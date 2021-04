La star de LINE of Duty, Andi Osho, a donné un aperçu de sa maison confortable sur Instagram.

L’auteure, comédienne et actrice de 48 ans adore tenir ses fans au courant de ce qu’elle fait sur la plate-forme de médias sociaux.

12 Jetons un coup d’œil à l’intérieur … Crédit: Instagram

Le présentateur de télévision a joué le rôle de journaliste d’enquête Gail Vella dans la dernière série du drame policier de la BBC.

Son personnage a été un point focal tout au long de la saison alors que DCI Joanne Davidson et l’équipe d’enquête sur le meurtre ont essayé de comprendre qui lui avait tiré une balle dans la nuque.

Quand elle n’est pas occupée sur le plateau de la série à succès, Andi adore s’asseoir et se détendre dans sa maison confortable.

L’auteur – qui a écrit son propre roman intitulé Asking For A Friend – utilise les réseaux sociaux pour promouvoir un grand nombre de ses créations étonnantes.

12 Andi a joué la journaliste Gail Vella dans Line of Duty tout au long de chaque série de six Crédit: BBC

12 Andi a son propre studio d’enregistrement installé à la maison Crédit: Instagram

12 La pièce dispose également d’immenses fenêtres pour regarder hors – avec beaucoup de lumière naturelle Crédit: Instagram

Andi enregistre son propre podcast Creative Sauce dans le confort de sa propre maison.

Le salon, où elle l’enregistre, présente des murs blancs, une sélection de peintures d’horizon et des bibelots placés autour de la pièce.

Il dispose également d’un canapé bleu confortable et d’un parquet en chêne simple.

L’espace a une cheminée noire élégante, un miroir assorti placé au-dessus et des bougies rouges.

12 Le salon dispose d’une cheminée noire et d’étagères à livres blanches Crédit: Instagram

12 La star adore prendre des selfies dans son salon Crédit: Instagram

12 Andi est un grand fan de livres Crédit: Instagram

Il a également des étagères remplies de ses livres préférés, des fleurs fraîches et des bougies placées sur le dessus pour lui donner une sensation plus chaleureuse.

La star a également l’air de cuisiner une tempête dans sa cuisine qui présente des murs blancs, des carreaux et des placards assortis.

Quand elle a le temps de se détendre, Andi aime rattraper son retard sur Line of Duty avec son chat.

L’actrice a récemment partagé une vidéo hilarante de son chat l’air confus devant l’écran de l’ordinateur portable alors que le drame se déroulait.

12 La cuisine suit une palette de couleurs blanches Crédit: Instagram

12 Andi adore montrer comment elle prépare ses repas Crédit: Instagram

12 Et elle aime montrer le produit fini Crédit: Instagram

12 Elle partage sa maison avec son chat Crédit: Instagram

Andi a sous-titré le message: Rassembler des indices avant @bbclineofduty de ce soir comme … …. on. «

Le personnage de l’actrice, Gail, était reporter pour MN News et participe à l’émission depuis le début.

Gail a rendu compte de diverses choses qui se sont produites tout au long des six séries, notamment la fusillade de Karim Ali en 2012 et le procès pour abus sexuel de l’ancien surintendant principal Patrick Fairbank dans la troisième série.

La journaliste avait été récompensée pour tout son travail acharné et figurait même sur une couverture de magazine.

12 Gail Vella a été assassinée dans la sixième série Crédit: BBC

Cependant, elle fait maintenant l’objet d’une enquête pour meurtre appelée Operation Lighthouse, car DCI Davidson et son équipe ont essayé de déterminer qui voudrait sa mort.

Bien que cela n’ait pas encore été découvert, il y a une chance que les fans de la série puissent être mis hors de leur misère ce dimanche.

Et il semble qu’Andi ait eu une carrière très réussie, tout comme son alter ego.

Elle a joué dans le cinéma, la télévision, le théâtre et a même fait son propre stand up.

L’actrice a joué des rôles dans les feuilletons de la BBC Holby City et EastEnders et a également joué le rôle de la thérapeute d’Arabella Carrie dans I May Destroy You de Michaela Coel.

Cela ne s’arrête pas là car elle a également écrit pour des publications bien connues telles que Fox, BBC et Sky.

Bien qu’elle ait commencé sa carrière dans la production télévisuelle, en 2006, elle a décidé de se lancer dans la comédie stand-up, et elle n’a jamais regardé en arrière.

Elle s’est produite dans de nombreux clubs et festivals de comédie et a remporté le prix Nivea Funny Women en 2007.

Regardez le dernier épisode de Line of Duty ce dimanche sur BBC One à 21h00