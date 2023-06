Le Titanic a fait cinq autres morts cette semaine lorsque le sous-marin Titan transportant des passagers pour voir l’épave a subi une « implosion catastrophique ».

Le milliardaire britannique Hamish Harding, le PDG d’OceanGate Stockton Rush, l’explorateur français Paul-Henri Nargeolet et le magnat pakistanais basé à Surrey Shahzada Dawood et son fils de 19 ans Suleman ont tragiquement péri dans la catastrophe.

Le sous-marin OceanGate Titan a « catastrophiquement » implosé lors d’une plongée vers l’épave du Titanic

Le sous-marin était en route pour explorer l’épave du Titanic Crédit : AP : Associated Press

Le naufrage du RMS Titanic le 15 avril 1912, après sa collision avec un iceberg dans l’Atlantique, a fait 1 500 morts et reste la catastrophe la plus meurtrière de l’histoire maritime en temps de paix.

À l’époque, il s’agissait du navire le plus luxueux jamais construit, coûtant 1,5 million de livres sterling (l’équivalent d’environ 170 millions de livres sterling aujourd’hui) et comprenant des salles à manger somptueuses, de superbes hébergements de première classe et la toute première piscine à bord d’un bateau de croisière.

Il a été présenté comme « insubmersible » par le président de la White Star Line, Philip Franklin – une affirmation que beaucoup ont depuis contestée.

Certains théoriciens du complot pensent que le Titanic a été « maudit » avant de prendre la mer.

James Bancroft, auteur de The Titanic Disaster: Omens, Mysteries & Misfortunes of the Doomed Liner, affirme : « Il y a plus d’événements étranges concernant le RMS Titanic que tout autre navire de l’histoire, et les sentiments d’appréhension et de mauvais présages qui y sont associés suggèrent que le destin l’avait voué à une tombe aquatique… L’iceberg [was just] l’arme qui l’a envoyé là-bas. »

Ici, nous jetons un coup d’œil aux prédictions étranges et aux coïncidences choquantes qui ajoutent de l’huile sur le feu.

Histoire étrange

Quatorze ans avant le départ du Titanic, une nouvelle de l’écrivain américain Morgan Andrew Roberson racontait qu’un bateau fictif – appelé The Titan – coulait après avoir heurté un iceberg, à environ 400 milles marins de Terre-Neuve.

C’est à peu près l’endroit où le Titanic a rencontré son destin en 1912.

Comme si ce n’était pas assez étrange, le navire de l’histoire n’avait pas non plus assez de canots de sauvetage pour ses passagers.

Incendie mystérieux

Il a été affirmé qu’un incendie s’était déclaré dans les soutes à charbon avant que le Titanic ne quitte le chantier naval Crédit : Alamy

Lors de la construction du Titanic à Belfast, il a été affirmé qu’un incendie s’était déclaré dans les soutes à charbon.

Le journaliste irlandais Senan Molony – auteur de Titanic : pourquoi il est entré en collision, pourquoi il a coulé, pourquoi il n’aurait jamais dû naviguer – estime que le bateau a été affaibli par l’incendie dans la coque du navire, qui, selon lui, aurait endommagé l’intégrité structurelle.

Dans un documentaire, il a déclaré qu’une traînée noire de 30 pieds de long sur la coque, que l’on voit sur des images de l’époque, avait été causée par un incendie – tout comme certains ingénieurs de l’Imperial College de Londres.

Le journaliste estime que l’incendie a été étouffé afin que le navire puisse encore partir pour son voyage à temps.

« Britannia règne sur les vagues », a déclaré Molony. « Ils avaient dû faire face à une concurrence massive de la part des Allemands et d’autres pour le précieux commerce des immigrants.

« Vous ne voulez pas une perte de confiance du public dans l’ensemble de la marine maritime britannique. »

L’incendie n’a jamais été officiellement confirmé, mais Bancroft y fait également référence dans son livre.

Collision évitée de justesse

Le Titanic a failli entrer en collision avec un autre navire dans le port alors qu’il partait Crédit : PA : Association de la presse

Quelques minutes à peine après le début de son voyage inaugural, le Titanic a failli manquer avec un autre paquebot plus petit, le SS New York.

Le 10 avril 1912, le SS New York qui était lié au RMS Oceanic a dérivé et a failli entrer en collision avec la poupe du Titanic.

Heureusement, la catastrophe a été évitée et un remorqueur appelé Vulcan a retiré le plus petit navire du chemin.

