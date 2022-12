À l’intérieur de la «maison la plus hantée du monde» où les fantômes des victimes de la hache «traquent les salles» – et vous pouvez rester si vous l’osez

AVEC des sons étranges et des fantômes censés marcher dans les couloirs, les clients sont assurés de passer une nuit blanche à la Lizzie Borden House.

La tristement célèbre propriété de Fall River, dans le Massachusetts, est considérée comme l’une des maisons les plus hantées au monde et le lieu du plus grand mystère de meurtre non résolu d’Amérique.

Abby et Andrew Bowden ont été tristement célèbres à mort à leur domicile de Fall River en 1982 Crédit : Getty

La fille d’Andrew, Lizzie, a été déclarée non coupable de leurs meurtres – bien que le tueur n’ait jamais été retrouvé Crédit : Getty

Le site notoire de l’affaire froide a maintenant été immortalisé et transformé en B&B et musée Crédit : Getty – Contributeur

Le 3 août 1892, Andrew et Abby Borden ont été horriblement matraqués à mort avec une hache dans leur maison familiale.

Le principal suspect dans l’affaire était la fille d’Andrew, Lizzie Borden – qui a été décrite comme une maniaque avide d’argent désireuse de s’emparer de son héritage.

Les enquêteurs pensaient qu’elle avait cherché à se venger après que son père ait acheté une maison pour le parent d’Abby plutôt qu’une pour elle et sa sœur, Emma.

Son témoignage bizarre, truffé d’incohérences, et sa personnalité calme n’ont fait qu’évoquer plus de suspicion.

Lizzie avait même brûlé de manière incriminante une robe rouge après les meurtres – bien qu’elle portait une robe “bleue non tachée” le jour où ses parents ont été tués.

Le jeune homme de 22 ans aurait également tenté d’acheter de l’acide prussique la veille de leur mort, mais ce témoignage a été rejeté.

Elle a été arrêtée une semaine seulement après les meurtres brutaux et a été jugée l’année suivante – où elle a été acquittée.

Malgré le motif possible et les preuves circonstancielles, rien ne permettait de lier Lizzie au crime odieux commis à la maison Borden.

Inévitablement, son héritage en tant que tueur impitoyable présumé a continué à la suivre même après que les jurés l’ont déclarée non coupable.

Apparemment hantées par leurs propres souvenirs emprisonnés dans les murs, Lizzie et Emma ont quitté la propriété deux ans plus tard.

Mais déménager n’a guère atténué l’intérêt pour leur ancienne maison devenue la scène de crime ensanglantée d’un meurtre non résolu.

Plus de 130 ans plus tard, des détectives Internet, des détectives privés et des enquêteurs paranormaux ont plutôt repris l’affaire.

La maison Lizzie Borden est restée telle qu’elle était – après avoir été immortalisée par les historiens et rénovée en B&B et musée.

MEURTRE IMMORTALISÉ

Le décor a été minutieusement dupliqué, avec des répliques identiques du mobilier toujours assis au même endroit.

Des artefacts du meurtre notoire ornent les murs, tandis que des souvenirs de l’époque occupent une place de choix sur les étagères de chaque chambre.

Les visiteurs peuvent se faire peur en visitant la propriété macabre de six chambres ou en apprendre davantage sur Lizzie au musée – avant de prendre le petit-déjeuner des Borden en bas.

Vous pouvez même vous marier dans la maison hantée, bien que vous puissiez rencontrer des invités d’un autre monde indésirables.

Les locataires peuvent également se coucher après une longue journée de chasse au paranormal sur leurs matelas Ghost bien nommés.

Les vrais fanatiques du crime peuvent marcher dans les mêmes couloirs que les victimes malheureuses Abby et Andrew – mais soyez prudent, car vous pourriez rencontrer leurs formes fantomatiques.

Les visiteurs affirment avoir rencontré le couple d’un autre monde, qui “traque les pièces” dans lesquelles ils ont été tués, agité par l’injustice.

‘LA CHAMBRE LA PLUS DEMANDÉE’

Un invité a allégué que leur application de détection de fantômes s’était déchaînée à l’endroit où la belle-mère Abby avait été tuée à coups de hache pendant leur séjour.

Ils ont également affirmé qu’une alarme incendie s’était déclenchée juste après 3 heures du matin – également connue sous le nom de “l’heure des sorcières” lorsque les esprits sortent pour jouer.

La propriétaire de la maison Borden, Martha McGinn, affirme qu’il s’agit de la “chambre la plus demandée” dans cet établissement sinistre.

Cela vous coûtera 326 $ pour un séjour d’une nuit – mais ne vous inquiétez pas, cela peut accueillir cinq personnes – ce qui signifie qu’il y a beaucoup de gens à qui s’accrocher dans la terreur si quelque chose se passe dans la nuit.

Ceux qui sont assez courageux ont même essayé d’attirer le fantôme de Lizzie en chantant une comptine effrayante sur les meurtres infâmes.

Deux hommes qui ont tenté de la convoquer ont déclaré que leur équipement d’enregistrement audio avait immédiatement commencé à capter des interférences – les voyant fuir la chambre du meurtrier présumé dans la terreur.

D’autres ont signalé que leurs chambres étaient englouties par des odeurs étranges, entendaient des voix et des objets se déplaçant d’eux-mêmes.

Certains ont même affirmé avoir été touchés par une présence dans la nuit, entendant les pas tourmentés d’Abby et Andrew – et témoins d’apparitions de tout le corps.

La médium autoproclamée Maureen Wood et le supposé scientifique paranormal Ron Kolek ont ​​également déclaré avoir vécu une présence fantomatique lors de leur voyage dans leur livre The Ghost Chronicles.

On voit souvent des invités sortir précipitamment de la maison des Borden en serrant au hasard leurs bagages – mais pourriez-vous le supporter?

La propriétaire Martha McGinn offre à ses clients un séjour inoubliable dans la maison du meurtre Crédit : Getty

Un croquis du procès de Lizzie Bolden a été représenté par un artiste de la cour et publié dans un journal américain Crédit : Alamy