À l’intérieur de la «maison de paille» primée de Grand Designs – et comment vous pouvez y rester

La «maison de paille» primée de GRAND Designs est maintenant disponible pour rester – et voici comment.

La Quiet Earth Eco House à Ceredigion a été construite au milieu des années 2000 par Rachel Shiamh qui a reçu le prix Grand Designs Most Sustainable Host en 2008.

AirBnB

AirBnB

La propriété est située à St Dogmaels sur une colline surplombant une vue imprenable sur l’estuaire de Cardigan, à proximité des plages locales et du sentier côtier du Pembrokeshire.

La maison est construite avec des matériaux naturels, récupère l’eau de pluie et utilise du biocarburant. Tout cela contribue à un espace durable et à une expérience client.

Il n’a pas de charpente en bois et la structure est faite de bottes de paille seules chevillées avec des bâtons de noisetier.

La propriété AirBnb nouvellement répertoriée était la première maison en ballots de paille portante à deux étages au Royaume-Uni.

Vous pouvez désormais séjourner dans l’établissement à partir de 99 £ par nuit sur AirBnb.

Plus tôt cette année, Airbnb a lancé son plan d’hébergement durable, comprenant un fonds d’un million de livres sterling pour aider les hôtes à améliorer leur efficacité énergétique, donnant à ceux comme Rachel le soutien d’être plus durables.

Il est répertorié comme ayant deux chambres, huit lits, 1,5 salle de bain et peut accueillir jusqu’à huit personnes.

L’étage offre une belle et spacieuse pièce à aire ouverte qui se présente comme une chambre de luxe et un studio pour un couple ou un espace pour la famille ou occasionnellement un espace de retraite pour un groupe de 8 personnes maximum avec des lits bas de style futon.

Il y a aussi une grande et belle chambre mansardée comme pièce supplémentaire avec un matelas double et de la place pour plus.

Il est hors réseau, ce qui signifie qu’il n’y a pas de sèche-cheveux, ce qui signifie que vous devrez être prêt pour un week-end à faible entretien pour rester ici – c’est certainement pour ceux qui aiment s’éteindre.

Il est alimenté par le vent et le soleil et toute la maison est chauffée par un poêle à bois dans la cuisine américaine.

L’extérieur est un vrai régal pour les amoureux de la nature avec un bain à remous au feu de bois pour se détendre.

La maison emblématique a fini par remporter le prix de la maison écologique Grand Designs 2009.

Vous pouvez en savoir plus sur la maison écologique Quiet Earth ou la réserver ici. Les prix commencent à partir de 99 £ par nuit.

AirBnB

AirBnB