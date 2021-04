STEPHEN Mulhern est passé du statut de présentateur de divertissement pour enfants à l’une des stars de la télévision les plus appréciées du pays.

L’animateur, qui a eu 44 ans à Pâques, est un nom familier en raison d’émissions populaires comme Ant and Dec’s Saturday Night Takeaway, In For A Penny et Catchphrase.

Mais Stephen côtoie également certains des plus grands noms du showbiz.

Malgré tout cela, la star a caché une grande partie de sa vie au public.

Les fans ne peuvent avoir un aperçu de sa vie privée que par le biais des médias sociaux, alors nous plongons ici dans ce que nous savons de Stephen Mulhern.

Ascension vers la gloire

La carrière de Stephen dans le showbiz a débuté lorsque son père a commencé à lui apprendre des trucs avant l’âge de 11 ans.

Son enthousiasme l’a amené à devenir le plus jeune membre du Magic Circle – et il est ensuite apparu sur Blue Peter.

Stephen a remporté le Big Big Talent Show – organisé par Jonathan Ross – qui lui a valu une place à la Royal Variety Performance devant la reine.

Mais sa carrière de présentateur a débuté quand il a présenté Saturday Showdown sur CITV aux côtés de Holly Willoughby.

La star a fini par travailler sur l’émission pour enfants Finger Tips avec Fearne Cotton, avant de passer une décennie sur l’émission pour enfants Tricky TV.

Mais la carrière de Stephen a vraiment débuté en 2010 lorsqu’il s’est éloigné de la télévision pour enfants.

Il a animé l’émission dérivée de Dancing On Ice, a fait de fréquentes apparitions dans This Morning et a décroché le poste de leader sur Catchphrase.

Cela l’a conduit à sa place sur le spin-off de BGT Britain’s Got More Talent, qui lui a permis de construire son amitié avec Ant et Dec.

Il a maintenant des émissions In For A Penny, Rolling In It, en plus d’être un long métrage principal de Saturday Night Takeaway.

La star est maintenant un multimillionnaire d’une valeur de 6,8 millions de livres sterling après avoir encaissé près de 1 million de livres sterling en un an.

Style de vie somptueux

Stephen n’a donné aux fans qu’un bref aperçu de son style de vie somptueux – mais c’est certainement cela.

La star a un portefeuille de propriétés, avec des maisons dans l’Essex, Leicester, Barnet et Londres.

Dans une vidéo qu’il a téléchargée avant Noël, Stephen s’est monté en voyageant au rez-de-chaussée de sa magnifique propriété.

Sa cuisine / salon est un immense espace ouvert qui suit une ambiance moderne très élégante.

L’espace de cuisson comprend des unités grises brillantes et un immense îlot au milieu de la pièce.

Les murs blancs qui ont fière allure contrastaient avec son élégant parquet en chêne.

S’installant dans l’espace de vie, la star dispose d’un magnifique canapé en cuir marron clair pour s’asseoir et se détendre.

Le canapé a quelques jets confortables placés proprement sur les bras juste au cas où il voudrait un peu plus de confort tout en regardant son coffret préféré sur grand écran.

Il a également un coussin union jack placé dessus pour la décoration.

Le canapé donne sur une immense télévision à écran plat qui s’intègre parfaitement dans une unité blanche remplie de livres, de fleurs fraîches et d’autres bibelots spéciaux.

Aimer la vie

Stephen Mulhern a été lié à quelques visages célèbres tout au long de sa carrière.

Il a admis dans le passé que sa carrière avait empêché toute romance.

La star de Strictly Come Dancing et l’actrice d’EastEnders, Emma Barton, ont rencontré Stephen alors qu’elles travaillaient ensemble sur une pantomime, Blanche-Neige.

Les deux ont commencé à se voir, mais les choses se sont effondrées pour le couple en 2011 quand ils ont décidé de cesser de fumer.

Il a révélé à l’époque que la romance était arrivée à une «fin naturelle».