À l’intérieur de la maison des horreurs où “10 enfants ont été maltraités, y compris un tout-petit sale enchaîné dans une chaise qui n’avait JAMAIS touché le sol”

Des détails effrayants sont apparus sur une prétendue “maison des horreurs” où un enfant de deux ans aurait été retrouvé enchaîné à sa chaise haute.

La police a ouvert une enquête sur les “abus” subis par 10 frères et sœurs à Noyelles-sous-Lens, dans le nord du Pas-de-Calais après que l’un des enfants les plus âgés, 21 ans, a alerté les autorités le 30 août.

La “maison des horreurs” a été découverte le 30 août par la police Crédit : Google Maps

La police a arrêté le couple, qui est maintenant sous contrôle judiciaire Crédit : Getty

Deux enfants de deux et cinq ans auraient été retrouvés endormis attachés à leur chaise haute avec un harnais et d’autres cordes autour du corps “dans un état d’hygiène déplorable”.

Les enfants les plus âgés – 16, 21 et 24 ans – ont déclaré aux policiers que leurs jeunes frères et sœurs étaient ligotés “23h/24” car “les parents étaient trop paresseux pour s’occuper d’eux”.

Le plus jeune n’avait “jamais mis les pieds sur le parquet”, a déclaré à La Voix du Nord le procureur de la République de Béthune, Thierry Dran.

Le bambin présenterait un sérieux retard psychomoteur.

Le père, 44 ans et la mère, 40 ans, ont été arrêtés

pour violences sur mineurs et atteinte à l’hygiène ou à la santé des enfants.

Selon des sources proches du dossier, les enfants – âgés de quatre mois à 24 ans – vivraient une terrible épreuve depuis des années.

Le procureur a qualifié les abus allégués de déplorables : les enfants auraient été privés de liberté, auraient grandi dans des conditions insalubres et auraient été victimes de brutalités à grande échelle.

Selon TF1 Info, les enfants auraient été régulièrement insultés, frappés et jetés à terre lorsqu’ils demandaient à manger ou refusaient d’aller à l’école.

Bien qu’ils aient tous été inscrits dans des écoles locales, les enfants ont été décrits comme étant souvent absents.

Une voisine, identifiée uniquement comme Peggy, a déclaré que sa fille était allée à l’école avec la fille du couple, ajoutant qu’elle avait souvent des poux.

“Ce qui est reproché, c’est avant tout le manque total d’hygiène, et de graves carences éducatives”, ou encore “le fait de ne pas s’être occupé de leurs enfants de manière normale”, a expliqué Dran.

Les enfants ne présentent toutefois “aucun signe de maltraitance grave qui aurait causé des cicatrices”, a ajouté le procureur.

La police a déclaré que la mère avait expliqué que les enfants étaient ligotés pour empêcher l’enfant de cinq ans de causer des méfaits et pour protéger le tout-petit, car la mère prétendait avoir un cancer.

L’une des tantes des enfants, qui n’a pas été identifiée, a déclaré à RTL que les enfants étaient attachés à leurs chaises hautes “simplement pour qu’ils ne tombent pas de la chaise”.

La maman est mère au foyer tandis que son mari travaille, en espèces, comme mécanicien et vendeur de pièces automobiles d’occasion.

Les parents ont été suivis par les services sociaux.

Sept enfants mineurs ont été provisoirement confiés à l’État, mais ont dû être lavés avant de pouvoir être transférés dans des centres sociaux.

Samedi, les parents, présumés innocents, ont reconnu les charges retenues contre eux et ont comparu devant le tribunal où ils ont été placés sous contrôle judiciaire.

Le couple est également interdit de voir leurs enfants.

Le maire de Noyelles-sous-Lens, Alain Roger a déclaré à La Voix du Nord : « Pour nous, ce n’est pas une famille fermée. On les voit régulièrement, les enfants vont à l’école maternelle et primaire et on voit la mère les conduire à l’école.

“Ils ne sont pas inscrits au CCAS [Municipal Centres for Social Action] de la commune. Ça donne la chair de poule d’entendre le sort de ces enfants.

Une association d’enfants “La Voix de l’Enfant” porte plainte au civil.

Les parents encourent jusqu’à deux ans de prison et jusqu’à 30 000 € (25 890 £) d’amende.

Leur procès a été fixé au 24 janvier 2023.

L’enquête se poursuit.