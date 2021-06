À l’intérieur de la maison moderne d’Amy Duggar en Arkansas avec une cheminée confortable et une immense terrasse alors qu’elle se prépare pour le « prochain chapitre »

AMY Duggar pourrait envisager un nouveau cheminement de carrière alors qu’elle entre dans son « prochain chapitre » après avoir été architecte d’intérieur pour une nouvelle maison à rénover.

L’homme de 34 ans, qui est connue sous le nom de Duggar rebelle, est allée à l’encontre des valeurs conservatrices de sa célèbre famille qui ont été imposées par le patriarche Jim Bob Duggar et matriarche Michelle Dugger, ce qui a conduit à l’éloignement d’Amy de la famille.

6 Amy Duggar a montré sa nouvelle maison sur son Instagram Crédit : Instagram

6 Amy avait décoré la maison avec des tapis, des coussins moelleux et des lumières fantaisie Crédit : Instagram

Cependant, il semble qu’Amy soit en train de vivre une nouvelle vie avec son fils d’un an Daxton et son mari Dillion King.

La propriétaire du magasin a mis à jour son compte Instagram officiel pour informer ses 411 000 abonnés qu’ils ont emménagé dans une nouvelle maison.

Elle a révélé qu’il s’agissait d’une tige de fixation et qu’elle avait « fait du chemin » alors qu’elle disait avec enthousiasme à ses abonnés à quel point elle était « excitée pour le prochain chapitre ».

6 La maison avait également un thème en bois partout Crédit : Instagram

6 Il comportait également un grand balcon avec un immense canapé extérieur Crédit : Instagram

Amy a mis en ligne une visite de la maison alors qu’elle se filmait en train de la parcourir avec la chanson Moon (And It Went Like) de Kid Francescoli jouant en arrière-plan.

Dans le clip, elle a parcouru toute la propriété en montrant de grands balcons et une immense chambre principale avec une salle de bains privative.

Elle a ensuite filmé ses jambes descendant des escaliers en colimaçon noirs alors qu’elle entrait dans une grande cuisine familiale impressionnante et fraîchement équipée.

6 Amy est connue comme la rebelle Duggar Crédit : Getty

6 Duggar vit une nouvelle vie maintenant loin de sa famille conservatrice Crédit : Instagram

Le salon dispose d’une grande table basse orange et d’un cadre en bois autour d’une télévision à écran plat.

Complet avec des planchers en bois confortables et des coussins moelleux, la maison avait un environnement chaleureux partout.

Prenant à la légende, Amy a écrit : « À LA MAISON ! Eh bien pour l’instant… Notre 1ère maison/fixer-supérieur a parcouru un long chemin !

« Prêt pour le prochain chapitre ! »

Ses followers n’ont pas tardé à se précipiter sur la propriété et ses intérieurs, l’un d’eux a complimenté : « Magnifique. Il se vendra rapidement ! »

Un autre a jailli : « Beaucoup de travail‼️ J’applaudis vos résultats. »

« Amy, tu devrais absolument être une créatrice ! Magnifique », a commenté une autre.