À l’intérieur de la maison de 5 millions de livres sterling de Sarah Ferguson dans le quartier le plus chic de Londres

AVEZ-VOUS déjà voulu être un mouche-sur-le-mur dans une résidence royale pour voir comment les membres de la famille la plus célèbre du monde vivent vraiment ?

Maintenant, vous pouvez, car de nouvelles images ont émergé d’une propriété apparemment achetée par Sarah Ferguson, ou Fergie comme elle est plus communément connue.

Sarah Ferguson aurait acheté une propriété plus pour ses filles Crédit : Getty

La maison est située dans le quartier exclusif de Mayfair à Londres Crédit : Getty

Plus tôt cette année, il a été rapporté que Fergie avait investi dans une propriété en peluche de 5 millions de livres sterling en tant qu ‘”investissement à long terme” pour ses filles, les princesses Béatrice et Eugénie.

La mère de deux enfants de 63 ans est tombée amoureuse d’une maison dans l’un des quartiers les plus exclusifs de Londres, Mayfair, et se trouve à deux pas des plus grands points chauds de la capitale.

La duchesse d’York, qui appartenait auparavant au duc de Westminster, a été à un moment donné divisée en grands appartements séparés, mais elle l’a acheté comme une maison entière.

Et c’est certainement digne de la royauté, avec de nombreuses quantités de meubles traditionnels, mais une sensation très luxueuse avec des œuvres d’art audacieuses et des looks en bois naturel.

L’un des meilleurs exemples de cela se trouve dans le salon principal, qui est orné de canapés moelleux à motifs roses et gris.

Pendant ce temps, sur les murs, il y a des œuvres d’art intéressantes, dont une grande image d’un éléphant.

La pièce est complétée par une grande bibliothèque et une télévision à écran plat, un miroir et une lumière complexe qui agit comme une pièce maîtresse.

Ailleurs, le salon est différent, car il a des murs verts plus foncés et des chaises rouges et vertes.

Encore une fois, cela se termine par une grande cheminée en fonte, des œuvres d’art éparpillées dans la pièce et diverses plantes et jolies fleurs.

Dans une interview avec l’Express, Sophie Smith, la fondatrice de Zhoosh Paints, a décrit une grande partie du décor comme “somptueux et accueillant – et assez majestueux”.

Alors que Fergie aurait acheté la maison pour ses filles Béatrice, 34 ans, et Eugénie, 32 ans, pour l’avenir, elles ont toutes les deux actuellement leur propre maison.

Béatrice vit avec elle mari Edoardo Mapelli Mozzi et leur fille Sienna et la famille de trois personnes partage son temps entre le palais de St James et les Cotswolds.

Pendant ce temps, Eugénie vit à la fois à Londres et au Portugal après que son partenaire Jack ait commencé à travailler au CostaTerra Golf and Ocean Club.