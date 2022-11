À l’intérieur de la maison surréaliste d’une célèbre famille de designers milanais

Au bout du couloir se trouve le salon vert forêt, où Barnaba a installé sa collection de miroirs. “Certains ont été fabriqués par mon père, certains sont anciens”, a-t-il déclaré. Une lentille de télescope argentée de trois pieds de large appartient à la première catégorie, un miroir octogonal du XVIIIe siècle de Venise à la seconde. (Le but de tous les miroirs, a déclaré Barnaba, est “d’éloigner les sorcières et les mauvais esprits”.) À côté du salon se trouve une cuisine inondée de lumière, dont les fenêtres donnent sur le jardin – un enchevêtrement d’abricotiers, d’hibiscus fleurs et vignes rampantes – et qui est dédiée aux papillons, un motif commun de Fornasetti. Barnaba a couvert presque toutes les surfaces, y compris les portes des placards, la table à manger et les carreaux de sol avec des insectes violets et bleus flottants qui ont été collés sur des coupures de journaux mentionnant le nom Fornasetti (le motif, appelé Ultime Notizie, a été conçu par Barnaba en début des années 2000). Présidant la salle se trouve un tableau de 1938 de son père représentant une femme vendant des spécimens empaillés, et appuyés sur des rebords se trouvent de véritables papillons épinglés sous verre.

Alors que la maison est, en partie, un hommage à l’héritage de son père, Barnaba a laissé de la place à ses propres passions, notamment la musique. “Mon père voulait que j’apprenne un instrument, mais j’ai un esprit rebelle et je n’ai pas fait ce qu’on m’a dit”, a-t-il déclaré. Au lieu de cela, il a commencé à perfectionner ses compétences en tant que DJ A atteint le style Narnia à travers une imposante armoire en bois du XIXe siècle au deuxième étage est une pièce dédiée à cette poursuite. “J’ai une relation presque fétichiste avec la collection de vinyles et maintenant de CD”, a déclaré Barnaba en s’asseyant devant ses platines, qui sont entourées d’imposantes piles de disques qui couvrent toute la gamme des bandes sonores de films (“The Rocky Horror Picture Show”, ” West Side Story ») aux albums de rap (un disque DJ-Kicks). En effet, on peut facilement imaginer une vie alternative dans laquelle la musique était sa seule poursuite. Mais il a plutôt choisi de continuer le travail de son père, et il “ne l’a jamais regretté”.