À l’intérieur de la milice extrémiste «Rise of the Moors» qui vénère les ovnis et pense que les navires négriers étaient un MYTHE

Le groupe de milice extrémiste « Rise of the Moors » prêche plusieurs croyances inhabituelles comme le culte des OVNIS et que les navires négriers étaient un mythe.

Onze hommes qui prétendaient faire partie du groupe ont été arrêtés dans le Massachusetts au cours du week-end après une impasse de neuf heures avec la police.

Onze membres du groupe Rise of the Moors ont été arrêtés samedi Crédit : Rise of the Moors/YouTube

Les canaux de médias sociaux du groupe se penchent sur certaines de leurs croyances Crédit : Facebook

Les hommes lourdement armés ont été arrêtés par des State Troopers aux premières heures de samedi matin à l’extérieur de la ville de Wakefield et plusieurs se sont enfuis dans une zone boisée après avoir ignoré les ordres de la police de présenter une pièce d’identité et de déposer leurs armes.

Une partie de l’idéologie du groupe Rise of the Moors est la conviction qu’ils n’ont pas à reconnaître les lois américaines.

Le groupe se serait présenté à la police comme « une milice » et a déclaré qu’il « adhère à l’idéologie souveraine maure ».

Le groupe Rise of the Moors, qui a gagné en popularité ces dernières années grâce aux médias sociaux, fonde ses convictions sur un traité apparemment inventé entre les États-Unis et le Maroc.

Les adeptes pensent que le traité inexistant de 1787 leur accorde l’immunité contre les lois américaines suivantes.

Le groupe pense qu’un traité de 1787 les immunise contre les lois américaines Crédit : Instagram

Les Maures ont rassemblé un plus grand nombre d’adeptes sur les réseaux sociaux ces dernières années Crédit : Instagram

Les croyances seraient tirées en partie d’un mouvement religieux, qui remonte à 1913, connu sous le nom de Temple de la science maure, mais le groupe ajoute apparemment des aspects d’autres systèmes de croyances dans le leur.

JJ MacNab, membre du programme sur l’extrémisme de l’Université George Washington, a décrit le système de croyances du groupe comme un « bar à salade » en un fil Twitter après les arrestations du Massachusetts au cours du week-end.

« Ils s’appuient sur une histoire alternative qui emprunte au temple de la science maure, à l’israélisme noir hébreu, à la Nation de l’Islam, aux théories sur les ovnis, aux fausses tribus amérindiennes et aux arguments pseudo-juridiques élaborés par les groupes de ‘patriotes’ suprémacistes blancs dans les années 1970 », a déclaré MacNab. expliqué.

Certains groupes de citoyens souverains maures pensent que les Maures noirs ont été les premiers colons aux États-Unis et que les navires négriers sont un mythe inventé par les historiens blancs pour donner l’impression qu’ils sont arrivés aux États-Unis en premier.

Certains croient également qu’un OVNI descendra bientôt sur terre pour recueillir des Maures choisis pour les ramener chez eux.

Le site Web du groupe indique que les Maures sont « les souverains organiques et originaux de cette terre – l’Amérique ».

Les membres du groupe postés sur YouTube lors de l’impasse dans le Massachusetts samedi Crédit : Rise of the Moors/YouTube

Au total, 11 personnes ont été prises en charge après l’impasse Crédit : WBZ

« Lorsque nous déclarons notre nationalité en tant qu’Américains maures, nous reprenons la position de peuple autochtone du pays, auquel le pouvoir souverain est conféré. »

Le Southern Poverty Law Center ajoute que les citoyens souverains maures « épousent une interprétation de la doctrine souveraine selon laquelle les Afro-Américains constituent une classe d’élite au sein de la société américaine avec des droits et privilèges spéciaux qui leur confèrent une immunité souveraine les plaçant au-delà de l’autorité fédérale et étatique ».

Alors que la situation des Massachusetts Moors était en cours ce week-end, les groupes ont publié des vidéos sur leur chaîne YouTube prétendant être non violentes.

Une vidéo montrait plusieurs hommes portant des vêtements de camouflage déclarant « nous ne sommes pas anti-gouvernementaux ».

Dans une autre vidéo, l’un des membres déclare : « Nous ne sommes pas anti-policiers, nous ne sommes pas des citoyens souverains. Nous ne sommes pas des extrémistes de l’identité noire.

« La possession d’une arme à feu en soi ne constitue pas une infraction, nous n’avons donc enfreint aucune loi. »

Pourtant, la police a émis une ordonnance d’abri sur place pour les résidents de la région voisine alors que l’impasse était en cours.