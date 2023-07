À l’intérieur de la maison du patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin : perruques, armes à feu et or

Points clés Les médias russes ont montré l’intérieur de la maison d’Evgueni Prigozhin, qui a mené une mutinerie avortée, après un prétendu raid.

Les photos et la vidéo montraient, entre autres, un placard contenant des perruques, des lingots d’or et une salle de soins médicaux.

Prigozhin devait déménager en Biélorussie dans le cadre d’un accord pour mettre fin à la mutinerie, mais il pourrait maintenant être de retour en Russie.

Des lingots d’or, une armoire pleine de perruques, des fusils et une masse géante : bienvenue chez un chef paramilitaire russe, selon les médias pro-Kremlin.

Izvestia, un journal qui soutient l’administration du président russe Vladimir Poutine, a publié mercredi des séquences vidéo et des photos qu’il avait « reçues » d’une prétendue descente de police contre le bureau de Saint-Pétersbourg et une somptueuse demeure de – la tête de qui a dirigé .

Les images montraient des boîtes pleines de roubles de forte valeur dans son bureau et des liasses de dollars dans une résidence luxueuse, ainsi qu’un hélicoptère qui lui appartiendrait, une cache d’armes et une collection de perruques.

Une salle de soins médicaux entièrement équipée, des lingots d’or et une collection de marteaux souvenirs, l’outil que Prigozhin appelait un symbole de vengeance à utiliser contre les traîtres, ont également été présentés.

Les médias russes ont rapporté que des perquisitions sur des propriétés liées à Yevgeny Prigozhin ont été menées le 24 juin. Source: Fourni / Izvestia Une salle de soins médicaux entièrement équipée aurait été découverte dans la somptueuse demeure d’Evgueni Prigojine. Source: Fourni / Izvestia La même vidéo et les mêmes images ont été diffusées dans l’émission 60 Minutes diffusée sur la chaîne de télévision publique Rossiya-1 mercredi soir.

L’hôte, Yevgeny Popov, a qualifié Prigozhin de « traître », et les images ont été présentées par un invité – le journaliste Eduard Petrov – comme preuve du passé criminel de Prigozhin et de son hypocrisie en alléguant la corruption dans les forces armées.

« Personne n’avait prévu de clore cette affaire. L’enquête (sur la mutinerie) est en cours », a déclaré Petrov.

Il a déclaré que les enquêteurs avaient conclu qu’une vidéo utilisée par Prigozhin comme prétexte pour déclencher la mutinerie, qui avait montré une frappe russe présumée sur un camp de mercenaires, était un faux.

Armes à feu et munitions disposées sur le sol d’une chambre. Source: Fourni / Izvestia Des perruques figuraient parmi les objets trouvés lors du prétendu raid. Source: Fourni / Izvestia La télévision d’État a diffusé des images de forces de l’ordre russes armées entrant dans le bureau de Prigozhin. Le média Fontanka de Saint-Pétersbourg avait rapporté que des raids sur des propriétés liées à Prigozhin avaient été menés le 24 juin.

« Je considère que la création de l’image d’Evgueni Prigojine en tant que héros du peuple a été entièrement réalisée par des médias alimentés par Evgueni Prigojine », a déclaré Petrov, faisant référence aux médias financés par Prigojine.

« Après l’échec, ils ont rapidement fermé et se sont enfuis. »

Il a déclaré que des espèces d’une valeur de 600 millions de roubles (9,9 millions de dollars) avaient été trouvées dans les propriétés de Prigozhin.

Prigozhin a déclaré que Wagner ne traitait qu’en espèces, qu’il utilisait pour payer les salaires et les dépenses. Poutine a déclaré que Wagner était financé par l’État.

Le programme a montré plusieurs passeports avec des noms différents, qu’il a dit que Prigozhin avait utilisés.

« Une personne normale ne peut pas avoir autant de passeports », a déclaré Petrov.

« Pourquoi cette personne avait-elle des pouvoirs aussi étranges, comme le chef sérieux d’une sorte de groupe criminel? »

Des photographies de Prigozhin vêtu de différents déguisements et uniformes ont été divulguées à l’application de messagerie Telegram en même temps. L’agence de presse Reuters n’a pas pu vérifier leur authenticité.

« Nous devons découvrir qui était de quel côté (dans la mutinerie). Nous devons les punir et les poursuivre », a déclaré Petrov.

Ce qui semble être un espace de vie à l’intérieur de la maison d’Evgueni Prigojine. Source: Fourni / Izvestia Une collection de marteaux souvenirs, l’outil que Prigozhin appelait un symbole de vengeance à utiliser contre les traîtres, a également été présentée. La gravure sur celui-ci indique : « À utiliser dans les négociations importantes ». Source: Fourni L’attaque contre Prigozhin à la télévision d’État n’aurait pas pu être lancée à l’insu du Kremlin.

La mutinerie de Prigozhin a constitué la plus grande menace pour Poutine depuis que le dirigeant russe est arrivé au pouvoir il y a plus de deux décennies et a forcé le Kremlin à lancer un exercice de contrôle des dégâts dans lequel il a souligné la loyauté des forces armées et l’unité de la société face à de trahison.

Prigozhin avait déclaré qu’il ne visait pas à renverser Poutine mais à régler des comptes avec le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le chef d’état-major général Valery Gerasimov.

Yevgeny Prigozhin est le propriétaire du groupe Wagner. Source: PA / Service de presse de Prigojine En vertu de l’accord qui a mis fin à la mutinerie, Prigozhin, dont l’objectif était de renverser le ministre de la Défense et chef d’état-major pour incompétence présumée dans la poursuite de la guerre, devait déménager en Biélorussie voisine. En échange, les poursuites pénales contre lui devaient être abandonnées.

Mais le président biélorusse Alexandre Loukachenko, , a déclaré jeudi que Prigozhin, qui, selon lui, s’était rendu en Biélorussie le 27 juin, se trouvait actuellement dans sa ville natale de Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de Russie. Ses combattants se trouvaient dans leurs camps permanents sur le territoire contrôlé par la Russie, a ajouté Loukachenko, affirmant qu’une offre de les accueillir en Biélorussie était toujours valable.

Le Kremlin a refusé de discuter des allées et venues de Prigozhin.

« Non, nous ne suivons pas ses mouvements, nous n’avons ni la capacité ni l’envie de le faire », a déclaré jeudi à la presse le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, confirmant néanmoins que le départ de Prigojine pour la Biélorussie était une condition de l’accord.