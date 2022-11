À l’intérieur de la maison de la “famille consanguine la plus célèbre”, les Whittakers qui “parlent en grognements” et vivent dans une ville appelée Odd

LA tristement célèbre famille consanguine, les Whittakers, qui communiquent par des grognements et vivent dans des conditions décrépites dans la ville d’Odd, ont partagé un aperçu de leur vie à la maison.

Cette famille est devenue virale en 2020 après que le cinéaste Mark Laita les ait filmés dans leur maison de la campagne de Virginie-Occidentale.

Les Whittakers sont la “famille consanguine la plus célèbre” Crédit : Youtube/Soft White Underbelly

Ils vivent dans une petite maison délabrée dans la ville d’Odd, en Virginie-Occidentale Crédit : YouTube/Soft White Underbelly

Leur baignoire n’a pas de pommeau de douche et n’a pas été nettoyée Crédit : YouTube/Soft White Underbelly

Bien que leur congélateur contienne des mouches, ils sont approvisionnés en nourriture Crédit : YouTube/Soft White Underbelly

Dans une vidéo plus récente partagée il y a deux mois, Laita a filmé la famille des Whittakers autour de leur maison pendant la préparation du petit-déjeuner.

Dans la vidéo, vous pouvez entendre l’un des membres de la famille grogner comme moyen de communication.

“Ils comprennent de quoi vous parlez”, a déclaré l’un des Whittakers.

“S’ils n’aiment pas ça, ils commencent à crier, faites-vous savoir qu’ils n’aiment pas cette idée.”

Certains membres de la famille Whittaker ont des anomalies mentales et physiques ; certains n’allaient pas à l’école.

Quelques membres ne communiquent que par des grognements et ne peuvent pas parler.

Après le petit déjeuner, une visite de la maison Whittaker a été donnée.

C’est dans un état délabré avec des ordures partout et des mouches sortant du congélateur.

Il y a un lit dans la petite cuisine et leur salle de bain est couverte de crasse.

Leur baignoire n’a pas de pomme de douche et il y a un seau rempli d’un liquide inconnu dans la baignoire.

Alors qu’ils vivent dans la misère, ils ne semblent pas avoir faim.

Là, le réfrigérateur et le congélateur étaient remplis de nourriture, et dans une autre vidéo, les membres de la famille ont rempli trois caddies avec un assortiment de nourriture, de vêtements et d’autres articles ménagers lors d’un voyage à Walmart.

La famille Whittaker est d’origine britannique et comprenait initialement Ray, Lorraine, Timmy (cousin unique), Freddie, décédé d’une crise cardiaque il y a longtemps, et une sœur anonyme.

On pense également qu’il y a quelques autres personnes dans la famille qui n’ont pas été abordées.

Des études récentes ont révélé que leurs parents étaient cousins ​​germains et non frère et sœur comme on le croyait auparavant.

Pour l’instant, il n’y a pas eu d’examen médical sur les Whitakers, mais certains prétendent que leurs problèmes de santé résultent de la consanguinité.

Latia a déjà déclaré: “Je parierais que la consanguinité était au moins en partie responsable des anomalies mentales et physiques observées chez Lorraine, Freddie, Ray et Timmy.”