ou de l’auteur-compositeur MNEK.

SAUCE TOMATE

Il doit y avoir un chef de télé caché à l’intérieur[/caption]

LA marmite impertinente espère pouvoir peindre la piste de danse en rouge.

Il doit y avoir un chef télé qui se cache à l’intérieur, comme Michela Chiappa de This Morning ou Lisa Faulkner de MasterChef.

CACTUS

L’uniforme de style lutteur suggère l’hôte de Ninja Warrior, Ben Shephard[/caption]

ESPÉRANT piquer votre fantaisie est cette machine à danser maigre et verte.

L’uniforme de lutteur et la cape de super-héros suggèrent Ben Shephard, hôte de Ninja Warrior et coureur de charité.

COCKTAIL DE CREVETTES

Le numéro impertinent pourrait être la pop star Keren Woodward ou Toyah Willcox[/caption]

LE numéro impertinent a donné le coup d’envoi de nombreux dîners des années 80.

Peut-être que des stars de cette décennie comme la pop star de Bananarama Keren Woodward ou Toyah Willcox se cachent sous la coquille.

CHAUSSETTES ODD

Ça pourrait être quelqu’un lié à la mode[/caption]

CE personnage désordonné a intérêt à ne pas avoir deux pieds gauches.

Cela pourrait être quelqu’un lié à la mode, comme Susannah Constantine de What Not To Wear ou l’expert en style lorrain Mark Heyes.

ROI PERLÉ

Ray Parlour connaît une chose ou deux sur le jeu de jambes[/caption]

LEVEZ vos genoux, avancez dans le temps. Célèbre légende du football anglais de Cockney, Ray Parlour connaît une chose ou deux sur le jeu de jambes.

Mais celui qui se cache sous ce costume voudra être un succès retentissant.

LES CISEAUX

Un costume comme celui-ci est fait sur mesure pour quelqu’un comme Sara Pascoe[/caption]

Ils découperont leurs propres formes sur scène dans le but d’être couronnés vainqueurs.

Un costume comme celui-ci est fait sur mesure pour quelqu’un comme Sara Pascoe, animatrice de The Great British Sewing Bee.

LIMACE DE MER

Une nageuse de l’équipe GB comme Freya Anderson pourrait être sous ce déguisement[/caption]

GLISSANT et se frayant un chemin sur scène est ce personnage haut en couleur venu de sous-marin.

Une nageuse de la Team GB comme Freya Anderson pourrait se sentir chez elle dans ce déguisement aquatique.

ASTRONAUTE

Pourrait-il y avoir une célébrité à l’intérieur qui a innové ?[/caption]

NOUS SERONS tous déçus si ce marcheur lunaire ne réussit pas le, euh, Moon Walk.

Pourrait-il y avoir une célébrité à l’intérieur qui a innové, comme la pionnière gagnante de Strictly Rose Ayling-Ellis?