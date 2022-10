À l’intérieur de la nouvelle émission Extraordinary Farming Lives d’Amanda Owen alors qu’elle affronte six nouvelles familles

L’agricultrice préférée de TOUT LE MONDE est sur le point d’apparaître beaucoup plus alors qu’elle s’est lancée dans une nouvelle série télévisée.

Yorkshire Shepherdess Amanda Owen est célèbre pour ses apparitions dans l’émission de télé-réalité rurale de Channel 5 Our Yorkshire Farm, mais maintenant, la chérie de l’agriculture étend ses projets télévisés.

La star a décroché une toute nouvelle série intitulée Amanda Owen’s Extraordinary Farming Lives.

Amanda visitera des fermes à travers le pays qui ont dû s’adapter aux méthodes modernes d’agriculture pour étudier comment elles concilient tradition et innovation.

Amanda découvrira les impacts de la pandémie et les différents défis auxquels les fermes ont dû faire face pour joindre les deux bouts.

La star en visitera six au total et s’immergera dans la vie à la ferme alors qu’elle se coince pour offrir un coup de main.

Amanda sera à votre disposition pour vous aider dans toutes les tâches, qu’elles soient grandes ou petites, pour apprendre des différentes cultures agricoles qui l’entourent.

La star apprendra à connaître personnellement chacune des six familles en s’intégrant à leur vie quotidienne.

Parlant de sa nouvelle entreprise médiatique, la star de Our Yorkshire Farm a déclaré: «Cette série montrera à quoi ressemble vraiment la vie des agriculteurs en 2022. Pour le monde extérieur, il peut sembler que certains agriculteurs l’ont fait, avec de grandes parcelles de terrain et cher machines mais, comme toujours, la vérité est beaucoup plus complexe.

« Je veux explorer ce que cela signifie d’être un agriculteur aujourd’hui, dans un monde où l’on attend tellement plus de nous que d’être « simplement » des fournisseurs de nourriture.





“En cours de route, je sais que je vais rencontrer des personnes extraordinaires et dévouées et entendre des histoires incroyables dans le plus beau des décors.”

Jayne Stanger, rédactrice en chef de Daytime and Features chez Channel 4, a déclaré: «Amanda apporte toute son expérience agricole et télévisuelle à cette nouvelle émission fascinante et festive. Je suis ravi qu’elle apporte son charme et sa chaleur à More4 où je suis sûr que notre public adorera suivre ses aventures dans des fermes incroyables à travers le pays.

L’annonce intervient après la séparation d’Amanda de son mari Clive que The Sun a révélé en exclusivité l’année dernière.

Le couple a confirmé qu’ils s’étaient séparés plus tôt cette année après la conclusion de la dernière série de leur émission sur Channel 5.