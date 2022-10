À l’intérieur de la maison londonienne de la star de I’m A Celeb Babatunde Aleshe – les éléments que vous ne voyez pas sur Gogglebox

La star de I’M A CELEB, Babatunde Aleshe, a donné aux fans un aperçu de son élégante maison londonienne.

Le comédien – qui apparaît dans l’émission Gogglebox de Channel 4 avec son collègue humoriste et présentateur Mo Gilligan – a montré son salon contemporain avec une cheminée et une étagère.

Canal 4

La star de Gogglebox, Babatunde Aleshe, a montré aux fans l’intérieur de son élégant pad londonien[/caption]

Instagram/@babatundecomedian

Instagram/@babatundecomedian

Le favori de la télé a un salon chic avec des meubles gris[/caption]

Ajoutant une touche de couleur, il a opté pour un mur bleu marine, qui complète l’immense canapé crème et le tapis blanc.

L’écrivain et acteur de 36 ans a apposé son empreinte sur la propriété avec divers ornements et touches personnelles, notamment des cadres photo, des bougies et des plantes.

Le favori de la télévision – qui troque le canapé contre la jungle australienne – a également partagé un autre cliché de son espace de vie, avec un bureau blanc et un canapé bleu.

Dans une autre pièce, Babatunde l’a décorée avec des meubles gris et des coussins assortis.

EN SAVOIR PLUS SUR GOGGLEBOX LUNETTES DE CHOC Sandra de Gogglebox dans une course terrifiante à l’hôpital après qu’un ami s’est effondré à la maison AMY-ZING Amy Tapper de Gogglebox révèle une perte de poids incroyable après avoir perdu trois pierres

Il se dirige vers Down Under pour l’émission ITV, qui revient dans sa maison traditionnelle pour la première fois en deux ans cet hiver.

Un initié de l’émission a déclaré: «Les patrons sont vraiment ravis d’avoir Babatunde dans le mélange.

“Il est devenu un favori des téléspectateurs de Celebrity Gogglebox et les producteurs pensent qu’il sera un excellent compagnon de camp.

“Il fait du stand-up depuis des années, mais ce sont ses plaisanteries et ses doublures constantes avec son meilleur pote Mo sur Celebrity Gogglebox qui ont vraiment impressionné l’équipe de casting.





“C’est une excellente occasion pour lui de se rendre dans la jungle.”

Babatunde, qui est marié et a un jeune fils, espère que l’énorme visibilité qu’il est sur le point de recevoir en apparaissant dans I’m A Celebrity portera sa carrière de comédien à de nouveaux niveaux, tout comme son collègue comédien et animateur de The Masked Singer Joel Dommett qui était un relativement inconnu avant son entrée dans la jungle en 2016.

Babatunde est un acteur, écrivain et comédien. Il a eu quelques concerts d’acteur, dont une apparition dans New Tricks en 2003 et dans EastEnders en 2011.

Il a joué Sam, l’infirmière spécialisée du feuilleton de la BBC, qui s’occupe de Tanya Jessop (Jo Joyner) lors de sa première séance de chimiothérapie.

Ces dernières années, il a fait une tournée en Grande-Bretagne en faisant de la comédie debout.

Il a remporté le prix du meilleur nouveau venu aux Black Entertainment Comedy Awards et s’est produit dans des salles comme l’O2 et le Hackney Empire.

En 2019, Aleshe a remporté le Amused Moose National New Comic Award et a été sélectionné pour apparaître dans la vitrine en direct de Dave Chapelle, The Process.

En savoir plus sur le soleil MAMAN CORPS J’ai pris ma beauté pour acquise jusqu’à ce que je devienne maman – la grossesse était une leçon d’humilité COUP DE FACTURE Avertissement sur la facture d’énergie car les clients en difficulté facturent des frais supplémentaires pour de mauvaises cotes de crédit

Ces dernières années, il a fait une tournée en Grande-Bretagne en faisant du stand up, remportant le prix du meilleur nouveau venu aux Black Entertainment Comedy Awards et se produisant à l’O2 Arena de Londres et au Hackney Empire.

Babatunde et Mo sont apparus pour la première fois sur nos écrans dans le premier épisode de la deuxième série de Celebrity Gogglebox, diffusée en juin 2020.

Ces dernières années, il a diverti les fans avec leur humour plein d’esprit.

Instagram/@babatundecomedian

L’écrivain et acteur a apposé son empreinte sur la propriété[/caption]