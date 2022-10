À l’intérieur de la maison élégante de la star de A Place In The Sun, Scarlette Douglas, comme elle l’a confirmé pour I’m a Celeb

A PLACE In The Sun’s Scarlette Douglas est une experte lorsqu’il s’agit d’aider les autres à trouver la maison de leurs rêves et à rénover leur terrain.

Et elle donne l’exemple avec son propre pad élégant qui a été équipé d’une superbe nouvelle cuisine au charbon de bois.

FFTV

Scarlette Douglas s’est inscrite pour la nouvelle série I’m A Celebrity… Get Me Out of Here ![/caption]

Instagram

La star de la télévision a récemment fait installer une nouvelle cuisine dans sa maison[/caption]

Instagram

Son salon est sérieusement chic[/caption]

L’hôte de la pire maison de la rue a fièrement montré la nouvelle pièce sur Instagram, l’appelant sa préférée dans la maison.

Le projet fait partie d’une rénovation complète de la maison qui, malgré son expertise, prend plus de temps que prévu.

Avant la transformation, la cuisine avait des murs roses et des carreaux de sol et des accessoires datés.

Les nouvelles unités grises et les suspensions lui ont donné une touche beaucoup plus contemporaine.

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ ZARA DANS LE CAPOT Zara Tindall conclut alors qu’elle pose dans la campagne balayée par le vent PIERRES MORGAN Mike Tindall est notre roi le plus amusant et je sais pourquoi il entre dans la jungle

Le salon de Scarlette a un immense canapé et une table basse chic sur un tapis à motifs en peluche.

L’espace est si agréable que la star de la télévision l’a même utilisé comme toile de fond pour le tournage.

Scarlette fait un acte de foi avec sa dernière tentative télévisée, en s’inscrivant à la nouvelle série de I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!

L’animatrice, 35 ans, a quitté son emploi d’hébergeur A Place in the Sun en août après sept ans pour se concentrer sur une nouvelle série immobilière pour Channel 4, Worst House on the Street, avec son frère Stuart Douglas.





Maintenant, elle rejoindra de grands noms comme Boy George et Mike Tindall dans la nouvelle série ITV qui débutera le 6 novembre.

Un initié de la télévision a déclaré: “Scarlette a ce qu’il faut pour devenir un grand nom comme Stacey Solomon et Joel Dommett après son passage dans la jungle.

“Elle s’est avérée être un succès auprès des téléspectateurs suite au succès de ses émissions immobilières et il ne fait aucun doute qu’elle sera inondée d’offres pour plus de concerts à la télé.”

Ensemble, Scarlette et Stuart sont également à la tête de Flipping Fast, aux côtés de l’architecte George Clarke.

Et ils ont succédé à Kirstie Allsopp et Phil Spencer pour une édition spéciale de Love It or List It dans le cadre du projet Black to Front de Channel 4 l’année dernière.

Scarlette, qui s’est également produite dans le West End, a trouvé sa place à l’écran après avoir décroché un test d’écran à travers son travail de développement immobilier et celui de Stuart.

Mais elle a raconté comment elle avait dû quitter A Place In The Sun par épuisement.

Elle a déclaré: «L’année dernière, nous n’avons pas vraiment pu voyager à cause de Covid et du Brexit et de tout ce genre de choses, mais en août, je suis restée coincée en Espagne avec Covid pendant deux semaines.

“Quand j’ai regardé mon agenda pour cette année et à la fin de l’année dernière, j’ai eu un peu de burn-out, j’ai eu un peu de malaise.

En savoir plus sur le soleil J’AIME ÇA J’ai testé les dupes alimentaires d’Aldi’s McDonald’s et l’une était un total de 10/10 ETAT IMMOBILIER Nos maisons sont entourées d’une CAGE après que les constructeurs aient abandonné tout un domaine

“Je me suis dit : ‘Je ne sais pas comment je vais faire ça’, mais par la grâce de Dieu, beaucoup de vitamines et beaucoup d’eau, ça m’aide à m’en sortir.”

Un porte-parole d’ITV a déclaré: “Nous annoncerons notre programmation plus près de la transmission.”

Instagram

La cuisine avait l’air datée avant la rénovation[/caption]