Le capitaine Gale de Vulcain aurait déclaré à l’époque: « Il est difficile de comprendre ce qui s’est réellement passé, mais c’était un appel proche. »

Cargaison « maudite »

De nombreux passagers pensaient qu’il y avait un couvercle de cercueil maudit à bord du bateau Crédit : Getty

Certains passagers ont été mal à l’aise lorsqu’il a été dit qu’une momie égyptienne maudite serait à bord du navire.

On a dit que le British Museum avait vendu la momie à un Américain qui l’envoyait chez lui.

Cependant, il n’a jamais été confirmé si un tel artefact se trouvait à bord, et la soi-disant «maman malchanceuse» reste au British Museum.

Il a également été affirmé qu’une « malédiction de la momie » suivait William Stead, rédacteur en chef d’un journal britannique et passager de première classe sur le navire qui a documenté l’histoire égyptienne.

Certains survivants du Titanic ont affirmé avoir entendu M. Stead régaler les autres passagers avec des histoires sur la malédiction.

Le Washington Post a même publié un article à ce sujet, qui portait le titre : « Ghost of the Titanic : Vengeance of Hoodoo Mummy Followed Man Who Wrote Its History ».

Prédictions glaçantes

WT Stead avait écrit deux nouvelles sur des paquebots qui avaient des fins similaires à celles du Titanic Crédit : Getty

Avant que le navire ne parte, deux almanachs – Old Moore et Zadkiel’s – ont rapporté : « Les affaires maritimes seront désordonnées… Ce pays est menacé de catastrophe », en raison d’une éclipse solaire totale qui aura lieu pendant le voyage.

Certains médiums ont également mis en garde contre les voyages sur le Titanic ; 50 passagers qui avaient réservé avaient un tel pressentiment qu’ils ont refusé de monter à bord – perdant l’argent qu’ils avaient dépensé pour leurs billets.

Dans un cas célèbre, l’astrologue comte Louis Hamon, connu sous le nom de Cheiro, a mis en garde Stead contre la traversée.

« Je vois plus d’un millier de personnes, vous parmi elles, se débattre désespérément dans l’eau. Ils crient à l’aide et se battent pour leur vie. Mais cela ne leur fait aucun bien… vous y compris », lui a dit Cheiro.

Malgré l’avertissement effrayant, Stead a quand même pris sa place, car il avait été invité par le président William Howard Taft à prendre la parole au congrès mondial de la paix au Carnegie Hall. Il a péri.

Stead aurait également prédit sa mort après avoir écrit deux nouvelles des décennies plus tôt sur les collisions avec des navires.

How the Mail Steamer Went Down in Mid Atlantic by a Survivor , écrit en 1886, raconte l’histoire de la collision d’un vapeur postal avec un autre bateau qui a fait de nombreuses victimes en raison d’un manque de canots de sauvetage.

Il a terminé l’article par un conseil : « C’est exactement ce qui pourrait arriver et ce qui arrivera si les paquebots sont envoyés en mer à court de bateaux.

Le second, From the Old World to the New de 1892, concerne le navire Majestic de la White Star Line qui sauve les survivants d’un autre navire qui est entré en collision avec un iceberg. Le bateau s’appelait Le Titan.

Capitaine ‘jinxed’

Le capitaine Edward aurait dit à des amis qu’il se sentait ensorcelé après une série d’accidents Crédit : Archives Hulton – Getty

Un mauvais présage était que la White Star Line a choisi d’avoir le capitaine Edward J. Smith à la barre.

En 1912, il avait déjà été impliqué dans cinq accidents maritimes.

Alors qu’il commandait l’ Olympia , le navire jumeau du Titanic , alors le plus grand navire du monde, il est entré en collision avec le navire de guerre britannique HMS Hawke , faisant perdre à ce dernier sa proue.

Certains membres de l’équipage qui ont travaillé avec lui lors de ce voyage ont refusé de servir sous ses ordres sur le Titanic.

Les réparations de l’Olympia avaient retardé la construction du Titanic car des pièces avaient été prises pour réparer l’ancien navire.

Le capitaine Smith avait également fait échouer plusieurs bateaux et heurté un remorqueur dans le port de New York, ce qui signifie que son palmarès était loin d’être impeccable.

Le marin aurait dit à des amis qu’il se sentait « ensorcelé » avant de prendre les commandes du Titanic.

Cependant, il était toujours considéré comme l’un des capitaines les plus expérimentés de l’époque. Il est largement rapporté que Smith a coulé avec le navire.