À l’intérieur de la mission secrète de sauvetage des combattants ukrainiens amputés qui veulent retourner en première ligne malgré le risque de mort

SOUS le manteau du secret, un avion britannique banalisé a atterri sur un aérodrome près de la frontière entre la Pologne et l’Ukraine.

Une équipe de soldats, qui combattaient en première ligne contre les envahisseurs de Poutine, a été embarquée à bord.

Les courageux amputés ukrainiens Vladylav Shatilo, 26 ans, Pavlo Volovyk, 27 ans, Dmytro Branlskyi, 30 ans et Maksym Yezmokhin, 26 ans participeront aux Warrior Games Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

L’un de ces guerriers, la championne de tir à l’arc Maiia Moskvych, 32 ans, a subi des blessures au dos et une commotion cérébrale lors d’une attaque au mortier russe dans le Donbass. Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

Plus tard ce mois-ci, les guerriers blessés affronteront des militaires américains blessés avant que la majorité d’entre eux ne retournent au front. Crédit : Getty

La plupart étaient des vétérans blessés – certains avec des membres prothétiques, ou d’autres avec des cicatrices de bataille – qui étaient revenus se battre pour leur pays lorsque la Russie a envahi il y a six mois.

Mais alors que le jet Voyager décollait, l’opération Warrior, une arme incroyable dans la bataille de propagande du président Volodymyr Zelensky contre la Russie, était bel et bien en cours.

Moins de deux heures plus tard, l’avion a atterri à RAF Brize Norton dans l’Oxfordshire, et une flotte de minibus a emmené les 55 braves combattants à Brighton.

Dans un centre caritatif surplombant la Manche, ils se sont entraînés pour participer aux Warrior Games en Floride.

Plus tard ce mois-ci, ils affronteront des militaires américains blessés avant que la majorité d’entre eux ne retournent au front.

Pour l’Ukraine, la compétition à Orlando ne consiste pas à gagner des médailles mais à rappeler à l’Amérique – et au monde – que leur pays a désespérément besoin de plus d’armes pour vaincre Poutine.

“Concourir pour mon unité”

The Sun a passé la journée avec ces hommes et ces femmes incroyables alors qu’ils s’entraînaient au centre de réadaptation Blind Veterans UK près de Brighton.

Le professeur Renata Gomes, qui était dans l’avion, déclare : « Ce sont des guerriers à tous points de vue. Parfois, après une journée d’entraînement, je les entends parler.

« Ils disent ‘les Russes vont nous tuer mais vous savez quoi ? Nous allons sortir avec un grand bang’.

“Je sais que la prochaine fois que j’irai en Ukraine, je déposerai des coquelicots sur les tombes de certains d’entre eux.”

L’une de ces guerrières, la championne de tir à l’arc Maiia Moskvych, 32 ans, a subi des blessures au dos et une commotion cérébrale lors d’une attaque au mortier russe dans le Donbass en 2015.

Elle a quitté l’armée deux ans plus tard pour se concentrer sur la compétition de tir à l’arc et a remporté l’or aux Jeux Invictus cette année à La Haye, aux Pays-Bas, et quatre ans plus tôt à Sydney, en Australie.

Mais lorsque la Russie a envahi le 24 février, comme des milliers de vétérans blessés, elle a immédiatement rejoint.

En mai, elle était en première ligne dans la ville de Lyman, dans l’est de l’Ukraine, où son unité a été bombardée quotidiennement. Retenant ses larmes, elle dit : « Notre unité a essayé d’arrêter l’attaque russe.

Ils ont complètement détruit la ville rue par rue, maison par maison avec des bombardements matin, midi et soir sans raison.

« Je ne sais pas combien ils ont tué avec cette tactique de la terre brûlée. Ils ont détruit non seulement les humains, les animaux, les arbres, les fleurs. Toute vie anéantie.

« Ensuite, nous avons été attaqués par des chars et des soldats. Nous n’avons pas d’armes pour lutter contre les bombardements qui pleuvaient du ciel. Les gens n’ont pas survécu et d’autres ont été capturés et emmenés en Russie.

“J’ai de la chance, moi et mon unité étions les seuls à survivre, sept d’entre nous.”

