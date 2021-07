À l’intérieur de la maison de vacances de la star américaine des Pickers Mike Wolfe sur le thème du Far West au Tennessee qu’il loue à des fans

Mike Wolfe d’AMERICAN Pickers a mis sa touche unique sur un loft pour offrir aux fans une expérience de vacances incroyable.

Le Cueilleurs américains star a ouvert l’espace de vacances personnalisé en 2019 à Columbia, Tennessee, après être tombé amoureux de l’histoire des transports de la ville.

5 American Pickers Mike West possède un loft à Columbia, Tennessee qu’il loue à des fans

Le loft d’une chambre au deuxième étage dispose d’une porte de grange coulissante personnalisée et d’un canapé vert avec un canapé-lit.

Il regorge également de décors uniques. Mike a passé des années à collectionner des hangars et des granges à travers le pays.

« Certaines personnes ne le savent peut-être pas, mais depuis 30 ans, je vends à des designers et des décorateurs », a déclaré Mike au sujet de la décision d’ouvrir le logement.

«Cela a été une partie importante de mon entreprise. C’est la première fois que j’ai pu utiliser cette expérience dans mon propre espace pour que d’autres personnes puissent en profiter.

Il a ajouté: « Je suis sur la route six mois par an. Je m’enregistre dans de nombreux hôtels et Airbnbs, donc je comprends ce dont les voyageurs ont besoin lorsqu’ils cherchent à se détendre après une longue journée dans un espace qui se sent comme à la maison. Tout ce projet consiste à créer une expérience non seulement pour quelques heures en Colombie, mais pour un long week-end.

Situées dans un bâtiment historique datant de 1857, les fenêtres originales de 13 pieds dans le salon montrent le palais de justice de Columbia de l’autre côté de la rue.

L’entrée du foyer mène à un couloir décoré d’une lame de moulin à vent en bois et d’une tenue de moto vintage encadrée de la collection de Mike.

Le loft regorge de pièces « Instagrammables », y compris une Vespa vert menthe de 1951, un modèle du chien Nipper de RCA, une bannière de cirque cracheur de feu géante et des vélos en bois de 130 ans accrochés comme de l’art.

« Nous étions en Californie pendant environ un mois pour trouver des tapis vintage de style Navajo, des articles en cuir usés, des peintures de cow-boy originales et plus encore », a-t-il déclaré. Archéologie antique.

« En regardant les pièces à l’arrière de la camionnette, cela m’a frappé – c’est l’inspiration pour la maison d’hôtes Two Lanes. Il semblait juste d’inclure l’esprit d’exploration de la frontière sauvage dans cet espace.

« Je voulais qu’il représente le courage et la passion dont on a besoin pour poursuivre la route, que ce soit à travers les montagnes de l’ouest ou sur une route de campagne. »

L’espace ouvert présente des morceaux sporadiques de briques apparentes sur le mur une cuisine rénovée avec un îlot de cuisine en marbre noir qui sert également de salle à manger.

Une enseigne de café rouillée réutilisée sert d’éclairage zénithal et de décoration au-dessus de l’îlot de cuisine.

La salle de bain moderne est dotée d’une vanité en béton et en fer unique en son genre et même d’un savon pour les mains personnalisé « Two Lanes » d’inspiration vintage.

Mike a récemment confirmé que Frank Fritz ne reviendrait PAS dans la série après que le couple se soit disputé.

À côté d’une photo de Mike et Frank assis avec la co-star Danielle Colby sur Instagram, Mike a écrit : « Je connais Frank depuis aussi longtemps que je me souvienne, il a été comme un frère pour moi. Le voyage que Frank, Dani et moi avons commencé en 2009, comme toute la vie, a connu des hauts et des bas, des bénédictions et des défis, mais il a aussi été le plus gratifiant.

« Le soutien que vous nous avez tous apporté a toujours été un rappel constant du message de la série ; à travers ces lieux, ces gens et ces choses, nous avons tous un fil conducteur. Nous sommes ici non seulement pour prendre soin du passé, mais aussi les uns pour les autres.

Mike a conclu: « Frank va me manquer, comme vous tous, et je prie pour le meilleur et toutes les bonnes choses pour lui dans la prochaine partie de son voyage. »

Frank a rejoint le casting d’American Pickers en 2010, mais son absence depuis un an et demi est apparemment passé inaperçu.

Malgré leur relation de co-hébergement de dix ans, Frank avait précédemment déclaré au Sun qu’il n’a pas parlé à Mike depuis deux ans.

Le natif de l’Iowa n’a jamais tendu la main pour vérifier sa co-star post-opératoire après une histoire de ne pas voir les yeux dans les yeux.

Frank a récemment exprimé qu’il aimerait revenir dans la série, bien qu’une source ait déclaré TMZ ce les producteurs n’ont aucun plan en place pour sa réapparition.

De plus, un initié a affirmé au Sun qu’il pensait que Mike voulait le remplacer par son frère Robbie.

5 Le loft d’une chambre est au deuxième étage d’un bâtiment historique et dispose de fenêtres de 13 pieds qui donnent sur une ancienne banque

5 La chambre a des murs en briques apparentes et une porte de grange coulissante personnalisée

5 Le loft est rempli d’objets que Mike a trouvés dans des granges et des hangars à travers les États-Unis