À l’intérieur de la maison d’Ivana Trump où elle craint d’être tombée dans les escaliers avant sa mort alors que de nouveaux détails sur la scène sont révélés

APRÈS la mort d’Ivana Trump, la rue de New York où elle vivait a été bloquée lorsque son corps a été retiré de sa maison de ville.

La première épouse de Donald Trump – et mère de trois des enfants de l’ancien président – ​​a été retrouvée morte au bas d’un escalier dans sa maison de sept étages dans l’Upper East Side.

Un hommage floral à Ivana Trump est laissé à l’extérieur de l’appartement d’Ivana Trump dans l’Upper East Side à New York Crédit : Alex Kent pour The US Sun

Les médias se rassemblent devant le domicile de Mme Trump après l’annonce jeudi de sa mort Crédit : AP : Associated Press

Vue générale à l’intérieur de la maison de ville d’Ivana Trump à New York Crédit : Contour RA – Getty

La matriarche de la famille Trump, âgée de 73 ans, vit au 10 East 64th St. depuis plus de trois décennies.

Le bureau du médecin légiste en chef de New York a révélé vendredi que la cause du décès d’Ivana était des blessures contondantes au torse subies à la suite d’une chute.

Le mode de décès a été considéré comme un accident.

Les photos découvertes par The Sun montrent l’intérieur luxueux extravagant de la maison de 1924, qui comprenait sa chambre léopard et son escalier en colimaçon drapés d’un tapis rouge.

Mais la beauté à l’intérieur de la maison contrastait fortement avec la réalité qui se déroulait à l’extérieur jeudi après-midi, lorsque les avenues 5th et Madison ont été fermées pendant que les responsables enlevaient le corps de Mme Trump.

Angelo Colavito, qui travaille comme agent de sécurité privé dans l’immeuble d’en face, était l’une des rares personnes à avoir vu la sombre scène.

“J’ai été attristé de voir le camion remonter dans son immeuble”, a déclaré Colavito vendredi matin.

“La police a fait son travail et s’est couverte avec les parapluies et tout, mais c’était difficile. Je ne la reverrai plus jamais ni ne lui parlerai plus.”

Colavito a fait la connaissance de Mme Trump au cours des huit dernières années alors qu’il travaillait pour la sécurité.

“Quand j’ai appris qui c’était, le nom de famille Trump est un peu intimidant. Vous voulez la laisser tranquille, mais elle était très agréable et me parlait toujours”, a-t-il déclaré.

“Des petites discussions. Je l’ai accompagnée de l’autre côté de la rue. Je l’ai aidée à surmonter cette flaque d’eau”, a déclaré Colavito, pointant le ruisseau qui coule dans la rue depuis les travaux routiers.

“Si elle n’avait pas le nom de famille, vous ne le sauriez jamais. C’était une femme douce et merveilleuse. Si elle passait une mauvaise journée, vous ne le sauriez jamais.”

DÉTÉRIORATION DE LA SANTÉ DE MS TRUMP

La santé de Mme Trump s’est rapidement détériorée au cours de la dernière année environ, ont déclaré trois personnes au Sun vendredi matin.

Un portier de sa rue, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré qu’elle n’était plus la même après la mort de son quatrième ex-mari, Rossano Rubicondi, en octobre 2021.

“Elle avait l’habitude de toujours porter des talons hauts et de marcher droit”, a-t-il dit. “Après sa mort, elle n’est pas sortie autant. Elle portait des ballerines et marchait courbée avec une canne.”

Pendant la saison de Noël, les voisins étaient habitués aux décorations de Mme Trump et à la voir devant sa maison.

Mais cela ne s’est pas produit à Noël dernier, a déclaré sa voisine, Ruth Randall.

“Je ne l’ai pas vue depuis plus d’un an”, a déclaré Randall. “Elle n’était pas dehors ce Noël. Je ne pense pas qu’elle ait même mis en place le même nombre de décorations. Je pense que c’était quelque chose de reconnaître que c’était Noël.”

Colavito a déclaré qu’il avait remarqué qu’elle n’avait pas l’air en aussi bonne santé que les années passées, mais qu’il ne voulait pas s’immiscer dans sa vie. Il a dit qu’il voulait juste s’assurer qu’elle était en sécurité.

