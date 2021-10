L’attente sera enfin terminée pour les fans de « Bigg Boss 15 », car la superstar Salman Khan sera de retour avec une autre saison de l’émission de téléréalité controversée aujourd’hui, le 2 octobre. Et avant même la grande première de l’émission, « Bigg Boss 15 » est déjà font les gros titres et chaque mise à jour détaillée est googlée par les amateurs et les téléspectateurs de « Bigg Boss ».

Samedi, après que le célèbre photographe Viral Bhayani a partagé une vidéo de l’intérieur de la maison » Bigg Boss 15 « , donnant aux fans un aperçu de l’apparence des extérieurs et des intérieurs, l’émission a été massivement tendance sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo virale, on peut voir à quel point les intérieurs de la maison ont été magnifiquement aménagés en gardant à l’esprit le thème de la jungle cette année. La maison a des intérieurs modernisés et de nombreuses statues d’animaux, telles qu’un gigantesque flamant rose, sculptées de manière esthétique et artistique, sont incluses dans le concept de conception. En dehors des statues, la maison regorge de flore et de faune dans tous les coins et recoins. L’immense flamant rose est présent au centre du salon et un lustre massif en forme de couronne est planté au plafond de la maison. Les deux facettes de la maison comportent une salle de bain, une cuisine, un salon et une chambre. Après avoir regardé la vidéo, il semble que le voyage des candidats commencera de la jungle à la maison moderne.

Le jardin de la maison est transformé en forêt avec de l’herbe et des arbres verdoyants. Un ‘khufiya darwaza’ y est également installé. Non seulement une darwaza mais une piscine comme un étang y sont également présentes. Des plantes grimpantes, des plantes grimpantes, des verts émergeant des côtés ainsi que des meubles en bambou seront vus à l’intérieur de la salle de bain. La maison « Bigg Boss » a des structures « Wings » dans la chambre et le salon. Des canapés et des chaises, garnis de nombreux coussins sont là pour le confort des concurrents.

Parlant de travailler sur la maison » Bigg Boss 15 « , Omung Kumar et Vanita, qui est responsable de la conception, ont déclaré dans un communiqué de presse : » Concevoir le Bigg Boss de manière créative chaque année s’accompagne de son propre ensemble de défis. Bien que ce soit un endroit où les concurrents restent enfermés sous haute surveillance pendant des mois d’affilée, il faut qu’il y ait un mélange de luxe et de difficultés. Mais cette saison, nous avons beaucoup innové car la maison devait être une jungle et nous devions apporter cela vivant dans tous les coins de la maison. »