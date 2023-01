À l’intérieur de la nouvelle capitale européenne de la drogue, Anvers, où des gangsters tordus TORTURE rivalisent avec des appareils médiévaux – et tirent sur des enfants

Faisant un geste vers le port d’Anvers enveloppé de brume, l’ancien maître trafiquant de drogue Paul Meyer insiste sur le fait que sa sécurité est “fuyante comme une passoire”.

Connu sous le nom de The Tall Dutch Guy dans les cercles internationaux du trafic de drogue, Paul dit qu’il a déjà transporté des quantités industrielles de stupéfiants via le port à conteneurs belge avec une aisance nonchalante.

Anvers est devenue la capitale européenne de la cocaïne et un refuge pour les gangs vicieux Crédit : Alamy

La police belge a utilisé un explosif pour s’introduire dans un conteneur utilisé comme chambre de torture Crédit : Reuters

Le trafiquant de drogue Paul Meyer affirme qu’Anvers est le meilleur endroit pour faire passer de grosses cargaisons de cocaïne Crédit : Paul Edwards

En sirotant un expresso, l’ancien trafiquant de cocaïne, d’héroïne et de haschich de 60 ans m’a dit : « Toutes les cinq ou six semaines, nous faisions 20 tonnes. Lorsque vous livrez, c’est la fête.

“Qu’il s’agisse de cocaïne, de haschisch ou d’autre chose, si vous le souhaitez via le port sans que les autorités ne regardent à l’intérieur du conteneur, Anvers est le meilleur endroit pour le faire.”

Autrefois mieux connue pour sa vieille ville pavée et son quartier des diamantaires, Anvers travaille désormais sous l’étiquette indésirable de capitale européenne de la cocaïne.

Une telle quantité de ce qu’on appelle l’or blanc a été saisie au port à conteneurs l’année dernière qu’un vaste “cocaïne-berg” s’est accumulé, avec des incinérateurs incapables de brûler la drogue assez rapidement.

Dans son sillage, il y a eu l’effusion de sang et le chaos des gangs de narco en guerre qui utilisent le port comme une station pour acheminer de la cocaïne au Royaume-Uni et à travers l’Europe.

Ce mois-ci, une fillette de 11 ans, nommée Firdaous El J, est décédée à Anvers après avoir été prise entre deux feux dans une prétendue querelle de drogue.

Firdaous, une fille de 11 ans, a été tragiquement prise entre les feux croisés des gangs de la drogue Crédit:

Un tueur à gages a été vu à la caméra qui a abattu un ressortissant albanais Crédit:

L’année dernière, Bledar Muca, 39 ans, un Albanais avec de faux papiers britanniques, a été assassiné de sang-froid, avec une image choquante du tueur à gages filmé.

Et à 25 miles de l’autre côté de la frontière néerlandaise du centre d’Anvers, un gang de narco a construit une chambre de torture insonorisée pour menacer ses rivaux ou ceux qui les ont trahis.

Un tribunal a appris l’année dernière qu’un fauteuil de dentiste refait à neuf, avec des sangles de retenue pour les bras et les jambes, avait été trouvé dans un conteneur d’expédition.

Un message crypté d’un membre de gang disait de cette chambre des horreurs : « C’est triplement isolé. Même si vous vous tenez à côté, vous n’entendrez rien.

Des serre-doigts, des scalpels, des pinces, des marteaux à griffes, des sécateurs, des brûleurs à gaz et du ruban adhésif ont également été découverts dans le conteneur, appelé «la salle de traitement».

L’ancien chef de file de la drogue Meyer, qui a purgé sept ans de prison pour trafic, dit qu’il n’a pas été surpris par la révélation de la chambre de torture.

Près de 6 pieds 6 pouces, il a expliqué: «À mon époque, ils louaient un logement, vous y emmenaient et vous torturaient.

« Ou ils vous mettaient dans le coffre d’une voiture et vous conduisaient dans la forêt et vous y torturaient.

“Quand vous faites quelque chose de mal, quand vous ne tenez pas vos promesses, quand vous volez, quand vous mentez, vous avez un problème.”

Le vice-Premier ministre belge Vincent Van Quickenborne me raconte sa propre épreuve aux mains des gangs de narco présumés, qu’il compare au groupe terroriste EI.

Le port d’Anvers est une plaque tournante pour les médicaments avant qu’ils ne soient expédiés vers la Grande-Bretagne et les Pays-Bas

Le ministre belge de la Justice Vincent Van Quickenborne a été contraint de s’abriter dans des maisons sûres après des menaces de gangs 1 crédit

Egalement ministre de la Justice de son pays, lui et sa famille ont été contraints à deux reprises de se réfugier dans des maisons sécurisées à la suite de menaces d’enlèvement qui seraient liées à des cartels de la drogue.

