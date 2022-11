À l’intérieur de la maison de Manchester de Jill Scott avec sa fiancée Shelly, la victoire de I’m A Celeb est sur le point de changer leur vie

La gagnante de I’M a Celebrity Jill Scott s’est peut-être installée dans la vie de camp, mais elle est habituée à un environnement beaucoup plus confortable.

La femme de 35 ans vit à Manchester avec sa partenaire Shelly Unitt et donne régulièrement aux fans un aperçu de leur magnifique maison.

Jill et Shelly, qui gèrent ensemble un café à Northenden, ont décoré avec un thème de couleur blanc et gris partout.

Le salon comprend deux grands canapés gris positionnés autour d’une télévision, le couple optant pour une épaisse moquette grise.

Leur cuisine moderne est composée d’armoires blanches et de plans de travail gris, avec une grande horloge au mur et un éclairage élégant.

La chambre de Jill et Shelly comprend une touche de couleur, avec un mur rose et gris et un mobilier rose.

La footballeuse à la retraite, qui a couronné sa longue carrière internationale cet été avec la gloire de l’Euro, était la dernière femme debout dans le camp et a remporté le spectacle de cette année.

Et la vie de Jill est sur le point de changer avec des offres lucratives qui lui sont déjà proposées.

Une source a déclaré au Mirror: “Jill est aimée par le public, alors que nous

espérait qu’elle le serait. Les gens voient la personne drôle et courageuse que les fans de football féminin connaissent et aiment déjà.

« Son équipe a été bombardée d’offres. Elle a également son café à Manchester et aime y travailler, mais elle aura du mal à s’adapter à la quantité de travail proposée ailleurs.





Jill a ramassé un salaire décent pour ses trois semaines dans la jungle ; dans la région de 120 000 £.

Cependant, c’est loin de son compatriote finaliste Matt Hancock, qui a empoché un énorme 400 000 £.

Owen Warner de Hollyoaks a reçu le plus petit salaire, environ 60 000 £, mais il est également susceptible de profiter énormément de la jungle.