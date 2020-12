Charley Webb et Matthew Woldfenden vivent ensemble dans une magnifique maison du North Yorkshire, où ils passeront Noël après l’annonce de nouvelles restrictions sur les coronavirus.

Le duo, qui joue Debbie Dingle et David Metcalfe dans le feuilleton ITV Emmerdale, a donné beaucoup de détails sur leur vie à la maison sur Instagram et cela montre qu’ils ont une maison de bonheur et de chaleur.

Le couple partage ses fils Buster, 10 ans, Bowie, quatre ans et Ace et Charley, un an, a pris une pause prolongée dans le feuilleton alors qu’elle était d’accord avec les producteurs pour qu’elle puisse continuer son congé de maternité.

Il semblerait que ce soit une maison amusante, avec de nombreux choix de jeux et un accent sur les activités de plein air plutôt que sur la télévision et les jeux.







Il y a un immense jardin avec trampoline et poteaux de but pour que les enfants puissent profiter d’un kickabout et montrer leurs talents de sauteur.

La maison dispose également d’énormes canapés, une image massive de David Bowie, vêtu de parures militaires traditionnelles.

Le salon a des tapis en fourrure, des canapés colorés et un tapis marocain, ainsi qu’une bibliothèque blanche.







Une lumière au néon évoque «beau chaos» au-dessus d’un canapé orange tandis qu’un large canapé en velours orange se trouve devant un mur peint en bleu foncé.

Une grande cuisine ouverte se double d’un espace de jeu pour les enfants ainsi que d’un endroit avec suffisamment d’espace pour que toute la famille crée des friandises maison.

Il y a d’immenses portes vitrées donnant sur le jardin, où Bowie regarde la famille depuis un cadre décoratif à bordure dorée.







Une commode turquoise à la mode se trouve à côté d’un luxueux tapis de fourrure crème dans cet espace, tandis qu’une table à manger a des chaises en velours rose avec des pieds en or chromé.

