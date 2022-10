À l’intérieur de la maison de la star de Dancing on Ice Mollie Gallagher avec son petit ami Dan alors que la star de Corrie s’est inscrite au hit du patinage

Mollie Gallagher de CORONATION Street est prête à enfiler ses patins pour la dernière série de Dancing On Ice.

Pourtant, après son passage sur la patinoire glaciale, elle a révélé où elle va se blottir et se réchauffer après ses routines.

Mollie Gallagher de Coronation Street a révélé un aperçu de son pad de Manchester[/caption]

Mollie partage son pad avec son petit ami Dan Myers[/caption]

La coiffeuse rose vif de Mollie occupe le devant de la scène[/caption]

Nina Lucas du feuilleton – qui a été au cœur d’une variété d’histoires percutantes dans l’émission ITV – a partagé plusieurs photos de son appartement qu’elle partage avec son petit ami Ben.

Mollie, 24 ans, a été révélée comme la cinquième star à soupirer pour Dancing On Ice de cette année.

Lorsqu’elle ne montrera pas ses talents de patineuse sur Dancing On Ice, elle sera dans son élégant appartement de Manchester.

Mollie a apposé son empreinte sur l’espace et a accessoirisé les murs crème du salon avec ses œuvres d’art et ses photos.

Une rose noire occupe également le devant de la scène tandis qu’une sphère à rayures dorées trône au-dessus d’un canapé crème.

Un immense miroir offre à la star du savon de nombreuses opportunités pour les selfies tandis que les ampoules à la mode sont suspendues directement au plafond.

Dans une autre pièce, on peut voir une série de sacs à main noirs suspendus de façon sophistiquée à un clou dans le mur.

Pendant ce temps, la loge de Mollie voit une immense coiffeuse rose attirer l’attention.





Il est bourré des produits de la star et côtoie une commode noire.

Dans une autre image, Mollie est vue en train de poser devant une porte en bois de noyer foncé dans son appartement qui compense les murs blancs brillants et le paillasson rose du couloir.

La star du savon a ensuite partagé un selfie miroir de sa chambre qui présentait son tapis gris clair, sa coiffeuse noire et ses tiroirs.

Pendant son séjour à Corrie, Mollie a déclaré qu’elle avait fondu en larmes en voyant les blessures de son personnage maquillées.

En un coup, Mollie a posé devant une porte en bois de noyer foncé[/caption]

Elle a également donné un aperçu de l’intérieur de sa chambre qui suivait un thème monochrome[/caption]

La star de la télévision – qui a joué le goth pendant 18 mois – a révélé qu’elle avait été submergée par l’émotion la première fois qu’elle avait vu ce qui allait arriver à Nina.

Les téléspectateurs ont regardé la semaine dernière Nina et son petit ami Seb Franklin ont été brutalement agressés par le gang de voyous de Corey Brent.

Mais c’est l’état des blessures de Nina qui a affecté Mollie – avant même qu’elle ne filme les scènes.

La maison de la star de la télévision comprend des touches roses dans ses tissus d’ameublement[/caption]

Mollie joue le goth Nina Lucas sur le feuilleton ITV et a été mêlée à un scénario percutant ces derniers temps[/caption]

S’adressant au Sun et à d’autres médias, Mollie a déclaré: “Je me souviens de la première fois où je me suis fait maquiller, je n’avais encore filmé aucune scène et je venais de la répéter seule dans mon miroir à la maison.

“Dès que le maquillage a été fait, j’ai eu envie de pleurer.

“Je me souviens d’avoir regardé mon reflet et d’avoir pensé ‘wow’. Je savais déjà que c’était horrible mais quand tu es dedans, je pensais que je pourrais pleurer.

“C’était une sensation vraiment étrange. Je n’arrêtais pas de penser à toutes les scènes et à ce qui s’en venait.

“Cela a aidé d’une certaine manière, car j’ai pu garder ce sentiment lorsque nous avons filmé les scènes. C’était une aide massive.

Mollie a également raconté comment le tournage du début des scènes d’attaque lorsque Kelly Neelan gifle Nina l’a laissée paniquer comme s’il s’agissait d’une véritable attaque.

Elle a déclaré: «Je me souviens de l’avoir filmé et vous pouvez sentir la panique.

“Lorsque nous le tournions, il y avait quelque chose dans la journée qui était un peu intimidant.

“Je pense que c’était juste moi et Harry contre un grand groupe de personnes.”

Des œuvres d’art dorées sont accrochées aux murs crème[/caption]

Un immense miroir s’avère parfait pour les selfies[/caption]