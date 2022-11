À l’intérieur de la maison très décadente de la star de Coronation Street, Bill Roache, avec des détails dorés alors qu’il montre un nouveau travail de peinture

La star de CORONATION Street, Bill Roache, a donné un aperçu rare à l’intérieur de sa magnifique maison du Cheshire alors qu’il louait ses décorateurs pour un travail stellaire.

La maison est bien loin des Cobbbles alors qu’il filmait à l’intérieur de son immense véranda.

La légende de la télévision Bill joue Ken Barlow dans Corrie[/caption]

Les baies vitrées révélaient un immense jardin avec des pelouses vertes et un étang.

À l’intérieur, l’intérieur blanc arborait de superbes détails dorés.

Bill, 90 ans, a fait le tour de la pièce en soulignant ses caractéristiques préférées, notamment la magnifique corniche ornée.

La légende de la télévision – qui joue Ken Barlow dans Corrie – a déclaré dans la vidéo, partagée par l’entreprise de construction G.Borg : « Ma femme Sarah a décoré cette maison il y a 25 ans et elle l’a fait à un niveau très élevé.

«Nous étions donc préoccupés par le fait de trouver quelqu’un qui pourrait être à la hauteur de ce niveau élevé.

“Nous faisions. Nous sommes tombés sur George et son entreprise familiale. Ils font juste un travail brillant.

“Maintenant, je veux juste vous montrer quelques petits morceaux, cette zone ici, ils ont fait tout cela et ajouté cette feuille ici et ils l’ont fait magnifique, c’est tout simplement magnifique, encore mieux qu’à l’origine.”

Marchant de l’autre côté, Bill a repéré une autre finition de qualité et a déclaré: «Ce morceau ici est intéressant. Ce rebord de fenêtre. c’est comme du verre, vous pouvez l’utiliser comme miroir. On pouvait presque y voir son visage.





« Et la précision ici, c’est absolument génial. C’est bien mieux que nous ne l’aurions jamais imaginé. »

Bill, au bon cœur, a terminé le clip en remerciant ses décorateurs en disant: “Non seulement ce sont des gens adorables à avoir dans la maison, mais j’ai adoré les rencontrer et les connaître.”

Bill a épousé sa deuxième femme, Sarah Mottram, en 1978.

Le couple a eu trois enfants ensemble, les filles Verity et Edwina, et le fils de l’acteur James Roache, Bill partageant les enfants plus âgés Vanya et Linus avec son ex Anna.

Sarah est décédée subitement d’une maladie cardiaque à la maison en 2009, Bill admettant par la suite qu’il était “perdu sans Sarah”.

En 2018, sa fille aînée Vanya est décédée à l’âge de 50 ans d’un échec en direct.