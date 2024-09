À l’intérieur de la nouvelle fonction de détection de l’apnée du sommeil de l’Apple Watch Series 10

Pour savoir si vous souffrez d’un trouble du sommeil comme l’apnée du sommeil, il faut généralement ce que beaucoup considéreraient comme une nuit de sommeil inconfortable, avec des capteurs placés sur tout votre corps et même à l’intérieur de votre nez.

L’Apple Watch ne peut pas reproduire une étude du sommeil ni diagnostiquer des troubles du sommeil, et elle n’a pas l’intention de le faire. Mais Apple veut aider les gens à déterminer s’ils doivent au moins en parler à leur médecin pour en obtenir une.

La nouvelle Apple Watch Series 10, ainsi que la Series 9 et l’Ultra 2, est capable de détecter les signes d’apnée du sommeil modérée à sévère, un trouble du sommeil dans lequel la respiration s’arrête et redémarre pendant la nuit et qui est estimé affecter 936 millions d’adultes dans le mondeLa nouvelle fonctionnalité de la montre, qui fonctionne en mesurant les mouvements du poignet associés aux interruptions respiratoires, a été approuvée par la Food and Drug Administration lundi. Elle sera livrée sur la Series 10 au lancement et sera disponible pour d’autres montres compatibles avec la sortie de WatchOS 11.

Regarde ça: Comment fonctionne la fonction Apnée du sommeil d’Apple sur Apple Watch 05:42

Sur les quelque 30 millions de personnes aux États-Unis souffrant d’apnée du sommeil, qui est liée à un risque accru de diabète de type 2 et d’autres complications de santé si elle n’est pas traitée, seulement 6 millions ont été diagnostiquées, selon un article de 2022 du Association médicale américaineCela indique que de nombreuses personnes ne savent peut-être pas qu’elles sont atteintes de la maladie, et c’est là que des outils comme la nouvelle notification d’apnée du sommeil d’Apple pourraient potentiellement aider.

Et selon le Dr Matt Bianchi, chercheur scientifique au sein de l’équipe Health Technologies d’Apple, il a fallu plus de 11 000 nuits d’enregistrements du sommeil pour y parvenir.

« L’une des façons dont nous nous assurons de ne pas faire d’erreurs ou de mal interpréter des mouvements de ce type est de collecter une quantité incroyable de données de vérité fondamentale sur une grande variété de personnes, dormant en laboratoire, dans un centre de sommeil, dormant à la maison dans leur environnement naturel », a déclaré Bianchi dans une interview virtuelle avec CNET sur la façon dont Apple a développé cette fonctionnalité.

Les montres intelligentes sont avant tout axées sur le suivi de la santé

L’Apple Watch Series 10 (photo), Series 9 et Ultra 2 utilisent l’accéléromètre de l’appareil pour détecter les mouvements subtils associés à la respiration. James Martin/CNET

En 2019, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré CNBC que la « plus grande contribution de l’entreprise à l’humanité » serait « en matière de santé », et l’Apple Watch a clairement joué un rôle important dans la progression vers cet objectif.

L’Apple Watch a commencé comme un accessoire de luxe de niche pour iPhone il y a près de dix ans, mais au cours des dix dernières années, elle a évolué pour devenir un appareil de surveillance de la santé complet capable de détecter les rythmes cardiaques irréguliers, une chute violente ou des changements de température corporelle, entre autres données de santé et de bien-être. La détection de l’apnée du sommeil est un pas de plus dans cette direction.

« Même après une courte période, nous avons commencé à entendre des utilisateurs qui remarquaient des choses sur leur santé et leur forme physique qu’ils n’auraient peut-être pas remarquées auparavant », a déclaré Deidre Caldbeck, directrice principale du marketing des produits Apple Watch et Santé chez Apple, à propos des fonctionnalités de suivi de la santé de l’Apple Watch. « Nous avons donc commencé à tirer parti de ces informations. »

Apple n’est pas le seul à faire cette annonce. Cette annonce intervient à un moment où des concurrents comme Samsung et Google proposent également à leurs appareils portables de nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé. Samsung a annoncé en juillet que ses dernières montres Galaxy seraient capables de mesurer les signes d’apnée du sommeil, tandis que la Pixel Watch 3 de Google peut détecter une perte de pouls. Prises ensemble, ces mises à jour sont un autre signe que les montres connectées continuent de devenir bien plus que de simples outils de suivi d’activité et d’exercice.

