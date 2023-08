À l’intérieur de la nouvelle comédie de la BBC des créateurs de Fleabag avec Bridgerton et les stars de Game of Thrones alors que le tournage démarre avec une première photo

La NOUVELLE comédie de la BBC, des créateurs de Fleabag, a annoncé la distribution officielle, y compris Bridgerton et les stars de Game of Thrones.

Le casting a été révélé pour la toute nouvelle série comique Dinosaur de BBC Three, la dernière série de Two Brothers Pictures, l’équipe derrière Fleabag.

Bbc

Dinosaur est une série en six épisodes mettant en vedette l’humoriste écossais Ashley Storrie.[/caption] Inconnu, clair avec bureau photo

La star de Bridgerton, Lorn, joue également dans la nouvelle série Dinosaur[/caption] Andy Buchanan

L’actrice primée aux BAFTA Kate Dickie joue également[/caption]

Two Brothers a également fait des émissions à succès sur la BBC The Tourist et Back to Life.

Dinosaur suit Nina (Ashley Storrie), une femme autiste dans la trentaine, qui adore vivre avec sa sœur et meilleure amie Evie.

Cependant, quand Evie se précipite dans un engagement après seulement six semaines et fait de Nina sa demoiselle d’honneur, Nina est terrassée.

Forcée de se réconcilier avec la décision impulsive de sa sœur, Nina se débat avec ce que signifie ce nouveau défi, menant à un surprenant voyage de découverte de soi.

Ashley joue aux côtés de Kat Ronney, de The Royal Mob, dans le rôle d’Evie.

Les deux sont rejoints par David Carlyle, Danny Ashok et la star de Bridgerton Lorn Macdonald.

Lorn Macdonald a joué Albion Finch dans les saisons un et deux du drame à succès Netflix Bridgerton.

Greg Hemphill, Sabrina Sandhu, Ben Rufus Green, Jim Kitson, Sally Howitt, Sanjeev Kohli et la star de Game of Thrones, Kate Dickie, rejoignent également le casting dans des rôles de soutien.

L’actrice écossaise a joué le rôle de Lysa Arryn dans la série télévisée à succès HBO.

Et elle a remporté un BAFTA écossais pour son rôle dans le film Couple in a Hole.

Le tournage de la série en six épisodes a déjà commencé en Écosse.

L’actrice Ashley Storrie a déclaré : « Je suis tellement excitée que nous ayons commencé le tournage, je suis ravie de montrer Glasgow dans toute sa beauté magique au monde ! »

Pendant ce temps, la créatrice Matilda Curtis a déclaré: «Je suis ravie que la série avance avec un casting aussi superbe.

« Ce fut une joie de travailler sur les scénarios avec la très douée Ashley Storrie et la brillante équipe de Two Brothers Pictures. »

Dinosaur sera diffusé sur BBC Three et BBC Scotland plus tard cette année.

Les autres émissions de la BBC qui reviennent pour des saisons supplémentaires sont Bad Education, Avoidance, Mandy, Peacock et Ellie & Natasia, tandis que la nouvelle série comprend une série en six parties intitulée Ludwig avec David Mitchell.