À l’intérieur de la maison de 624 000 £ de Lauren Goodger alors qu’elle la loue pour 2 300 £ par mois après sa séparation avec son ex

LAUREN Goodger a mis la maison qu’elle partageait avec l’ex Charles Drury sur le marché locatif.

L’ancienne star de Towie, 36 ans, qui a perdu sa deuxième fille Lorena peu de temps après sa naissance, demande aux locataires de débourser 2 300 £ par mois pour rester dans l’Essex.

Lauren Goodger de TOWIE a mis sa maison de 624 000 £ en location[/caption]

Lauren a quitté la maison après sa séparation avec le bébé-papa Charles Drury[/caption]

L’ancien coussin de Lauren est confortable et chic[/caption]

En 2020, The Sun a raconté en exclusivité comment Lauren avait emménagé l’ex de Katie Price et ils ont ensuite acheté la maison de 624 000 £ il y a à peine un an.

La propriété chic est jumelée et offerte aux locataires non meublée.

La star de télé-réalité a l’endroit idéal pour bronzer, car sa chambre donne directement sur une terrasse sur le toit avec une terrasse en bois et des chaises longues.

Le reste de la maison est tout aussi décoré avec goût, avec des sols en bois sombre ou de la moquette grise.

Le salon dispose d’un grand canapé gris de style Chesterfield orné de coussins nude et métalliques, ainsi que d’une table et de chaises gris foncé.

La cuisine, quant à elle, a des placards blancs élégants et des plans de travail noirs.

Cet été, Lauren a emménagé dans une nouvelle propriété pour un “nouveau départ” après sa séparation avec Charles et la perte de leur enfant.

Le constructeur, 25 ans, a été arrêté des semaines après la mort de leur fille nouveau-née Lorena.





À l’époque, une source a déclaré que la fille d’un an de Closer Lauren, Larose, lui avait “donné la force de continuer”.

Ils ont dit : « Elle emménage dans une nouvelle maison et prend un nouveau départ. Son ancien appartement contient trop de mauvais souvenirs, donc cela ressemblera certainement à une évasion.

En plus de commencer un nouveau chapitre avec sa vie familiale, Lauren est également sur une voie plus brillante avec les relations.

Elle sort avec Lotan Carter, la strip-teaseuse de Dreamboys, mais des amis l’ont avertie de prendre son temps.

Lauren a été photographiée en train d’embrasser Lotan, qui est apparu sur Big Brother, plus tôt dans la semaine.

Lotan a travaillé avec Lauren en tant que coach de vie et entraîneur personnel, et l’a aidée lorsqu’elle a eu une crevaison cette semaine.

Des amis disent que l’ancienne maison de Lauren – avec une salle de bain élégante – contient «trop de mauvais souvenirs»[/caption]

L’immense chambre de couleur crème offre une sensation de calme[/caption]

Lauren loue la maison pour 2 300 £ par mois, mais elle ne sera pas meublée[/caption]