À l’intérieur de la «maison de rêve» de Georgia Toffolo, star de I’m A Celeb, alors qu’elle fait visiter à ses fans l’appartement au bord de la rivière

Georgia Toffolo, star de I’M A Celebrity, a épaté les fans en découvrant sa “maison de rêve”.

L’élégant homme de 28 ans s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager un aperçu de l’immense nouvel appartement de Londres.

Georgia Toffolo avait l'air ravie de sa nouvelle maison de dram

Elle a fait le tour des fans avec l'aide de son adorable chien

L'appartement est très spacieux et offre une vue sur la Tamise

Elle a écrit: “Le vrai bonheur, c’est nous dans notre nouvelle demeure”, et la star pouvait être vue vêtue d’une tenue élégante et conduisant la caméra dans une immense pièce avant.

Son adorable chien l’a suivie alors qu’elle ouvrait des portes blanches pour révéler un très grand espace.

Ailleurs dans l’appartement, qui offre une vue sur la centrale électrique de Battersea, il y a du parquet, une cheminée et un long couloir.

Georgia n’a pas encore décoré la maison, mais elle a beaucoup d’espace pour que tout s’intègre à l’apparence de la maison.

Et il y a aussi un grand espace extérieur, avec le nouvel appartement de l’ancienne star de Made In Chelsea doté d’une terrasse enviable avec vue sur la rivière et les environs.

Elle a poursuivi: “J’ai hâte de vous emmener tous avec moi alors que je décore ma nouvelle maison.”

La belle blonde a dit aux fans qu’elle était “amoureuse” de son appartement.

Il y a quelques semaines à peine, Georgia a découvert l’appartement et en est tombée amoureuse.

Elle a écrit: “Il y a quelques semaines, Mont Dog et moi étions en train de vérifier notre nouvelle maison potentielle.”

Et il semble que la star de télé-réalité ait rapidement pris une décision car elle planifie maintenant ses idées de décoration pour l’espace.

Georgia est apparue pour la première fois sur nos écrans lorsqu'elle a décroché un emploi sur Made In Chelsea, et elle s'est depuis avérée être l'une des plus grandes vedettes de la téléréalité.





Georgia a rejoint le casting de Made in Chelsea pour sa septième série en 2014.

Mais le 10 août 2018, la colonne The Sun’s Bizarre a révélé en exclusivité que Toff avait quitté Made In Chelsea après un passage de quatre ans dans la série alors qu’elle espérait poursuivre davantage de travaux télévisés.

Depuis qu’elle a quitté le MIC, elle a fait des apparitions dans Celebs Go Dating, Celebrity Hunted – Stand Up to Cancer, Celebrity Gogglebox, Will I Lie to You?, et I’ll Get This.

Georgia est également membre de l’équipe de présentation de This Morning.

Georgia a dit aux fans que c'était sa "maison de rêve"

L'ancienne demeure de la star était très chic