« Les montres connectées ont toujours été liées à la santé et à la forme physique, ne vous y trompez pas », a déclaré par courrier électronique Ramon Llamas, directeur de recherche pour l’International Data Corporation. « La question est de savoir jusqu’où nous pouvons aller. »

Comment l’Apple Watch détecte l’apnée du sommeil

L’Apple Watch Series 10 peut vous avertir si elle détecte des signes potentiels d’apnée du sommeil. Pomme

L’apnée du sommeil est généralement diagnostiquée par une étude du sommeil ou un test d’apnée du sommeil à domicile. Une étude du sommeil, ou polysomnogramme, implique le port de capteurs pour mesurer les ondes cérébrales qui se produisent pendant les phases de sommeil, un capteur ECG pour surveiller l’activité cardiaque, des capteurs pour détecter les mouvements musculaires et oculaires, des capteurs respiratoires pour surveiller le flux d’air et un oxymètre de pouls pour les mesures d’oxygène dans le sang, selon le Clinique de Cleveland. (Ma collègue Lexy Savvides en a fait l’expérience de première main lorsqu’elle a exploré comment utiliser la technologie pour améliorer la qualité de son sommeil plus tôt cette année).

Le principal avantage des appareils comme l’Apple Watch, qui peuvent détecter les signes d’apnée du sommeil à domicile, est que les médecins disposent de données sur plus de nuits de sommeil. De plus, cela pourrait encourager les gens à parler à leur médecin avant que la maladie ne s’aggrave.

« Nous devrions accueillir [smartwatches] « en tant qu’outils », a déclaré le Dr Rafael Pelayo, spécialiste du sommeil et professeur clinicien à Stanford Medicine, à Lexy Savvides de CNET.« Si vous faites un test de sommeil, vous aurez une nuit, peut-être deux nuits. »

L’Apple Watch est dotée de nombreux capteurs, notamment la possibilité de prendre un électrocardiogramme (ECG). Les versions de l’Apple Watch vendues hors des États-Unis peuvent également mesurer l’oxygène dans le sang, mais cette fonctionnalité n’est plus disponible sur les modèles vendus aux États-Unis en raison d’un litige de brevet avec la société de technologie médicale Masimo.

Il existe néanmoins un capteur de l’Apple Watch qui joue un rôle essentiel dans la détection des signaux potentiels d’apnée du sommeil : l’accéléromètre à détection de mouvement. Votre poitrine oscille pendant que vous respirez pendant la nuit, et ces mouvements subtils se reflètent dans votre bras afin qu’ils puissent être détectés au poignet à l’aide de l’accéléromètre de la montre, explique Bianchi. Ces mesures se manifestent dans une nouvelle mesure appelée troubles respiratoires, qui sont enregistrés dans l’application Apple Health. La fonction fonctionne de la même manière, que vous ayez ou non une Apple Watch avec la fonction d’oxygène dans le sang.

« Lorsque vous avez une interruption de la respiration où vous prenez des respirations plus superficielles ou que vous arrêtez de respirer pendant 20 ou 30 secondes, cela peut être lu et détecté grâce à des algorithmes d’apprentissage automatique », a déclaré Bianchi.

Les puces des Apple Watch Series 10, Series 9 et Ultra 2 jouent également un rôle important dans la détection de l’apnée du sommeil de l’Apple Watch, a déclaré Caldbeck, ce qui explique pourquoi cette fonctionnalité n’est disponible que sur ces modèles. Un algorithme analyse les données de troubles respiratoires sur la montre et envoie une notification si des signes d’apnée du sommeil sont présents.

