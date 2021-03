En février, E! et la société mère de NBC, Comcast NBCUniversal, lancées son Planifiez votre vaccin initiative et a annoncé des plans pour une campagne de marketing, de publicité et PSA mettant en vedette les talents de l’entreprise. Les noms des célébrités participantes n’ont pas été révélés. Pendant ce temps, sur le site Web de l’initiative, vous pouvez vérifier si vous êtes éligible pour être vacciné contre le COVID-19 dans votre État, trouver des sites de vaccination dans votre région et consulter les dernières nouvelles et statistiques relatives aux vaccins.

