À l’intérieur de la mobilisation chaotique de la Russie, y compris des fusils rouillés, des chars de 60 ans et des conscrits démoralisés qui se rendent

Des images sont apparues de la mobilisation de la Russie en pagaille alors que des fusils rouillés et des chars vieux de 60 ans sont remis à des conscrits démoralisés qui préfèrent se rendre que se battre.

Les recrues nouvellement mobilisées de Mad Vlad sont envoyées en première ligne avec des AK-47 de mauvaise qualité qui sont soit bloqués, soit complètement couverts de rouille.

Les Russes sont accusés d’avoir ordonné une mobilisation chaotique Crédit : AFP

Des images en ligne semblent montrer que des conscrits reçoivent des AK-47 vieux de plusieurs décennies

L’état de certains des fusils est si mauvais qu’ils fonctionnent à peine Crédit : Twitter/ Visegrad24

D’autres enregistrements suggèrent que la Russie déploie des chars de l’ère soviétique sur la ligne de front en Ukraine Crédit : Twitter/Anton Gerashchenko

Une série de vidéos partagées par la chaîne d’information en ligne Visegrad24 montre des conscrits se plaignant du kit obsolète qui est dans un tel désarroi que les troupes ont choisi de se rendre aux forces ukrainiennes plutôt que de les combattre.

Un enregistrement montrait un conscrit russe faisant exploser ses officiers pour lui avoir remis une arme d’assaut fragile qui avait des couches de rouille le long de son canon et un coq coincé.

“Quels sont les pistolets que nous obtenons, putain d’enfer ! C’est f *****. Je suis f ****** impressionné”, peut-on entendre dire le soldat.

Un autre clip montrait un groupe de soldats recevant des AK-47 tellement altérés que la cartouche du chargeur et le canon sont couverts de rouille et s’effondrent.

Les troupes non formées sont tellement interpellées par les armes qu’on se dit sans mot devant l’état du matériel qu’il a reçu.

L’armée de Poutine a eu du mal à armer correctement les 300 000 conscrits appelés au service et est devenue si désespérée qu’elle aurait commencé à déployer des chars de l’ère soviétique sur la ligne de front, selon des images non vérifiées publiées par un haut responsable ukrainien.

La vidéo montrait six BMP-2, un T-80 et cinq chars T-62 sur des wagons prêts pour la ligne de front. L’âge de chaque modèle varie entre 30 ans et 60 ans.

Pendant ce temps, des combattants récemment enrôlés dans l’est de l’Ukraine occupée par la Russie se rendraient en masse, selon le Sunday Times.

Ksenia Gerasimova, 47 ans, une experte en santé mentale qui est restée à Izyum lorsqu’elle était occupée par les Russes, a déclaré au point de vente qu’elle avait trouvé des soldats qui tenaient des postes de contrôle sur sa route et qui étaient complètement pro-ukrainiens.

“C’étaient des mineurs de Louhansk, et ils ont dit qu’ils étaient au travail un jour quand leur superviseur leur a dit de monter. Ensuite, ils ont été emmenés dans l’armée russe et envoyés ici”, a-t-elle dit.

“Ils disaient tous que Poutine était un *******, et qu’à la minute où ils entendraient les Ukrainiens arriver, ils abandonneraient leurs armes et s’enfuiraient. Et c’est ce qu’ils ont fait.”

L’approche chaotique de la Russie en matière de mobilisation ne montre aucun signe de ralentissement alors que des images humiliantes émergent de conscrits ivres se battant alors qu’ils sont entassés dans des bus scolaires.

Les hommes mobilisés ne devraient recevoir que deux semaines de formation avant d’être expédiés en Ukraine, par rapport à la formation minimale de six mois qui est généralement dispensée.

Dans un clip, on voit des hommes apparemment ivres se battre entre eux à côté d’un bus les emmenant dans un camp d’entraînement.

Un homme portant un uniforme militaire essaie de maintenir l’ordre alors que les nouvelles recrues se battent les unes contre les autres, bousculant à un moment donné le recruteur.

Des boîtes de fournitures sont visibles à côté du groupe de bagarreurs.

On ne sait pas où le clip a été tourné.

Une deuxième vidéo extraordinaire semble montrer une caisse de bière distribuée aux nouvelles recrues à bord d’un bus en direction d’un camp d’entraînement.

Des soldats seraient « envoyés à l’abattoir » avec des armes obsolètes Crédit : Twitter/Anton Gerashchenko

Une recrue montre le mauvais état de son fusil Crédit : Twitter/ Visegrad24

Les conscrits seraient choqués par l’état de leur équipement militaire Crédit : Twitter/ Visegrad24

Certains soldats sont allés jusqu’à se rendre aux Ukrainiens Crédit : Twitter/ Visegrad24

Un officier fait circuler une énorme bouteille de vodka pour que les conscrits en bouffent.

Une autre vidéo montre de nouveaux soldats ivres demandant à haute voix où ils sont emmenés alors qu’ils se tiennent à côté d’une rangée de bus sur une route isolée en Russie.

L’une des recrues insulte en russe : “Pour quoi allons-nous ? Où allons-nous ? Putain sait !”

Une troisième vidéo montre plusieurs conscrits ivres sur la base aérienne de Dolinsk-Sokol à Sakhaline, dans l’extrême est de la Russie.

Dans les images, montrant des hommes conduits à travers l’aérodrome, une recrue se crie tandis qu’une autre titube, tombant presque à un moment donné.

Un troisième est incapable de se tenir debout et semble s’être évanoui dans l’herbe à côté de l’aérodrome.

D’autres images montrent des recrues conduites dans des bus scolaires jaunes en ruine en raison d’une pénurie de véhicules militaires en Russie.

Cela survient alors que de nombreux hommes russes ont cherché des moyens d’éviter la conscription et d’éviter d’être envoyés mourir en Ukraine.

Le nombre de morts russes en Ukraine est déjà estimé à plus de 56 000, avec des dizaines de milliers de soldats blessés.

Des rapports affirment que des hommes russes se sont mariés à la hâte ou se sont enregistrés comme soignants d’enfants âgés dans le but de sortir de la guerre.

Les recherches sur Google pour “comment se casser le bras à la maison” ont explosé en Russie depuis l’annonce de Poutine cette semaine.

Pendant ce temps, il y a eu d’énormes bouchons aux frontières et une ruée vers l’achat de vols hors de Russie alors que les hommes tentent de battre le point limite pour quitter le pays.

Les recrues ivres de Vlad ont été filmées en train de se battre