À l’intérieur de la maison sordide d’un couple malade qui a laissé des enfants aussi jeunes que 4 ans vivre dans des conditions «répugnantes» entourés de 36 chiens

Des photos CHOQUANTES montrent la sordide maison des horreurs où sept enfants ont été secourus après avoir été négligés par un couple inepte.

Des enfants âgés de 4 à 17 ans ont été forcés de partager la sale maison de trois chambres avec 36 chiens.

Les enfants ont été retrouvés vivant dans la misère entourés de sept chiens Crédit : Nouvelles et images du Sussex

L’un des enfants, âgé de sept ans, a été retrouvé par la police portant juste une couche et couvert d’excréments d’animaux endormi sur un canapé près d’un chien mort.

Les agents ont seulement découvert qu’un autre des enfants avait les cheveux blonds après les avoir lavés plusieurs fois, tandis que les autres avaient tous des dents pourries.

Les propriétaires Christopher Bennett, 35 ans, et Gemma Brogan, 41 ans, ont gaspillé leurs 7 000 £ par mois au lieu de dépenser de l’argent pour les enfants.

Ils sont maintenant emprisonnés depuis six ans chacun après avoir admis sept chefs de négligence envers les enfants.

Le tribunal de la Couronne de Lewes a appris que la police avait été appelée chez elle à Eastbourne après que Bennett ait téléphoné au 999 affirmant qu’il allait poignarder Brogan.

Des images de Bodycam montrent des policiers en train de lutter à travers la horde de chiens, qui cherchaient désespérément à s’échapper, dans la maison dégoûtante.

Ils ont trouvé la maison puante de déjections canines avec “peu ou pas de nourriture” dans le réfrigérateur et une literie sale.

On peut voir Bennett crier “tu rigoles” à la police alors qu’ils l’emmènent loin de la maison, soupçonné de négligence envers les enfants.

La procureure Amy Packham a déclaré: “Les chiens étaient incroyablement bruyants. Ils essayaient tous de sortir.

« Le bébé dormait sur le canapé même dans tout ce bruit.

“Les sept enfants ont fait l’objet d’une négligence grave et prolongée, d’une grave cruauté et d’un mépris délibéré pour leur bien-être.

“Ils ont subi de graves dommages psychologiques et développementaux.”

Les soignants des services à l’enfance ont constaté que les plus jeunes enfants ne savaient pas comment se laver ou se brosser les dents.

Ils étaient tous en sous-poids, pâles et ne pouvaient pas s’asseoir à une table ou utiliser un couteau ou une fourchette.

Un enfant était tellement négligé qu’il était instable sur ses pieds, était incroyablement faible, avait des habitudes alimentaires bizarres et n’avait aucune compétence sociale.

Un autre a dû consulter un dentiste pour se faire enlever 13 dents pourries, tandis qu’un autre ne savait ni lire ni écrire et ne connaissait pas les semaines ou les mois de l’année.

‘RÉPUGNANT’

Le tribunal a été informé que le couple, qui avait une “relation toxique”, payait 1 600 £ par mois en remboursements hypothécaires.

Les écoles de la région avaient de nombreux dossiers de préoccupations pour les enfants.

Tous les enfants ont maintenant été relogés, les plus jeunes apprenant la mobilité et les compétences sociales.

Bennett et Brogan ont précédemment plaidé coupables de cruauté envers les animaux.

L’agent-détective Fiona Ashcroft de l’unité des enquêtes de sauvegarde de l’East Sussex a déclaré: “En entrant dans l’adresse, nos agents ont été choqués par l’état de la propriété et avaient de grandes inquiétudes pour le bien-être de tous les enfants.

« La puanteur, lorsque vous êtes entré dans le couloir, a durement frappé les agents – ils n’étaient pas capables de respirer normalement à cause de la puanteur.

“L’état de toute la maison était choquant et répugnant – il était encombré et jonché de vêtements jetés, de détritus, d’aliments pourris et d’excréments d’animaux.

« C’était comme s’il avait été sale pendant plusieurs années.

« Il est impossible de brosser un tableau précis de toute l’étendue de la dégradation et de la saleté que ces enfants vulnérables ont dû endurer.

“C’est sans équivoque l’une des adresses les plus horribles que je connaisse.”

L’un des enfants a été retrouvé endormi sur un canapé à côté d’un chien mort Crédit : Nouvelles et images du Sussex

Christopher Bennett est maintenant emprisonné depuis six ans Crédit : BPM

Gemma Brogan a récolté 7 000 £ par mois en avantages avec Bennett Crédit : BPM