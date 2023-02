À l’intérieur de la maison REAL Happy Valley où le drame de la BBC a été filmé alors que la finale de la saison 3 arrive sur les écrans

À L’INTÉRIEUR de la vraie maison de Happy Valley où le drame à succès de la BBC a été filmé a été révélé alors que la finale de la troisième saison avait captivé les téléspectateurs.

Le propriétaire de la maison mitoyenne utilisée comme maison du sergent Catherine Cawood dans le drame à succès a déclaré avoir reçu un appel surprise des producteurs de l’émission lui demandant d’utiliser la propriété.

Le propriétaire de la vraie maison de Happy Valley, Murray Chalmers, à gauche, a montré à la BBC[/caption] Bbc

De nombreuses scènes du drame, mettant en vedette Sarah Lancashire, se sont déroulées dans la cuisine de la maison[/caption] Bbc

Murray a déclaré avoir reçu un appel surprise de la BBC disant qu’ils voulaient utiliser la maison[/caption]

Alors que l’émission avait été utilisée dans les deux premières séries, Murray Chalmers et sa famille ont emménagé dans la propriété après la diffusion de la deuxième série en 2016.

La cuisine et le patio extérieur de la maison ont souvent figuré dans les trois séries, avec de nombreuses scènes clés de Happy Valley qui se déroulent autour de la cuisine ainsi que dans la rue pavée à l’arrière de la maison.

Murray a déclaré à la BBC qu’il ne pouvait pas vivre avec la couleur rouge brique foncée que la cuisine avait été peinte pour la série, mais préférait une couleur vert sauge plus discrète.

Il a dit: “De temps en temps, vous regarderez des morceaux dans votre cuisine, par exemple, vous penserez” Mon Dieu, ils ont accroché les tasses dans le mauvais sens “.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il y aurait une fin heureuse pour le personnage de Sarah Lancashire, il a répondu : « Je ne sais pas. Quelque part entre les deux probablement.

Le dernier épisode du drame BBC One de Sally Wainwright a connu une conclusion choquante lorsque le meurtrier s’est aspergé d’essence et s’est immolé à la fin d’un affrontement avec l’héroïne de l’émission, le Sgt Catherine Cawood, interprétée par Sarah Lancashire.

Le dernier épisode mordant s’est terminé avec Tommy, joué par James Norton, pénétrant par effraction dans la maison de Catherine où ils rament et il s’enflamme.

Elle a ensuite sauté frénétiquement sur lui et étouffé les flammes et on pouvait l’entendre gémir d’agonie sous elle.

Plus tard, elle a reçu un SMS sur son portable qui disait : “TLR mort, l’hôpital vient de sonner.”

Plus tôt cette semaine, The Sun a révélé que le Lancashire avait créé sa propre société de production télévisée avec son mari, Peter Salmon, directeur de la télévision.

Le couple a déposé des documents le mois dernier en créant Via Pictures.

Sarah et Peter, dont les crédits passés incluent Big Brother MasterChef et Broadchurch, ont un fils de 19 ans, Joseph, et vivent dans une maison de 3 millions de livres sterling dans le sud-ouest de Londres.

On pense qu’elle a amassé une fortune de 10 millions de livres sterling grâce à des rôles dans le feuilleton ITV Coronation Street, BBC’s Clocking Off et ITV’s Where The Heart Is.

Le dernier épisode a connu une fin climatique[/caption] Bbc

Murray a révélé que la cuisine avait été peinte en rouge pour la série[/caption]