Elle ajoute : « Je suis en compétition pour mon unité. Ils me soutiennent tout le temps avec des messages sur mon téléphone.

« Et aussi pour mon entraîneur de tir à l’arc qui a été tué dans la même région. C’était un vrai guerrier et j’ai pleuré quand il a été tué.

Avant février, Maiia s’était entraînée avec son entraîneur, Lesya Shakh, pour participer aux Warrior Games et l’équipe ukrainienne avait collecté environ 200 000 £ pour payer le voyage en Floride.

Mais lorsque l’invasion a eu lieu, les membres de l’équipe ont remis tout l’argent qu’ils avaient collecté pour l’effort de guerre et ont abandonné leur rêve de concourir en Amérique.

Mais il y a deux mois, le professeur Gomes était à Washington DC pour des funérailles lorsqu’elle a reçu un appel du ministre ukrainien des anciens combattants.

La scientifique Renata, 37 ans, de l’organisation de recherche sur les anciens combattants Bravo Victor, se souvient mot pour mot de l’appel : « Le président Zelensky pense qu’il existe de nombreuses façons de mener la guerre.

“L’un de ces moyens est avec nos guerriers même s’ils sont blessés. Nous voulons pour la première fois participer aux Warrior Games.

« Mais tout est détruit. Nous n’avons pas d’argent. Nous n’avons rien. Certains de nos guerriers n’ont même pas les chaussures pour courir. Pensez-vous que le Royaume-Uni pourrait nous aider avec un camp d’entraînement ?

Avec le soutien du secrétaire à la Défense Ben Wallace, un plan a été élaboré en quelques semaines. Blind Veterans UK a mis en place le camp d’entraînement, après avoir mendié et emprunté du matériel de sport.

AirTanker, une société privée qui fournit la RAF, a organisé un pont aérien secret pour récupérer l’équipe.

Renata raconte : « Lorsque l’équipe est montée dans l’avion, elle était très silencieuse, soupçonnant qu’il s’agissait d’une ruse et qu’elle s’envolait pour la Russie.

“La volonté est toujours plus forte”

“Mais quand ils sont arrivés en Angleterre, ils étaient assez excités mais en même temps inquiets de quitter leur famille et leurs amis.”

Vladyslav Shatilo, 26 ans, Pavlo Volovyk, 27 ans, Dymytro Branylskyi, 30 ans, et Maksym Yezmokhin ont tous perdu des membres depuis que la Russie a envahi l’est de l’Ukraine en 2014.

Bien qu’il ait perdu sa jambe gauche sous le genou lors de l’explosion d’une mine antipersonnel en 2018, Maksym, de Kyiv, est resté dans l’armée.

Et en février, il s’est retrouvé à combattre à Donetsk et Lubin où la guerre avec la Russie a commencé en 2014.

Maksym, 26 ans, qui participe à des compétitions d’athlétisme, de volley-ball assis et de basket-ball en fauteuil roulant, déclare : « Cette fois, il n’y avait pas d’endroit sûr où se cacher. C’était dangereux partout.

Tatoués sur ses avant-bras se trouvent des mots qui pourraient être la devise de l’équipe : « Ta volonté est toujours plus forte que ton corps.

L’entraîneur-chef de l’équipe, Olena Ianovska, a couru pour l’Ukraine au 100 m haies aux Jeux olympiques de Rio en 2016.

Elle dit : « Après le début de la guerre, personne ne pensait qu’il irait aux Warrior Games.

« La plupart des gars n’ont pas eu à aller en première ligne parce qu’ils étaient des vétérans blessés, mais ils l’ont fait. Ils veulent bien faire pour ceux qui sont morts à la guerre, mais la grande mission est de dire au monde de ne pas oublier l’Ukraine parce que nos soldats sont les plus grands guerriers en ce moment parce qu’ils font la guerre.

« Si le monde n’aide pas, les soldats ukrainiens ils mourront.

“Toute l’équipe est très forte et s’entraîne comme des sportifs professionnels et ils gagneront. Ils sont très reconnaissants à l’Angleterre pour toute l’aide qu’ils ont apportée.

