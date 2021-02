Des sols sales, des murs sombres et un clavier solitaire déchirant – c’est la maison des horreurs où Shannon Matthews a été gardée, attachée à un lit comme un chien – pendant 24 jours déchirants.

Le récent drame controversé The Moorside a rappelé à la nation la triste réalité derrière l’émission captivante de la BBC. Il a redit le complot bizarre de kidnapping de Shannon, alors neuf ans, orchestré par la femme en qui elle avait le plus confiance au monde – sa mère.

Les téléspectateurs se sont réjouis lorsque Shannon, qui n’a été vue que sur une photo de l’émission, a été retrouvée – mais dans une terrible tournure, il a été révélé que la jeune fille avait été découverte chez l’oncle de son beau-père, Michael Donovan, un appartement sale.

Et voici la chambre terne et peu meublée de l’appartement du dernier étage loué par l’oncle de son beau-père – où Shannon a été gardée, après avoir été attirée loin de la sécurité par Donovan, qui a dit à la jeune fille innocente qu’elle allait au bord de la mer.







Dans des preuves accablantes qui ont ensuite condamné Donovan et maman Karen – des images troublantes de l’endroit où Shannon était détenu ont été montrées au jury de 2008, choquant la nation par leur dépravation.

Pendant 24 jours à se ronger les ongles, cette chambre lugubre avec ses tapis usés et ses murs sales a été le refuge le plus chassé de Grande-Bretagne.

Il y avait même une liste déchirante de règles pour la pauvre Shannon, y compris rester à l’écart des fenêtres et garder le volume de la télévision bas.

Jour après jour, la police de plus en plus inquiète a dessiné un blanc alors qu’elle cherchait Shannon dans la plus grande recherche depuis le Yorkshire Ripper.







Mais tout le temps, la réponse se trouvait ici à seulement un kilomètre de chez elle, où la jeune fille était retenue contre son gré dans un appartement de deux chambres.

La chambre délabrée contenant des meubles en bois bon marché était l’ancien coin couchage des deux filles de Donovan qui ont été prises en charge avant le kidnapping.

Personne ne sait à quel point la pauvre Shannon a passé les heures solitaires de son kidnapping présumé.







Mais une poignée d’indices sur ces photos de la pièce montre comment elle s’est peut-être occupée alors que la fouille massive se déroulait autour d’elle.

Un clavier électronique et, bizarrement, un pistolet à colle reposent sur une double couchette à cadre métallique.

En dessous, il y a un CD de Busted, l’un des groupes préférés de Shannon, et un dépliant donnant des détails sur une gamme de jeux PC d’action Sold Out.

Près d’un boîtier de détecteur de fumée, il y a une copie d’Arrive Alive, un livre de code de la route coloré pour les jeunes.







Le livret donne aux enfants des conseils sur la planification de leurs voyages. Ironiquement, il explique également comment s’assurer qu’ils savent où ils vont et leur recommande de toujours choisir l’itinéraire le plus sûr.

D’autres articles montrent comment traverser la route, comment utiliser les bus et comment comprendre le code de la Croix verte.

Shannon a finalement été retrouvée cachée dans des tiroirs sous un divan-lit dans la chambre voisine de Donovan dans la propriété délabrée de Lidgate Gardens, Batley Carr, West Yorks.

On dit qu’elle est convaincue qu’elle a été emmenée en excursion d’une journée au bord de la mer alors qu’elle était détenue.

Une voisine a dit à l’époque: « Les gens parlent encore de ce qu’elle a vécu dans cet appartement. La pauvre petite fille doit être tellement confuse à ce sujet. Nous prions juste qu’elle s’en sort bien. »

Depuis son retour en sécurité, Shannon a reçu les meilleurs soins disponibles et une nouvelle famille – on pense qu’elle est en plein essor.

Shannon a disparu alors qu’elle rentrait de l’école après une leçon de natation à Dewsbury, West Yorks, le 19 février.

Sa mère Karen et Donovan ont été condamnés à huit ans de prison pour cet enlèvement brutal.