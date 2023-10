À l’intérieur de la maison aux couleurs vives du présentateur de Big Brother AJ Odudu avec bar, dressing et jardin de style Love Island

La star de BIG BROTHER, AJ Odudu, s’est reposée à la maison cette semaine entre l’hébergement du tout nouveau redémarrage.

Il ne fait aucun doute que son appartement élégant est l’endroit où elle se sentira à l’aise pendant ses jours de congé alors qu’elle partage les tâches d’hébergement avec son ami Will Best.

AJ a acheté sa maison en 2019

Elle le montre régulièrement en ligne

AJ, 35 ans, a au moins une demeure incroyablement élégante pour se détendre pendant ses rares temps libres, maintenant qu’elle est animatrice de télévision aux heures de grande écoute sur ITV.

La star vit dans une chic maisonnette victorienne de trois chambres, qu’elle exhibe fièrement sur les réseaux sociaux – et nous pouvons certainement comprendre pourquoi.

Le bloc est resté simple avec des murs blancs clairs et aérés, mais les couleurs vives ajoutent une touche originale.

AJ a ajouté un tapis orange accrocheur à son couloir et à son escalier, et dispose d’un canapé bleu profond remarquable dans son salon, complété par des coussins audacieux.

Un deuxième canapé est orange, placé devant une galerie murale en noir et blanc de photos encadrées, avec des suspensions tendance qui attirent l’attention juste au-dessus.

Il y a également de nombreuses œuvres d’art éclectiques dans toute la maison, avec des fleurs aux couleurs vives et de nombreuses plantes d’intérieur complétant le décor emblématique d’AJ.

D’autres touches intéressantes incluent un projecteur pour organiser la soirée cinéma parfaite et une immense armoire offrant beaucoup d’espace pour le style branché d’AJ.

Un chariot de bar en bois est parfait pour recevoir, assortissant l’ambiance rustique du reste de la maison à un T.

AJ utilise régulièrement sa maison comme toile de fond pour ses photos Instagram, montrant de nombreuses ses superbes tenues tout en posant dans l’espace.

Elle portait une jolie robe verte tout en sirotant un jus de fruits dans sa cuisine, mettant en valeur l’intérieur élégant avec des comptoirs en marbre blanc et une crédence carrelée.

AJ a acheté la maison en 2019, partageant avec enthousiasme à l’époque : « J’ai fait quelque chose de vraiment adulte et j’ai finalement réussi à acheter une maison. J’ai emmené mon père et je suis redevenu une petite fille.

« Je suis fière. Il est fier. Que le nouveau voyage de propriétaire commence ! »

AJ Odudu est né Onatejiro Odudu le 12 février 1988.

Elle est née à Blackburn, dans le Lancashire, de parents nigérians et est l’une d’une famille de huit enfants.

AJ est diplômée de l’Université de Keele avec un diplôme en anglais et en politique, puis a commencé sa carrière en tant que journaliste pour BBC Blast à Radio Lancashire.

Son premier rôle de présentation remonte à 2009 dans The Almost Perfect Guide to Life de BBC Two.

On ne sait pas si AJ sort avec quelqu’un, mais lors de son passage dans l’émission Celebrity SAS: Who Dares Wins de Channel 4, elle a donné un aperçu de ses relations précédentes.

Elle a déclaré : « J’ai été trompée par trois ex-petits amis. L’un d’eux couchait avec mes meilleurs amis.

En 2020, elle est apparue dans The Chase : Celebrity Special, Bake Off : An Extra Slice, Richard Osman’s House of Games et Don’t Rock The Boat.

Elle a ensuite participé à Strictly en 2019 et a été tragiquement contrainte de se retirer de la finale après s’être blessée au pied.

Elle vit dans une superbe maison avec beaucoup de murs clairs et aérés à la décoration éclectique.

Elle exhibe régulièrement ses superbes tenues avec la maison en toile de fond

Il y a des touches de couleur dans toute la demeure

AJ dispose d'un projecteur pour une expérience cinématographique parfaite

Les parquets ajoutent une touche rustique

Elle a un chariot de bar assorti – parfait pour recevoir

Un mur de galerie attire l'attention

AJ a une énorme garde-robe pour toutes ses tenues élégantes