« Il s’agit de pouvoir utiliser les données de l’accéléromètre, de les traiter sur l’appareil et de garantir la précision et l’atteinte de nos objectifs de performance », a déclaré Caldbeck. « Nous avions donc vraiment besoin de cette combinaison. »

Mais l’apnée du sommeil n’est pas la seule raison pour laquelle vous pouvez ressentir des troubles respiratoires pendant la nuit. Des facteurs tels que la consommation d’alcool, la congestion due à une maladie et votre position pendant le sommeil peuvent également avoir un impact. C’est pourquoi l’Apple Watch recherche des troubles respiratoires sur une période de 30 jours avant d’envoyer cette notification.

Cependant, il vous suffit de porter la montre pendant au moins 10 nuits dans cette fenêtre pour que la fonction soit opérationnelle. Ce minimum de 10 nuits constitue un juste équilibre entre le réalisme (tout le monde ne porte pas sa montre au lit tous les soirs) et la collecte de suffisamment de données.

« Nous ne voulons pas réagir aux trois jours fortuits d’un long week-end ou à une brève maladie », a déclaré Bianchi. « Nous voulons nous assurer que nous capturons ce qui vous représente vraiment. »

11 000 nuits de données sur le sommeil

Dans le cadre du processus de validation clinique, Apple a travaillé avec les systèmes hospitaliers des centres médicaux universitaires et les organismes de recherche clinique pour recueillir plus de 11 000 nuits de données sur le sommeil.

En plus de cela, Apple a collecté 1 500 nuits supplémentaires de données sur le sommeil dans le cadre du processus réglementaire de la FDA, ce qui, selon Bianchi, constitue la plus grande étude de validation soumise à la FDA pour l’autorisation d’une technologie de traitement de l’apnée du sommeil. Outre ces étapes qui ont été prises dans le cadre du processus de validation clinique, Apple dispose également de son propre laboratoire de sommeil interne pour le prototypage et le développement de ses fonctionnalités de suivi du sommeil.

L’un des plus grands défis était de s’assurer qu’Apple disposait d’un ensemble de données suffisamment vaste et diversifié pour tenir compte de toutes les manières dont la technologie pouvait commettre une erreur.

« Toute validation au niveau clinique, tout ce qui répond à cette norme réglementaire, la confiance dont nous avons besoin pour dire que nous soutenons cette fonctionnalité est de niveau supérieur », a déclaré Bianchi.

Les personnes possédant une Apple Watch compatible pourront visualiser les troubles respiratoires nocturnes dans l’application Santé de l’iPhone, qu’elles reçoivent ou non une alerte. Étant donné que certains troubles respiratoires sont considérés comme normaux, Apple les qualifie de « élevés » ou « non élevés », un nombre élevé de troubles sur plusieurs nuits pouvant indiquer une apnée du sommeil. La notification encourage également les utilisateurs à en parler avec leur médecin et offre un moyen simple d’exporter les données pertinentes.

La manière dont Apple communique et fournit du contexte autour de ces mesures est particulièrement importante maintenant que l’Apple Watch et d’autres appareils portables sont suffisamment sophistiqués pour détecter d’éventuels problèmes de santé. papier Une étude publiée dans le Cardiovascular Digital Health Journal en août 2020 suggère que les montres connectées peuvent contribuer à l’anxiété liée à la santé, citant l’exemple d’une femme de 70 ans qui pensait que les notifications de la montre connectée étaient un signe de « détérioration de la fonction cardiaque ». Elle a pris 916 ECG au cours d’une année.

Le fabricant de montres intelligentes Withings tente également de répondre à cette préoccupation en fournissant des examens cliniques des données sur la santé cardiaque par des cardiologues certifiés dans le cadre de son programme récemment annoncé. Fonction de contrôle cardiaque.

Mais lorsqu’il s’agit d’apnée du sommeil, les cliniciens comme Pelayo espèrent qu’il sera possible de la détecter encore plus tôt.

« Je souhaite vraiment un produit capable de traiter l’apnée du sommeil légère », a-t-il déclaré. « J’espère que c’est là que se situera notre avenir. »