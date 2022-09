À l’intérieur de la maison familiale de 1 million de livres sterling de Liam Reardon à vendre – après que la star de Love Island a admis avoir mangé sur une planche à repasser

La maison familiale de 1 million de livres sterling du gagnant de LOVE Island, Liam Reardon, est à vendre – et voici à quoi elle ressemble à l’intérieur.

L’ancien gagnant de l’émission ITV a montré aux fans l’intérieur du manoir tentaculaire de sa famille – après avoir récemment admis avoir mangé sur une planche à repasser.

Instagram/liamreardon1

Liam Reardon a montré aux fans l’intérieur de son incroyable maison familiale[/caption]

SWNS

La maison à vendre avec Ramsay et White Estate Agents comprend une piscine, un jacuzzi, trois écuries et une salle de sport[/caption]

Liam a remporté Love Island l’année dernière avec Millie Court, a laissé les fans stupéfaits quand il leur a montré l’intérieur de sa maison avec une salle de sport, une piscine et des toilettes extérieures.

Le manoir en briques blanches du pittoresque parc national de Brecon Beacons est entouré d’incroyables promenades dans la nature et de bois.

En plus d’une piscine, il dispose d’un bain à remous, d’une maison d’été, d’écuries et d’un garage.

Les fans ont afflué pour commenter son bloc-notes, l’un d’entre eux écrivant sur Instagram “Dream home”. ‘

En savoir plus sur Love Island ABSOLUMENT INCROYABLE La star de Love Island 2022 montre des abdos en selfie – pouvez-vous dire de qui il s’agit ? ROMANCE DU MONDE RÉEL Les couples de Love Island toujours ensemble – alors que Molly-Mae révèle des nouvelles de bébé

Un autre a dit: “Comment vit l’autre moitié.”

Un troisième a sonné: “Superbe gaffe.”

Liam a écrit: « Alors ce temps doux-amer est venu, ma maison familiale est maintenant à vendre. C’est la seule maison dans laquelle j’ai vécu jusqu’à ce que je déménage dans l’Essex.

Toute ma vie à vivre là-bas et quel moment spécial c’était. Je ne peux qu’admirer la quantité de travail que mes parents ont mis dans cette maison au fil des ans.





Cela a été une merveilleuse maison de famille pour nous tous qui y vivions, mais il est maintenant temps pour une nouvelle famille de créer de nouveaux souvenirs. Ce sera triste de le voir partir car c’est une maison si spéciale, mais il est temps de réduire la taille et de déménager sur.

Il est situé dans le parc national des Brecon Beacons et est entouré de superbes promenades et paysages. Vient également avec une piscine, un bain à remous, une maison d’été, des écuries, un garage et une salle de sport. Le lien sera dans ma bio si vous voulez plus d’infos, je vous conseille de regarder la vidéo aussi

Les jours où ma sœur et moi organisions des fêtes à la piscine pendant que maman et papa étaient absents, ça va aussi manquer, de bons souvenirs

Son message intervient quelques semaines seulement après que Liam a montré aux fans son humble configuration de salon après avoir quitté le manoir d’un million de livres sterling qu’il partageait avec son ex Millie.

Le couple a annoncé avoir mis fin à leur relation en juillet.

Liam est retourné dans sa ville natale au Pays de Galles avant de retourner dans l’Essex après avoir trouvé sa propre maison.

Mais il a fallu du temps pour que son nouvel endroit se sente comme chez lui – et il a même dû utiliser une planche à repasser comme table.

Partageant une photo de l’installation, Liam a déclaré: “C’est ainsi que j’ai dîné pendant un moment jusqu’à ce que mon fauteuil arrive. Maintenant je mange sur mes genoux lol.

« Riez tant que vous voulez, mais je pense que c’est assez créatif.

“Ma table à manger arrive demain et mes lits et mon canapé arrivent dans 3 semaines.

“Actuellement, je dors sur un matelas à même le sol depuis quatre semaines.”

En savoir plus sur le soleil Essorage propre Je suis un gourou du nettoyage et j’ai trouvé une solution de rangement bon marché sous n’importe quel évier MAUVAISE VUE Je ne peux pas m’asseoir dans mon propre jardin alors qu’un immeuble de 5 étages est construit à quelques mètres

Malgré le bouleversement, Liam reste convaincu que tout ira bien pour lui.

Il a ajouté : « Ce n’est pas idéal, mais cela fait partie du processus. J’y arriverai à la fin. Cette photo me tue toujours.

SWNS

Les chambres avaient un intérieur chic gris et blanc[/caption]

SWNS

La cuisine était immense avec un double four[/caption]