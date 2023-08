À l’intérieur de la méga-prison d’El Salvador six mois après avoir ouvert les portes à 12 000 gangsters à tête de peau entassés comme des sardines

Des MILLIERS de gangsters skinheads rivaux sont entassés comme des sardines dans une prison infernale au Salvador.

Le Centre pour le confinement du terrorisme (CECOT) à Tecoluca a ouvert ses portes il y a six mois dans le but de réprimer la violence des gangs dans la capitale mondiale du meurtre.

La méga-prison regorge de 12 000 rivaux amers de deux des gangs les plus redoutés MS-13 et Calle 18, nés dans les rues de Los Angeles au début des années 1980.

Dans chaque cellule de 100 mètres carrés, environ 75 détenus entassés dorment dans des cabines métalliques et sont obligés de partager seulement deux toilettes et deux lavabos.

« Ici, nous persévérons jour après jour, essayant de changer avec l’aide de notre Dieu », a déclaré José Hurquilla Bonilla, du gang Barrio 18, depuis l’intérieur de sa cellule.

Les mains liées, vêtu d’un T-shirt et d’un short blancs, Nelson Velásquez, détenu dans la cellule 13 du bâtiment 3, dit qu’il a déjà purgé deux peines pour différents crimes qui ont totalisé 15 ans, mais qu’il attend maintenant un nouveau procès.

« Quand vous êtes enfant, n’importe qui vous ment et vous enrobe. Vous tombez dans une erreur, et quand vous grandissez, vous vous en rendez compte », a déclaré le joueur de 37 ans.

Les prisonniers implorent également les autorités de donner de la nourriture et des médicaments aux malades en phase terminale qui meurent autour d’eux.

Les pavillons de la prison ont un toit incurvé qui garantit une ventilation naturelle pour les détenus, ainsi que des espaces de lucarne pour filtrer les rayons du soleil dans un patio qui sépare les cellules.

Le commissaire aux droits de l’homme d’El Salvador, Andrés Guzmán, a visité la prison et a insisté sur le fait que les détenus étaient « en bon état et que leurs droits humains étaient respectés ».

Mais des groupes humanitaires se sont interrogés sur la manière dont les membres des gangs sont traités au CECOT.

Ils disent que les détenus n’ont pas de matelas, aucune chance de sortir à l’air frais et sont régulièrement battus et torturés par les gardiens.

L’ONU a dénoncé que parmi les dizaines de milliers de détenus il y a au moins 1 600 mineurs.

Un rapport du groupe de défense des droits humains Cristosal a révélé que 174 détenus ont été torturés et tués dans des morts horriblement violentes au cours de l’année depuis que le président Nayib Bukele a lancé sa campagne impitoyable contre les gangs.

Le président Nayib Bukele a déclaré que dans la nouvelle prison gigantesque, les détenus n’auront plus accès aux « prostituées, PlayStations, écrans, téléphones portables et ordinateurs ».

Dans le cadre de sa campagne contre les crimes violents, la prison est sécurisée jour et nuit par 600 soldats et 250 policiers, tandis que des agents pénitentiaires armés de fusils d’assaut garderont l’intérieur, rendant « impossible toute évasion ».

Les équipements électroniques bloqueront les signaux des téléphones portables pour empêcher toute communication depuis la prison, a déclaré le gouvernement.

Construite dans une région éloignée près de Tecoluca, la prison couvre 166 hectares et on pense qu’elle pourrait être la plus grande prison du monde.

Actuellement, le titre appartient au campus des pénitenciers de Silivri à Istanbul, en Turquie, selon Guinness World Records.

Bukele a déclaré que la nouvelle méga-prison « est un élément fondamental pour enfin gagner la guerre contre les gangs ».