Ivana Trump pose pour une photo chez elle à New York le 17 août 2005 Crédit : AP : Associated Press

Des photos d’intérieur découvertes par The Sun montrent la luxueuse maison d’Ivana Trump où elle vit depuis plus de 30 ans Crédit : Getty Images

La belle ambiance qu’Ivana Trump a créée à l’intérieur était un contraste frappant avec la réalité déprimante à l’extérieur de sa maison alors que les fonctionnaires enlevaient son corps après son décès soudain. Crédit : Getty Images

PROTÉGER MS TRUMP PENDANT LES ÉMEUTES À NEW YORK

Il y a environ un an et demi – à la suite du meurtre de George Floyd et des manifestations de réveil racial – le quartier autour de Mme Trump est devenu violent, a déclaré Colavito.

Il travaillait la nuit où les manifestants ont sauté sur des voitures, crié des blasphèmes et des menaces et jeté un cocktail molotov dans un restaurant du côté de Madison Avenue de la 64e rue Est.

Il a fait son travail pour protéger les personnes dans son immeuble tout en s’assurant que Mme Trump était en sécurité, a-t-il déclaré.

“Je suis resté dehors tout le temps et je me suis assuré que personne ne cassait ses fenêtres ou ne faisait quoi que ce soit à elle ou à sa maison”, a déclaré Colavito.

“Je savais qu’elle était âgée et seule. Je n’allais pas laisser quoi que ce soit lui arriver.”

À L’INTÉRIEUR DE LA MAISON DE VILLE DE MS TRUMP

Au cours de sa vie, le sens de la mode et le goût extravagant de Mme Trump étaient évidents dans le décor de sa maison.

La balustrade longeant l’escalier en colimaçon a été refaite et la peinture murale derrière la balustrade a été peinte par des artistes triés sur le volet venus d’Italie, a-t-elle déclaré à People lors d’une interview en 2009.

“C’est peint dessus, donc on dirait que c’est un balcon, donnant sur des jardins franco-romains”, avait-elle déclaré à l’époque.

La pièce maîtresse de la chambre principale est un lit à baldaquin et une cheminée.

Les peintures murales de style chinois sur les murs des chambres ont été endommagées et restaurées par des artistes recommandés par le Metropolitan Museum of Art.

Elle a affiché des photos encadrées de ses enfants – Don Jr, Ivanka et Eric – ainsi que ses petits-enfants et même une photo avec Donald.

“J’aime ma famille”, a déclaré Mme Trump à People lors de l’interview de 2009.

LE MATIN APRÈS SA MORT

Le lendemain de la mort de Mme Trump, un bouquet de fleurs a été laissé devant sa porte.

Sinon, le quartier aisé fonctionnait comme d’habitude, à l’exception des quelques équipes de tournage à l’extérieur du bâtiment.

Des joggeurs et des promeneurs de chiens sont passés et la construction s’est poursuivie du côté de la 5e Avenue, en diagonale en face du domicile de Mme Trump.

Quelques personnes se sont arrêtées pour prendre une photo de la fleur et une personne a levé son chapeau par respect.

Deux voisins qui ont parlé au Sun vendredi matin ont dit qu’ils la connaissaient et l’avaient vue se promener dans le quartier mais ne la connaissaient pas personnellement.

DÉCLARATIONS OFFICIELLES DES PREMIERS RÉPONDANTS

Les responsables n’ont pas donné de détails sur sa mort.

Le FDNY a déclaré dans un e-mail qui a répondu à un appel de quelqu’un qu’Ivana souffrait d’un arrêt cardiaque vers 12h40.

Le NYPD a déclaré dans un e-mail que l’EMS avait répondu et prononcé la mort de Mme Trump sur les lieux.

“Il ne semble pas y avoir de criminalité. Le médecin légiste déterminera la cause du décès”, selon le NYPD.

Quelqu’un a laissé un bouquet de fleurs à la porte de Mme Trump dans la nuit Crédit : Alex Kent pour The US Sun

Un coup d’œil à l’intérieur de la maison de ville chic de Mme Trump à New York dans l’Upper East Side Crédit : Getty Images

Cet escalier a fait l’objet de nombreuses séances photo au fil des ans Crédit : Getty Images – Getty