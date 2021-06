À l’intérieur de la maison londonienne de la star d’Anne Boleyn Lola Petticrew avec un décor original

La star d’ANNE Boleyn, Lola Petticrew, a montré sa maison londonienne moderne avec un décor chic.

Lola, 26 ans, incarne la rivale amoureuse d’Anne, Jane Seymour, dans le drame historique de Channel 5.

L’actrice Lola Petticrew a montré sa magnifique maison londonienne[/caption]

L’actrice a donné aux fans un aperçu de son magnifique tapis avec des meubles originaux et des touches personnelles.

La star de Bloodlands s’est éloignée des caméras dans son salon somptueux, avec des miroirs de style ancien et des meubles à motifs géniaux.

Lola a décoré sa maison avec goût avec des œuvres d’art uniques dans le salon et un immense tapis coloré.

La star de la télévision a mis son empreinte sur la maison avec trois lustres suspendus de forme sphérique.

La star de la télévision a beaucoup de touches personnelles ajoutées dans toute sa maison[/caption]

Lola joue actuellement dans Anne Boleyn de Channel 5[/caption]

La star a mis son empreinte sur sa demeure chic[/caption]

La chambre de la star est remplie de vêtements et décorée simplement avec une palette de couleurs beiges.

Lola peut rattraper son sommeil dans un immense lit placé devant un miroir cerclé d’or.

Elle a joint une rangée de photos polaroïd avec ses meilleurs amis le long du miroir et est souvent vue posant devant pour des selfies.

La star des Trois Familles peut également préparer une tempête dans sa cuisine avec sa cuisine moderne.

Elle a montré son salon original avec des œuvres d’art géniales[/caption]

Elle a montré sa cuisine contemporaine[/caption]

L’actrice partage régulièrement des selfies depuis sa chambre[/caption]

Plus tôt cette semaine, les téléspectateurs de Channel 5 ont été choqués après que la reine ait partagé un baiser avec la future épouse d’Henri VIII.

Lola a révélé qu’elle avait été inspirée pour devenir actrice par la star de Line of Duty, Vicky McClure.

L’actrice Jodie Turner-Smith, qui incarne la reine Tudor Anne, a tendrement serré les lèvres avec sa rivale amoureuse Jane Seymour, jouée par Lola, dans le premier opus mardi.

En plus d’un certain nombre de scènes de sexe racées entre le personnage de Jodie Anne et Henry VIII, représentées par Mark Stanley, il y avait un baiser improbable.

La star de Bloodlands a une superbe chambre[/caption]

L’actrice partage souvent des photos de son pad londonien[/caption]





Après qu’Anne, enceinte, ait été prise de court par le roi prenant goût à l’une de ses dames d’honneur, Jane, elle la prend à part pour discuter de sa nouvelle rivale amoureuse.

S’adressant à Bustle, elle a déclaré: « J’ai toujours été intéressée par le jeu d’acteur, mais je me souviens avoir regardé This Is England ’86, regardé Vicky McClure et pensé: » Je veux faire ça. «

Elle a également félicité ses parents de soutien en disant Grazia: « Ma mère et mon père étaient toujours plus sûrs que je pouvais le faire que moi.

« Et ils sont toujours aussi solidaires… C’est en fait incroyable à quel point ils sont solidaires. »