Le père de deux enfants, M. Van Quickenborne, 49 ans, a révélé dans une interview vidéo : « En septembre, une voiture a été retrouvée à 100 mètres de notre maison contenant de l’essence, des armes à feu et des choses pour vous menotter les mains.

“Ils avaient l’intention de me kidnapper. Nous avons dû rester dans une maison sécurisée pendant une semaine.”

Six ressortissants néerlandais ont été arrêtés. Puis en décembre, une autre menace a été révélée et la famille a passé Noël en garde à vue.

Le ministre a déclaré: «Encore une fois, il y avait des plans pour me kidnapper moi et ma famille. Nous avons dû nous cacher plus longtemps dans une maison sécurisée.

« C’est dur pour moi. Ensuite, je vois ce qui se passe en Italie quand, finalement, vous pouvez casser la mafia, et je crois que nous pouvons faire la même chose en Belgique. C’est la raison pour laquelle je ne cède pas. »

Enfermé dans une guerre contre ce qu’il appelle le “narco-terrorisme”, le ministre s’est engagé à poursuivre les patrons du cartel qui se cachent dans des endroits comme les Émirats arabes unis, la Turquie et le Maroc.

L’année dernière, 110 tonnes de cocaïne ont été saisies par les douaniers Crédit : recueillir l’image

La vaste zone portuaire d’Anvers est devenue une plaque tournante pour les gangs internationaux Crédit : Paul Edwards

Alors pourquoi cette ville florissante et élégante de la mer du Nord de 530 000 habitants a-t-elle été frappée par un « tsunami de cocaïne » ?

En parcourant la zone portuaire tentaculaire – une mer de grues, de camions en file d’attente et de conteneurs empilés pouvant remplir 16 600 terrains de football – il est facile de comprendre pourquoi elle est si poreuse.

L’année dernière, les douanes ont saisi un record de 110 tonnes de cocaïne, ce qui aurait une valeur marchande britannique de 11 milliards de livres sterling.

Ce chiffre était de 16 tonnes en 2015.

Les nations d’origine les plus populaires sont le Panama en Amérique centrale, suivi de la Colombie puis du Pérou, tous deux en Amérique du Sud.

À première vue, le transport a considérablement nui au commerce international des cartels.

Pourtant, selon M. Van Quickenborne, ce ne sont que 11 % de la drogue qui arrive au port.

Il a ajouté: «Les experts disent que si nous portons ce chiffre à 20%, nous pourrons enfreindre le modèle commercial.

« Et 90 % de la cocaïne qui arrive à Anvers n’est pas destinée au marché local, elle va aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Dans un brouillard glacial, j’ai rejoint les douanes belges alors qu’elles cherchaient des stupéfiants dans le vaste port à conteneurs cette semaine.

Les agents utilisent la collecte de renseignements et l’intuition pour tenter de deviner les trafiquants.

Les camions passent par l’une des trois machines à rayons X du port.

Quelques-uns sont ensuite ouverts et vérifiés à la main.

Quelque sept millions de conteneurs transitent par le port chaque année, mais seulement 2 % peuvent être scannés sans causer de retards majeurs.

En regardant le contrôle d’un camion, la porte-parole des douanes Florence Angelici, 43 ans, m’a dit : « Il y a beaucoup de cocaïne qui va au Royaume-Uni. Je n’ai pas de pourcentage mais c’est une énorme destination depuis Anvers.

Les agents peuvent scanner les camions à la recherche de drogue avec des caméras thermiques de haute technologie Crédit : photos publiées avec l’aimable autorisation des douanes belges

Tous les véhicules ou conteneurs ne peuvent pas être contrôlés ou cela ralentira considérablement le port Crédit : Paul Edwards

Elle a ajouté que le port belge s’attend maintenant à une nouvelle flambée de cocaïne avant le début de la saison des festivals d’été.

Elle a déclaré : « Les passeurs agissent à la demande. Les deux plus grands pics sont à Noël et avant l’été à cause de toutes les fêtes et festivals.

Les contrebandiers cibleront les expéditions de bananes et d’autres fruits périssables car ils savent qu’ils doivent passer rapidement par le port.

L’agente des douanes Sara Van Cotthem, 45 ans, a expliqué : « Les criminels essaient d’être très créatifs.

