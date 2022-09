À l’intérieur de la maison éclectique de Claudia Winkleman, animatrice de Strictly Come Dancing, avec son mari Kris, où les miroirs sont INTERDITS

Claudia Winkleman de STRICTLY a donné aux fans un aperçu de la maison élégante qu’elle partage avec son mari Kris Thykier et leurs enfants.

La femme de 50 ans – qui co-anime Strictly Come Dancing avec Tess Daly – vit également dans leur propriété londonienne avec les enfants Jake, 17 ans, Matilda, 14 ans et Arthur, neuf ans.

Claudia – qui a révélé les couples de célébrités et de danseuses professionnelles de Strictly avant le premier spectacle – partage souvent des photos et des vidéos prises à la maison – et l’un de ses décors de tournage préférés est son immense bibliothèque blanche.

Parmi les autres pièces que les fans ont pu voir, citons le magnifique salon de Claudia, avec une chaise rose confortable devant une immense fenêtre à guillotine.

La star a également partagé une photo de Kris préparant une tempête dans leur cuisine et un aperçu de sa salle de bain avec une baignoire autoportante assez grande pour Claudia et sa maquilleuse, Sali Hughes.

Mais une chose que vous ne trouverez pas dans la maison branchée de Claudia, ce sont les miroirs, car l’animateur de la BBC Radio 2 les a interdits – et la raison remonte à son enfance avec sa mère Eve Pollard.

Elle a déclaré: “J’ai été élevée par la femme la plus forte et la plus brillante que j’aie jamais rencontrée – ma mère.

“Elle était forte et fantastique et m’a appris tout ce que j’avais besoin de savoir pour être une femme.

“Nous n’avions pas le droit d’avoir des miroirs dans la maison, ce qui expliquerait comment je me maquille… et le fait que j’ai l’air d’avoir dormi dans une benne.”

Claudia parle rarement de sa vie personnelle, mais elle a récemment parlé de l’enseignement à domicile pendant le confinement – ​​avouant qu’elle n’était pas très douée pour ça.





Elle a déclaré: «J’étais chronique à l’école à la maison – j’étais très mauvaise. Six minutes après le début des cours, je criais après les enfants. J’ai toujours pensé que j’étais patient mais j’étais terrible.

Discutant du processus d’écriture de son livre Tout à fait en même temps, Claudia a ajouté: «Alors je suis montée et j’ai pensé que j’écrirais quelque chose d’important. Au lieu de cela, j’ai écrit sur le fromage fondu, pourquoi je porte du noir et comment une frange m’a donné une carrière !

“Je l’ai envoyé à mon éditeur avec une note qui disait en majuscules, ‘NE PUBLIEZ PAS MAIS MERCI DE TOUTE FAÇON’ Mais ils l’ont fait et personne n’est plus surpris que moi!”

