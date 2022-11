À l’intérieur de la maison originale de Jodie Marsh alors qu’elle fouette des souvenirs d’horreur effrayants avant de déménager

JODIE Marsh a jeté un coup d’œil à l’intérieur de sa maison originale tout en fouettant des souvenirs d’horreur effrayants.

La star de 43 ans s’apprête à déménager, mais auparavant, elle a montré des choses plutôt effrayantes qu’elle avait collectionnées au fil des ans.

Instagram

Jodie Marsh a montré sa maison originale[/caption] Instagram

Il y a beaucoup de souvenirs de Harry Potter dans l’espace[/caption] Instagram

Le salon a l’air confortable malgré les intérieurs fantasmagoriques[/caption] Getty

Jodie vend et déménage[/caption]

« Je déménage bientôt donc je vais me débarrasser de beaucoup de choses de ma maison. Gardez un oeil sur mon depop pour tout ça. J’adore cette pièce, mais beaucoup de choses n’auront pas l’air bien dans la nouvelle maison”, a expliqué la star.

Jodie a posté une photo d’une cheminée rustique, sur laquelle reposaient divers crânes avec des fleurs qui sortaient.

D’autres ajouts originaux comprenaient une souris ornementale suspendue au feu et une tête de faune mâle.

Et ce n’était pas tout, avec un autre coin de la pièce avec une peinture de globe oculaire encadrée, une cage en verre avec un autre crâne à l’intérieur et une usine de mandragore assise à côté.

De toute évidence, un fan de Harry Potter, il est apparu que le coin était dédié à la série à succès, avec un livre d’Hermione Granger en photo et un hibou ressemblant à Hedwige.

Les souvenirs d’horreur dans la maison du modèle glamour comprennent également une statue de Jigsaw, des célèbres films sanguinaires.

Mais à part les ajouts effrayants, le salon semble confortable avec des poufs blancs et des fauteuils beiges en vue.

Le canapé de Jodie est immense et occupe une place centrale dans l’espace, et elle l’a équipé d’oreillers de toutes formes et tailles.

Un autre ajout remarquable à la maison est la grande tête de girafe qui sort de l’un des murs.





Les fans étaient impressionnés par l’espace, avec une personne écrivant: “Je veux la girafe”, suivi d’un emoji en forme de cœur.

Un autre a partagé: “Omg les morceaux de Harry Potter, je suis amoureux.”

Une troisième personne a ajouté: “Je prendrais littéralement tout.”

Sa cuisine est très chaleureuse avec des meubles en bois partout et des comptoirs en marbre, ainsi qu’un Aga.

À l’extérieur, le terrain est également bien équipé pour sa collection d’animaux, avec des cadres d’escalade pour chats disséminés un peu partout.

Instagram

Il y a aussi une statue de Jigsaw dans l’espace[/caption] Instagram

Les fans de Jodie adoraient le décor[/caption]