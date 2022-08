À l’intérieur de la mission de la NASA pour arracher des morceaux de Mars et les ramener sur Terre

Depuis son atterrissage sur Mars en 2021, le Perseverance Rover de la NASA parcourt la planète rouge, faisant ce que papa fait chez Costco : aspirer tranquillement des échantillons. Et tout comme papa le fait avec ces dégustateurs de crevettes géantes, Persévérance se prépare déjà à ramener ces échantillons à la maison.

Cela fait partie de la Programme de retour d’échantillons de Mars, une mission de plusieurs années entre la NASA et l’Agence spatiale européenne qui apportera sur Terre les tout premiers spécimens de roche et de poussière collectés à la surface de Mars, ainsi que (espérons-le) une fiole d’atmosphère martienne. La l’objectif est de ramener les échantillons d’ici 2033avec de nombreuses étapes intermédiaires en cours de route.

La mission complexe enverra un nouvel atterrisseur qui se posera sur Mars, transportant deux Hélicoptères de style ingénieux et une fusée de retour d’échantillon. Le plan est que le rover Persévérance transporte ses échantillons vers l’atterrisseur, les hélicoptères servant de secours.

Une fois les spécimens arrivés à l’atterrisseur, ils seront manipulés par une série de robots et transférés à bord du Mars Ascent Vehicle de 3 mètres de haut. Ensuite, ils exploseront en orbite martienne pour rencontrer l’orbiteur de retour terrestre de l’ESA pour le voyage de retour.

C’est une mission complexe avec beaucoup de pièces mobiles. Dans notre dernière vidéo dans le CNET explique série, nous examinons ce qu’il faut pour ramener des morceaux d’une autre planète sur Terre.

Nous décomposons la mission étape par étape, en examinant tous les robots autonomes qui doivent fonctionner ensemble parfaitement sur une planète jusqu’à 400 millions de kilomètres. Et nous découvrons pourquoi quelques précieuses fioles de matériel martien pourraient révéler les secrets de notre voisin planétaire le plus proche et nous donner des preuves physiques de la vie ancienne ailleurs dans notre système solaire.

Pour une plongée profonde dans la mission Mars Sample Return, regardez la vidéo ci-dessus.