L’équipe, qui sera transportée par avion aux Warrior Games par la RAF plus tard ce mois-ci, s’est même rendue au 10 Downing Street pour remercier Boris Johnson pour son soutien.

Lesley Garven, responsable du centre Blind Veterans UK à Brighton, déclare : « Alors que nous traversions Londres, de nombreux drapeaux ukrainiens flottaient et l’équipe est devenue très émotive.

“Ils n’ont jamais réalisé que le peuple britannique les soutiendrait de cette manière.”

Pavlo Volovyk, 27 ans, sur la première machine de culture, se remet en forme en participant au concours Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

Les guerriers espèrent que leur participation stimulera la bataille de propagande du président Volodymyr Zelensky contre la Russie Crédit : AFP

AIDEZ-LES À L’ÉQUIPEMENT L’équipe courageuse de Warrior d’UKRAINE a besoin d’urgence d’un kit à porter pour la compétition américaine à la mi-août. Blind Veterans UK Group cherche désespérément un fabricant de vêtements de sport pour l’aider en fournissant des survêtements, des gilets et des shorts à porter. Renata Gomes de Bravo Victor déclare : « Beaucoup de concurrents sont venus directement de la ligne de front et d’autres ont vu leurs maisons détruites. Ils adoreraient concourir dans un kit assorti. Alors que l’équipe a fait don de l’argent qu’elle a collecté pour combattre la guerre en Ukraine, l’équipe a besoin de votre aide. Les concurrents savent que les temps sont durs et la Grande-Bretagne a généreusement donné au Fonds ukrainien. Mais pour tout don vous pouvez faire : Visitez donate.blindveterans.org.uk/brave Faire un don par SMS : SMS BRAVER à 70577 donner 10 £. Votre SMS sera facturé 10 £ plus un message à votre tarif réseau standard (basé sur les tarifs de votre fournisseur de services). Texte BRAVE NON si vous ne souhaitez plus recevoir de SMS de Blind Veterans UK

Les veuves font un voyage poignant

L’artiste Natasha Rumyantseva a été évacuée vers la Pologne avec leur fille Mia, deux ans, lorsque son mari Dmytrii, 40 ans, a été tué le 29 mars Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

Le mari de Tetiana Kotovenko, Andrii, 39 ans, a été tué dans l’explosion d’une bombe à Kharkiv, dans le nord de l’Ukraine, le 2 mai. Elle porte une photo de lui sur son t-shirt. Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

DEUX veuves et leurs enfants voyagent avec l’équipe.

Leurs partenaires auraient dû être en compétition avec l’équipe d’Ukraine mais ils ont été tués au combat.

Le mari de Tetiana Kotovenko, Andrii, 39 ans, a été tué dans l’explosion d’une bombe à Kharkiv, dans le nord de l’Ukraine, le 2 mai. Elle porte une photo de lui sur son t-shirt, qu’elle emportera aux jeux.

Andreii n’était pas officiellement dans l’armée à cause de sa vue, mais lorsque la Russie a envahi pour la première fois en 2014, il vient de partir au front où il s’est porté volontaire pour se battre et a reçu un contrat militaire.

Deux ans plus tard, il a été blessé au combat, il a subi 22 opérations et a participé à des compétitions de dynamophilie dans le cadre de sa rééducation.

Quand Andrii a été tué, Tetiana et leur fils Ivan, 12 ans, ont été invités à sa place.

Tetiana, 37 ans, raconte : « C’était son rêve d’aller en Amérique, mais malheureusement ce ne fut pas le cas. Mais je suis heureux d’être ici avec ses coéquipiers parce que je sais ce qu’ils ont vécu.

L’artiste Natasha Rumyantseva a été évacuée vers la Pologne avec leur fille Mia, deux ans, lorsque son mari Dmytrii, 40 ans, a été tué le 29 mars.

Little Mia fait désormais partie de l’équipe et encourage les soldats à s’entraîner dur.

Natasha, 41 ans, déclare : « Je souffre en ce moment parce que je n’ai pas eu le temps de dire au revoir à mon mari.

“Je n’ai pas eu le temps de pleurer mais son équipe est d’un grand soutien pour Mia et moi.”