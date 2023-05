À l’intérieur de la mission désespérée de 6 000 milles d’une mère ukrainienne pour sauver son fils de 12 ans après avoir été kidnappé par des soldats russes

Un garçon parmi jusqu’à 20 000 enfants rassemblés par les envahisseurs de Vladimir Poutine a été sauvé par sa mère quelques jours seulement avant qu’il ne soit envoyé en Russie pour une adoption forcée.

Kirill Sakalo, douze ans, a été emmené avec 80 autres personnes après avoir appris qu’ils partaient en voyage scolaire sur la côte.

Kirill Sakalo, 12 ans, allait être proposé à l’adoption forcée par les envahisseurs de Vladimir Poutine Crédit : Peter Jordan

Maman Natalia, 42 ans, a fait un aller-retour de 6 000 milles qui a traversé quatre pays et deux fuseaux horaires

Natalia, maman désespérée, a tenté en vain pendant cinq mois de le retrouver jusqu’à ce qu’un organisme de bienfaisance trouve la pension de Crimée où il était détenu.

Save Ukraine a organisé des passeports pour Natalia, 42 ans, et Kirill et a planifié et financé son voyage aller-retour de 6 000 milles qui a traversé quatre pays et deux fuseaux horaires.

En temps normal, il faudrait cinq heures pour se rendre de Kherson — occupée le premier jour de la guerre — à Yevpateriya. Au lieu de cela, il a fallu six jours.

Natalia est allée de Kherson – qui avait maintenant été libérée – à la capitale Kiev où elle a pris un train pour la Pologne.

Viennent ensuite Minsk, en Biélorussie, et un vol pour Moscou.

Natalia et d’autres parents inquiets ont ensuite fait un voyage en voiture de 1 200 milles jusqu’à Krasnodar et sur le pont bombardé de Kertch en Crimée annexée par la Russie.

Elle a retrouvé Kirill le 3 avril – et était juste à temps.

Trois jours de plus auraient marqué six mois depuis que Kirill avait quitté la maison et on lui avait dit qu’en vertu de la loi russe, cela le rendrait éligible à l’adoption obligatoire.

Retenant ses larmes, Natalia a déclaré au Sun : « Au début, je ne le reconnaissais pas. Il avait tellement grandi, il était si grand et ses cheveux étaient longs comme une rock star.

« L’étreindre à nouveau était le meilleur sentiment au monde. »

Le groupe est revenu avec 31 enfants, portant à 96 le nombre total de personnes sauvées du sol russe par Save Ukraine.

Tragiquement, deux enfants ont dû être laissés pour compte car leur grand-mère était décédée de causes naturelles le 2 avril lors de la dernière étape du voyage.

Save Ukraine a déclaré que les autorités du camp avaient refusé de remettre les petits-enfants.

Le cauchemar de la famille Sakalo avait commencé en octobre après que Kirill ait participé au voyage scolaire de deux semaines pour les élèves âgés de 6 à 16 ans.

Les enseignants ont envoyé un texto indiquant qu’ils restaient quelques jours de plus, puis quelques jours de plus. Un par un, les quatre professeurs partirent.

Les jours où Kirill a été autorisé à utiliser son téléphone portable, il a demandé à Natalia et à sa grand-mère Tatiana, 73 ans, de le ramener à la maison. Il n’avait jamais passé une nuit à l’extérieur auparavant.

Kirill a ensuite été transféré dans une pension à Luchysty. Les cours étaient dispensés en russe et on lui a fait chanter l’hymne russe devant des équipes de télévision en visite.

Il a déclaré: « Ils nous punissaient toujours – nous forçant à tourner en rond pendant des heures. »

L’homme responsable portait un gilet pare-balles et un casque, bien qu’ils se trouvaient à 100 milles de la ligne de front.

Kirill a rappelé comment l’homme a un jour annoncé: «Tes parents ne veulent pas de toi. Nous vous envoyons en Russie vers de nouveaux.

Pendant ce temps, Natalia et Tatiana cherchaient frénétiquement de l’aide.

Les troupes qui s’étaient emparées de Kherson ont été contraintes de fuir et les canons russes pilonnaient leur quartier.

Toutes les familles sauf deux dans leur immeuble sont parties, mais Natalia et Tatiana n’ont pas osé s’éloigner.

Au camp, Kirill a élaboré un plan d’évacuation périlleux consistant à escalader un mur, à éviter les points de contrôle et à faire exploser des mines en lançant des briques.

Il a appelé Tatiana, qui l’a persuadé de s’accrocher.

Maintenant, ils partagent une chambre dans un abri temporaire à Kiev. Natalia a déclaré: « Nous n’avons pas beaucoup, mais nous nous avons, nous sommes ensemble. »