“Ils utilisent de fausses bananes pleines de cocaïne et des ananas farcis de pâte de cocaïne. Ils le cachent dans des poutres creuses en bois ou en métal et dans des faux plafonds ou des planchers dans les conteneurs.”

En regardant les files d’attente sinueuses de camions quittant le port le plus fréquenté d’Europe, il est clair que les chances sont en faveur des cartels.

Sara admet qu’en dépit des meilleurs efforts des douanes, les vastes saisies ne semblent pas nuire beaucoup à l’approvisionnement de la rue.

Elle a déclaré: «La cocaïne se vend toujours 50 euros le gramme. Le prix augmenterait si les marchandises devenaient plus rares, mais ce n’est pas le cas.

Les milliards de dollars générés signifient que les 62 000 employés du port, et d’autres dans le millier d’entreprises qui opèrent ici, sont susceptibles de recevoir des pots-de-vin des cartels.

Les travailleurs qui terminent leur quart de travail sont suivis dans les bars par des membres de gangs qui perçoivent ensuite leurs conversations.

Stephan Vanfraechem, directeur général d’Alfaport, qui représente les entreprises privées du port, a déclaré : « Ils ne viennent pas vers vous avec une arme et vous disent de faire quelque chose.

« C’est plus une question de ‘Voulez-vous gagner un peu d’argent supplémentaire ?

“Cela pourrait ne prendre que 30 secondes et je vous donnerai 50 000 euros”.

Les flics, les douaniers et les dockers sont tous visés.

La porte-parole des douanes, Florence, a ajouté : « Nous avons actuellement quatre douaniers en prison.

“C’est un problème mais nous avons 3.000 douaniers en Belgique donc c’est un tout petit pourcentage.”

M. Van Quickenborne s’est engagé à multiplier par dix les recherches de conteneurs à haut risque en provenance d’Amérique latine et a affecté plus de 60 millions de livres sterling aux scanners et au personnel supplémentaire.

Pourtant, les autorités font face à des criminels généreusement financés, déterminés à protéger leurs lignes d’approvisionnement.

Les gangs de la drogue ont transformé Anvers en foyer de violence Crédit : Reuters

Une chambre de torture insonorisée a été découverte par les autorités Crédit : Reuters

La torture est souvent utilisée comme une menace parmi les gangs rivaux opérant à Anvers et dans ses environs

Anvers a été témoin de 200 incidents de violence liés à la drogue, y compris des menaces, des passages à tabac et des engins explosifs posés, au cours des cinq dernières années.

Dans son appartement en banlieue, le Dr Teun Voeten, expert en gangs de narcotrafiquants, affirme qu’Anvers est une chambre de compensation pour la cocaïne, avec des gangsters basés aux Pays-Bas qui orchestrent le commerce.

L’homme de 61 ans, qui a écrit un livre sur les cartels qui sévissent à Anvers, a révélé : « La Hollande est le plus grand État narcotique d’Europe.

“C’est un paradis pour les groupes criminels. Il y a de la corruption et il est très facile de blanchir de l’argent.”

Le journaliste et anthropologue affirme que la soi-disant Mocro Maffia – des groupes criminels d’origine marocaine – et des syndicats de Hollande, d’Italie et d’Albanie opèrent tous à Anvers.

Le Dr Voeten cite la tête coupée d’un trafiquant de drogue laissée devant un café à chicha à Amsterdam en 2016 comme mesure de l’ultra-violence.

Il a déclaré que la mafia mocro est connue pour sa “violence excessive et symbolique” et que la décapitation était “d’après le manuel des cartels mexicains”.

Alors que la Belgique est enfermée dans une guerre contre les gangs de narco, son vice-Premier ministre pense que ceux qui reniflent la drogue dans les bars britanniques, les dîners et les matchs de football sont coupables dans la ligne d’approvisionnement imbibée de sang.

Membre des Libéraux et Démocrates flamands de centre-droit, il a déclaré : « Les Britanniques doivent savoir que leur consommation de drogue n’est pas sans conséquence.

« Je ne parle pas seulement de l’impact sur leur santé.

“Grâce à leur consommation de drogue, ils soutiennent également un réseau de criminels violents et de personnes exploitées.

“Il y a du sang sur les mains des utilisateurs et sur leur nez.”

Les médicaments sont souvent cachés dans des emballages inoffensifs et même déguisés en bananes Crédit : Paul Edwards

Le rédacteur du Sun Feature Oliver Harvey s’est rendu dans le port d’Anvers et a vu des douaniers chercher des stupéfiants Crédit : Paul Edwards