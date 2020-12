Depuis qu’elle a emménagé dans sa nouvelle maison de Hidden Hills le mois dernier, Khloe Kardashian a trouvé une toute nouvelle toile de fond pour les photos.

Et la star de télé-réalité profite au maximum de sa nouvelle construction fabuleusement exagérée, posant pour des photos mettant en valeur à la fois elle-même et son manoir de plusieurs millions de dollars.

Des images publiées sur son compte Instagram montrent la jeune femme de 36 ans posant sur le terrain de basket – un must pour le petit ami de la star de la NBA Tristan Thompson – ses longues jambes exposées dans une micro mini.

« Ballin !!! » elle a légendé la photo.

Une autre image montre Khloe debout dans une porte devant des portes françaises, parfaitement encadrée par une verdure mature. Jamais du genre à manquer une occasion de vendre ses marchandises, elle est «vêtue de Good American de la tête aux pieds».

À Noël, elle a partagé des instantanés alors que la famille de trois personnes se reposait pour leur première saison de vacances à l’intérieur du manoir, qui se trouve idéalement à côté de la nouvelle maison de sa mère Kris Jenner.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Des bas sont accrochés à la cheminée derrière elle, tandis que Khloe pose dans des bottes Good American argentées scintillantes.

Une autre image met en évidence le design intérieur somptueux mais épuré, alors qu’une Khloe habillée pose dans les mêmes cuissardes, cette fois en sous-vêtements, devant un escalier noir.

Khloe et Tristan ont fait le prochain saut dans leur relation marche / arrêt lorsqu’ils ont emménagé ensemble dans la maison le mois dernier.







(Image: Instagram)



Bien que le prix n’ait pas encore été révélé, Khloe et sa mère auraient déboursé bien plus de 10 millions de dollars pour leurs propriétés voisines.

Les deux manoirs se trouvent sur ce qui était autrefois un seul domaine à Ashley Ridge, considéré comme la partie la plus souhaitable de la région déjà ambitieuse de Hidden Hills à Calabasas, en Californie.

Une fois loué par Britney Spears, l’ancien domaine de trois acres avait une maison datée mais opulente de 20 000 pieds carrés. La propriété a été achetée en 2012 pour 7 millions de dollars par un promoteur local qui a démoli la propriété.







(Image: Instagram)



Après avoir changé de mains, il a été réaménagé avec les nouvelles maisons Kardashian terminées plus tôt cette année, faisant de Kris et Khloe les premiers propriétaires.

Comme la mère et la fille ont acheté les propriétés avant leur arrivée sur le marché, aucune photo d’agent immobilier de l’intérieur n’a été publiée.

Cependant, on sait que chaque propriété a environ 10 000 pieds carrés de surface habitable, repose sur environ 1,5 acres de terrain et est conçue dans le style de ferme moderne et toujours populaire.







(Image: Instagram)



Khloe a vendu sa précédente maison de Malibu Canyon, qu’elle avait achetée à Justin Bieber pour 7,2 millions de dollars en 2014, à YouTuber Dhar Mann pour un montant record de 15,5 millions de dollars cette année, tandis que Kris a vendu son manoir de Hidden Hills en face de Kim et Kanye West plus tôt cette année. pour 15 millions de dollars.

La maison familiale qui figure sur les premières séries de Keeping Up WIth The Kardashians appartient toujours à Kris, mais est maintenant occupée par son fils Rob Kardashian et sa fille Dream.